Anuncian vuelo chárter a México para traslado de varados por la Covid-19

2020-06-06 08:11:00 / web@radiorebelde.icrt.cu

Cubana de Aviación anunció que el próximo 14 de junio se llevará a cabo un vuelo chárter entre La Habana y Ciudad de México. El objetivo es trasladar a los cubanos, así como a los mexicanos residentes en la mayor de las Antillas, varados en ambos países a causa de la COVID-19. Según informa la Agencia Cubana de Noticias, el vuelo será operado por la aeronave IL96-300. En la travesía Habana-México se les permitirá a los pasajeros dos maletas de 25 Kilogramos y un equipaje de mano en cabina de 5 Kg. En el caso del viaje de retorno México-Habana, solo UNA maleta de 25 kg y un equipaje de mano en cabina de 5 Kilogramos. Además, como requisito para abordar la aeronave, los clientes deben enviar la copia de su pasaporte y ficha de depósito del pago correspondiente, mediante el contacto en WhatsApp de los números: +52 55-49-81-42-44 ó +52 55-54-16-74-43.



Envían FMC y CDR mensaje de reconocimiento el Ministerio del Interior



La Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución enviaron un mensaje de reconocimiento al Ministerio del Interior en el aniversario 59 de su fundación. En la misiva, convocan a que los aplausos de hoy, 6 de junio, sean también para los combatientes del MININT; que las felicitaciones se traduzcan en mayor disciplina y responsabilidad, y que el reconocimiento desde cada barrio no sea otro que el cumplimiento estricto de todo lo dispuesto. “Desde que comenzó la batalla contra la covid-19, el MININT ha estado en la primera trinchera”, dice el texto, y agrega que los miembros de sus gloriosas filas han asumido, desde la entrega y el compromiso, los nuevos retos que impone la situación epidemiológica, sin abandonar las misiones tradicionales.



Felicita Esteban Lazo al semanario Trabajadores por su aniversario 50



Con motivo de cumplirse este 6 de junio 50 años de la salida por primera vez del periódico Trabajadores, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, envió a su colectivo un mensaje de felicitación. “Ese semanario heredó la tradición de las publicaciones obreras cubanas que durante más de un siglo defendieron los intereses de los explotados y denunciaron los abusos a que eran sometidos por sus patronos”, refiere el texto. Señala además que el periódico Trabajadores ha sido también una escuela de periodistas que han enriquecido sus páginas con el acontecer sindical, inspirados en la exhortación del Comandante en Jefe Fidel Castro de que “tenemos que ir a beber de esa conciencia revolucionaria que se ha desarrollado en nuestros obreros”.



Más de 3 500 cubanos varados en 35 países han retornado a la Patria



El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, destacó este viernes, en su cuenta en Twitter, que «más de 3 500 cubanos varados en 35 países por la covid-19 han retornado a Cuba, gracias a gestiones y vuelos humanitarios organizados por nuestro Gobierno y sus contrapartes». Frente a la compleja situación epidemiológica internacional, nuestro país no ha escatimado esfuerzos ni ­recursos en la protección de sus ciudadanos. Los consulados cubanos alrededor del mundo brindan todo el apoyo posible a sus nacionales en el exterior. Gracias a la coordinación con autoridades de los respectivos países, en los últimos días han regresado compatriotas varados en Alemania, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, España, ­Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Perú y Rusia. A su llegada al país, todos los pasajeros se trasladan a centros de aislamiento, donde permanecerán por 14 días, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud Pública para los viajeros.



Aviso Especial: Lluvias fuertes e intensas en el occidente



Un aviso especial emitido por el Centro de Pronósticos informa que las precipitaciones persistirán durante hoy sábado en las provincias occidentales, a medida que la depresión tropical Cristóbal se mueva hacia el norte sobre Yucatán y al sudeste del golfo de México y se convierta en tormenta tropical nuevamente. Las lluvias se incrementarán desde esta tarde en el occidente y pueden llegar a ser fuertes e intensas en algunas localidades del occidente. No se descarta la posibilidad de ocurrencia de Tormentas Locales Severas en la porción oeste de Pinar del Río y la Isla de la Juventud, con caída de granizos, vientos fuertes en rachas e inundaciones súbitas en zonas bajas. Durante el día de hoy, este sistema debe mantener un rumbo próximo al norte para avanzar por las aguas del Golfo de México, ganando en organización e intensidad.



Expuso Cuba estrategia de enfrentamiento a la Covid-19 en reunión virtual de Parlamentarios por las Américas



Cuba expuso la estrategia de enfrentamiento a la pandemia del nuevo coronavirus en una reunión virtual de Parlamentarios por las Américas (ParlAméricas). Este espacio, también contó con la participación de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la (Cepal). En el encuentro se propuso explorar respuestas jurídicas y de políticas públicas para promover una recuperación sostenible y equitativa de las economías, en consonancia con los objetivos de la Agenda 2030. El diputado José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, estuvo a cargo del debate por la parte cubana. Explicó que en nuestro país se han puesto en práctica más de 500 medidas a partir de un sistema de salud universal y gratuito. Estas acciones han permitido enfrentar y mitigar los efectos de la Covid 19; y aseguró que los diputados participan en su implementación y control.



