Agradecen ayuda médica cubana en Guatemala

2018-06-08 07:42:19 / web@radiorebelde.icrt.cu

La Coordinadora guatemalteca de Solidaridad con Cuba agradeció este jueves la incondicional e incuantificable ayuda del pueblo y gobierno cubanos ante la tragedia que vive Guatemala, tras la erupción del volcán de Fuego el pasado domingo. Indica Prensa Latina que el grupo resalta que la respuesta del ejército de batas blancas de la Isla no se hizo esperar con las acciones de un pueblo que antepone los intereses de las grandes mayorías por sobre el propio, educado en los principios de humanismo, solidaridad y el ejemplo eterno del Comandante en Jefe Fidel Castro.



Cuba y Zambia por el fortalecimiento de los lazos bilaterales



La Directora Asistente de Cooperación y Desarrollo de la cancillería de Zambia, Señora Ikayi Gertrude Sambondu Mushinge, dialogó con el Encargado de Negocios de Cuba, Javier Viamontes Correa, sobre la marcha de las relaciones bilaterales. Indican fuentes diplomáticas que ambos coincidieron en la necesidad de continuar trabajando en el fortalecimiento y desarrollo de los vínculos comerciales y los lazos de amistad. La señora Mushinge reiteró la voluntad de Zambia de mantener el apoyo de su país a la demanda de Cuba de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial norteamericano, postura que ha sido tradicional en este tema.



Reafirman Cuba y China el carácter estratégico de la cooperación agrícola



El ministro de Agricultura de Cuba, Gustavo Rodríguez Rollero, como parte de las actividades de su visita oficial a la República Popular China, fue recibido por el viceministro primero de la Agricultura y Relaciones Rurales, Yu Xinrong. Publica Prensa Latina que el intercambio en Beijing fue propicio para que el ministro Rollero actualizara a la contraparte sobre los avances logrados en materia agrícola en Cuba, donde reconoció el importante aporte realizado por la nación china bajo el amparo de los acuerdos y planes de acción vigentes entre ambos países en ganadería, moringa, sericultura y producción de cereales.



Debatirán en Guantánamo sobre Universidad y desarrollo local



Docentes y estudiantes de universidades de Cuba y Latinoamérica debatirán hoy en Guantánamo sobre la influencia de esas instituciones educacionales en la comunidad y sus aportes al desarrollo local. Precisa el reporte del periodista Antonio Marrero que el IV Taller Científico Universitario de Gestión de Proyectos de Impacto Sociocultural en el Desarrollo Local, que sesionará en la Universidad de la Tierra del Guaso, desde este viernes y hasta el próximo domingo será el marco propicio para intercambiar sobre esos y otros temas de interés relacionados con el trabajo comunitario. Más adelante tendremos otros detalles.



Sesionó Tercera Ronda de conversaciones migratorias Cuba-Venezuela



La tercera ronda de conversaciones migratorias entre Cuba y Venezuela sesionó este jueves en La Habana a fin de concretar un Memorando de Entendimiento en esa materia y desarrollar mecanismos que contribuyan a una migración regular. Indica Radio Reloj que presidieron el encuentro la viceministra cubana de Relaciones Exteriores Ana Teresita González, y por la parte venezolana la directora general para el Caribe del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, María Eugenia Carrasquel. Ese diálogo es un espacio propicio para analizar temas de interés mutuo en esa área y promover estrategias que contribuyan a una migración ordenada y segura, así como al enfrentamiento al tráfico de personas.



Inicia vicecanciller cubano visita de trabajo a Surinam



El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Rogelio Sierra, destacó que el diálogo político y la cooperación entre la Mayor de las Antillas y Surinam, beneficia a ambas naciones y favorece la integración regional en el Caribe. En su cuenta oficial de la red social Twitter, el diplomático también celebró el establecimiento de una conexión aérea oficial entre las dos naciones. Sierra expresó que Cuba acoge con beneplácito el establecimiento de vuelos directos entre ambos países con la compañía aérea Fly All Ways, lo que contribuye al interés de promover una mejor interconectividad en el Caribe.



