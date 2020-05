APK EnZona se afianza en el comercio electrónico cubano

2020-05-25 08:03:26 / web@radiorebelde.icrt.cu

En la primera semana de mayo, las compras realizadas en las tiendas virtuales 5ta y 42 y en Superfácil, ambas mediante la plataforma de comercio electrónico EnZona, alcanzaron los 2 millones 692 mil114 pesos cubanos y en estos momentos ya superan el monto total del mes de abril. Esto corresponde, sin dudas, al auge que ha suscitado en los tiempos de pandemia las compras por Internet y en este sentido la pasarela desarrollada por la empresa cubana Xetid es uno de los canales de pago creado para ello. Los más de 39 mil clientes registrados hasta inicios de este mes acceden sin necesidad de una línea de celular, ni tener tarjeta matricial de Telebanca; empleando para ello cualquier equipo y acceso disponible a la red nacional, publica el diario Granma.



Envía Esteban Lazo mensaje de felicitación a los pueblos africanos



El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, envió un mensaje de felicitación a los pueblos africanos, en nombre de los diputados cubanos, con motivo del Día de África, que se celebra hoy 25 de mayo. La misiva destaca que la efeméride resulta «una fecha tan significativa para ese continente como para Cuba, por los profundos lazos que nos unen» y reconoce que la «herencia africana es parte fundamental de nuestra cultura, nuestras creencias y nuestras costumbres». Esteban Lazo resalta hechos trascendentales de la historia que han cimentado la amistad entre ambos pueblos, refiere el diario Granma.



Cuba recuerda el Día de África



Cuba recuerda hoy el Día de África desde el internacionalismo de sus hombres y mujeres en Jamaica, quienes en medio del enfrentamiento a la Covid-19 evocan anteriores misiones y vínculos fraternales en el hermano continente. Desde la propia embajada de la mayor de las Antillas en Kingston llegan anécdotas y remembranzas de la presencia en territorio africano durante la lucha por su liberación y la cooperación en diferentes sectores de la sociedad. Para la embajadora, Inés Fors, en Angola se forjó el principio humanista de la solidaridad. Miembros de la Brigada Médica de Cuba en Jamaica, resaltaron las muestras de cariño y de respeto recibidas en sus años de misión en los países de Eritrea, Angola y Namibia, respectivamente.



Mesa redonda: África y Cuba: una historia de solidaridad



Sobre los lazos que unen a Cuba y al continente africano, las aspiraciones comunes, la solidaridad mutua y la presencia en esa región de miles de médicos y otros profesionales cubanos, cientos de ellos llegados en medio de la pandemia, hablarán hoy lunes en la Mesa Redonda tres embajadores de naciones africanas, en ocasión del Día de África. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube.



Apoyan industrias cubanas con diversas iniciativas la lucha contra el nuevo coronavirus



El Ministerio de Industrias y el sistema empresarial cubano participan activamente en el aseguramiento de las producciones y servicios para el enfrentamiento al nuevo coronavirus. Eloy Álvarez Martínez, titular del ramo, destacó recientemente que, para dar respuesta a la demanda a partir de la actual situación epidemiológica, la industria no solo ha tenido que reforzar las producciones tradicionales, sino incorporar otras a raíz de necesidades del sistema de Salud. Cumplir los compromisos productivos es la misión esencial de la Empresa de Aceros Inoxidables (Acinox) de Las Tunas. En tanto, la Fábrica de Implementos Agrícolas 26 de Julio en Holguín apoya con diversas iniciativas la lucha contra el nuevo coronavirus.