Reciben Hoteles de Varadero Premio Nacional de Medio Ambiente



El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) concedió el Premio Nacional de Medio Ambiente a los hoteles Meliá Las Américas y Royalton Hicacos Resort & Spa, ubicados en el balneario de Varadero. Según la resolución emitida por el Citma, esas instalaciones comercializan un producto turístico de sol y playa con una correcta proyección ambiental, orientada a la sostenibilidad de la actividad de la llamada industria sin chimeneas. El texto señala que ambos alojamientos, observan un programa de gestión basado en el uso racional y sostenible del agua y en la aplicación, en sentido general, de buenas prácticas energéticas.



Bloqueo obliga a hotelera de EE.UU. a dejar de operar en Cuba



La compañía estadounidense Marriott International dijo que dejará de operar en Cuba porque el gobierno estadounidense no le renovará los permisos. Marriott International, es la única empresa hotelera norteamericana que administra un hotel en la mayor de las Antillas, el Four Points Sheraton en La Habana. La entidad, se convierte así en el más reciente blanco de las restricciones impuestas por la Casa Blanca a las actividades económicas y comerciales entre ambos países. Desde junio del 2016, el hotel es operado por la mencionada compañía, lo que lo convierte en el primero ubicado en la mayor de las Antillas bajo el sello de esta empresa, con el permiso del gobierno estadunidense. El acuerdo se llevó a cabo en el marco del histórico acercamiento entre Cuba y Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama.



Consolida Cuba nexos con el gobierno de la provincia china de Henan



Carlos Miguel Pereira, embajador de Cuba en China, sostuvo un encuentro por videoconferencia con Yin Hong, gobernador de la provincia de Henan. En el encuentro ambas partes ratificaron la voluntad de profundizar los nexos y explorar nuevos mercados de cooperación bilateral. Durante el intercambio se informó sobre la situación epidemiológica en Cuba provocada por la COVID-19 y los esfuerzos que realizan los profesionales cubanos de la salud en su enfrentamiento. Asimismo, el embajador cubano expresó su agradecimiento por los gestos de solidaridad de esa provincia del centro del país asiático y de las empresas radicadas en ese territorio. Por su parte, el gobernador Hong, dijo que la provincia de Henan ha realizado encomiables esfuerzos en ayudar al mundo en la lucha contra esta enfermedad. De esta forma, remarcó el interés de profundizar la cooperación en los sectores de salud, educación y cultura, y propuso ampliar los nexos en el área económico-comercial.



Cuba prepara instalaciones turísticas para etapa pos Covid-19



Cuba alista sus instalaciones hoteleras y extra hoteleras para una eventual reapertura de la actividad turística, una vez vencida la pandemia de la Covid-19, señaló el ministro de esa rama, Juan Carlos García. En reunión del grupo temporal de trabajo para el combate contra el virus SARS-Cov-2, encabezada por el presidente, Miguel Díaz-Canel, el titular de turismo aseguró que ese importante sector económico, alista sus fuerzas y recursos para ofertar un destino seguro y atractivo. Afirmó que, una vez que se decida retomar las actividades, primará el estricto cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias y la calidad del servicio. El turismo es uno de los sectores más impactados por la presencia del SARS-Cov-2 en la isla; desde el comienzo de la epidemia, a finales de marzo, los grupos hoteleros del país cerraron el 75 por ciento de sus instalaciones y detuvieron la mayor parte de su parque automotor y marítimo, reporta Prensa Latina.



Frutas selectas rediseña el trabajo y cumple planes en Matanzas



La Unidad Empresarial de Base Frutas Selectas en la provincia Matanzas, rediseñó el trabajo a propósito de la COVID-19. Hoy esta entidad cumple sus planes tanto en divisas como en moneda nacional. Según refiere la Agencia Cubana de Noticias, al cierre del mes de mayo, no sufren daños económicos ni renuncian a su plan de exportaciones para apoyar al desarrollo del país. Más de un millón de pesos recaudaron en el mes que recién concluyó, cifra récord para la entidad, con la venta de 396 toneladas de productos frescos a la Empresa de Acopio y a organismos priorizados del territorio. Quienes permanecen en sus puestos de labor observan las medidas higiénico-sanitarias para evitar el contagio con el virus SARS-COV-2, expresó Adolfo Campos, jefe de recursos humanos en la entidad. Agregó que de 108 trabajadores permanecen activos 79, el resto es personal vulnerable o trabaja a distancia.