Habilitan nuevo centro de evacuación en Ciénaga de Zapata



Tras incorporar este jueves la instalación recreativa La Cubanita, suman tres los centros de evacuación habilitados en Ciénaga de Zapata, región afectada por inundaciones, donde permanecen resguardadas fuera de sus hogares más de 3 mil personas. Indica Radio Reloj que la vicepresidenta del subgrupo de evacuación del Consejo de Defensa municipal en esa región de Matanzas, Leticia Esquivel, declaró que permanecen anegadas comunidades como Cayo Ramona, Bermeja, San Blas, La Ceiba, El Helechal y El Rincón. Según la especialista, en Ciénaga de Zapata no llovió en las últimas 24 horas, y el nivel del agua disminuye progresivamente, aunque para acelerar el proceso se trabaja en la construcción de canales con retroexcavadoras.



Cubadebate en la Mesa Redonda



Los temas más importantes de la cobertura periodística de Cubadebate en los últimos días, especialmente la venidera Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, serán el centro de la emisión de este viernes de Cubadebate en la Mesa Redonda. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube.



Llamó Inés María Chapman en Sancti Spíritus a prepararse para el periodo lluvioso



A prepararse para enfrentar las lluvias que se avecinan, tomando en cuenta el actual periodo húmedo, llamó hoy en Sancti Spíritus Inés María Chapman, presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Indica el reporte de la periodista Yeris del Zauzal que la también vicepresidenta del Consejo de Estado intercambió con directivos y especialistas de varios organismos en la Asamblea Provincial del Poder Popular donde recibió una pormenorizada explicación sobre los complejos hidráulicos del territorio.



Inició en Pinar del Río Quinto Encuentro Nacional de Escuelas Pedagógicas



Con la presencia de la Ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, inició este jueves en Pinar del Río el V Encuentro Nacional de Escuelas Pedagógicas, evento que favorece el intercambio y el aprendizaje entre los jóvenes maestros. Reporta la periodista Alina Cabrera Domínguez que la titular del sector aseguró que a ocho años de reiniciado el trabajo en las escuelas pedagógicas, hoy es posible completar la cobertura docente en las enseñanzas especial, primaria, y preescolar, mediante la formación de maestros con un perfil integral.



Crece emisión de turistas brasileños hacia Cuba



La emisión de turistas brasileños hacia Cuba mantuvo su tendencia al crecimiento al incrementarse en mayo último cerca de un 26 por ciento respecto a igual período de 2017. Indica Radio Habana Cuba que fuentes del sector revelaron que en el mes de mayo llegaron a la nación caribeña más de tres mil 180 visitantes procedentes de Brasil. El Consejero de Turismo encargado de la atención de ese mercado, Mariano Fernández Arias, puntualizó que el acumulado de viajeros brasileños hacia la mayor isla de las Antillas en los cinco primeros meses de 2018 es de más de 18 mil 380, un 14 por ciento más elevado que en la misma etapa de 2017.



Minindustrias favorecen encadenamientos productivos cortos



Resultado tangible de los proyectos de desarrollo local, enfocados con alta prioridad en el sector agrícola, la red de minindustrias de Cienfuegos contribuye a impulsar la producción y el consumo local, a sustituir importaciones y establecer conexiones con la producción nacional. Destaca el periódico Granma que bajo el concepto de los encadenamientos productivos cortos, se radican en la propia base productiva, lo cual entraña un ahorro significativo de recursos por concepto de transportación, al poder trasladar la producción primaria directamente desde el campo. El sistema agrícola continuará apostando en lo adelante por las minindustrias, y destacó que la provincia, a través de los proyectos de desarrollo local con el Gobierno, defiende con fuerza su surgimiento, desarrollo y articulación de los sistemas productivos.