Proyecto ambiental posibilita manejo integrado en Cuencas y Áreas Costeras cubanas



El proyecto IWEco.cuba Conservación y uso sostenible de la biodiversidad desde el enfoque de Manejo Integrado de Cuencas y Áreas Costeras en Cuba, comenzó a dar sus primeros resultados. Bajo la coordinación de investigadores del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, evidenció el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo ambiental que apoyan la gestión integrada de cuencas hidrográficas y zonas costeras en las regiones occidental, central y oriental del país. Refiere la Agencia Cubana de Noticias que el proyecto posibilitó la edición de cuatro folletos sobre estudios con datos de sobre sus áreas de intervención, que enfatizan en la descripción de los recursos naturales que serán monitoreados. Los estudios, brindan información sobre el estado de la biodiversidad y los sistemas acuáticos de esas áreas, para la identificación de los problemas ambientales.



Investigan en La Habana brote de COVID-19 en tienda La Época



Sobre la situación epidemiológica generada por el virus SARS-CoV-2 en la capital de Cuba, Carlos Alberto Martínez Blanco, director provincial de Salud, informó ante el Consejo de Defensa Provincial que la tasa de incidencia en La Habana es de 43,65 por 100 mil habitantes. Según trasciende en el periódico Tribuna de La Habana, se trabaja en la evaluación y control del evento abierto en la tienda La Época, del municipio de Centro Habana, donde se acumulan 11 casos confirmados y se sabe que varios de los pacientes reportados de otros municipios tienen su fuente de infección en este centro comercial. Luis Antonio Torres Iríbar, Presidente del Consejo de Defensa Provincial, indicó expresamente investigar a fondo la evolución y desenlace de este caso, potencialmente peligroso para la provincia.



Continúa en Cárdenas estudio poblacional de la Covid-19



El seguimiento en el tiempo de las personas seleccionadas para el Estudio Nacional de Prevalencia de Infección por Sars-Cov-2 y Covid-19, en el municipio de Cárdenas, aportará datos precisos en las estimaciones del estado inmunológico de la población y el monitoreo de la evolución de la epidemia. Refiere el periódico Girón de Matanzas, que el estudio comprende cuatro etapas que permitirán determinar la presencia de anticuerpos en sujetos asintomáticos, los cambios en el sistema inmunológico, si adquieren el virus o no, la capacidad de contagio y la respuesta inmune ante la presencia del virus. El examen se repite cada 21 días a los mismos sujetos durante un periodo de 63 días. La segunda etapa se realizará en junio y conlleva pruebas específicas de inmunoglobulina, al igual que en la tercera, mientras la última contempla otra vez muestras para PCR y de sangre.



Asintomáticos y con evolución favorable niños positivos al coronavirus



Sin síntomas de la enfermedad COVID-19 y con respuesta favorable al tratamiento con antivirales se mantienen los cinco niños positivos al nuevo coronavirus ingresados en el Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño, de Matanzas. Los menores reciben todos los cuidados médicos en el área destinada a los pacientes infectados con el virus, y también dos jóvenes madres, de 26 y 35 años de edad respectivamente. Dos niñas, una de seis meses de edad y otra de ocho, y tres varones con un año, ocho y 10 años respectivamente se encuentran al cuidado del personal de salud en la institución, donde no se reporta transmisión de la pandemia como resultado del cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad, publica la Agencia Cubana de Noticias.



Aumenta en Camagüey tráfico en el uso de la aplicación Transfermóvil



Un crecimiento de más del 45 por ciento del tráfico en el uso de la aplicación Transfermóvil registra la provincia Camagüey, lo cual implica un favorable impacto de esta plataforma para efectuar el comercio electrónico. Ante la actual situación epidemiológica que presenta el territorio este soporte digital contribuye a mantener la vitalidad y estabilidad de los servicios junto a otras decisiones adoptadas que también se cumplen, publica el diario Granma. Entre ellas están las prestaciones ininterrumpidas en los centros comerciales de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba de manera restringida, pero con todas las medidas de seguridad para evitar la propagación de la COVID-19. Otro grupo de medidas, están orientadas a la reducción del pago del servicio Nauta hogar y las bonificaciones de las llamadas nacionales.



Avanza siembra de primavera en Artemisa pese a la COVID-19



Las tensiones impuestas por la COVID-19 no han detenido la campaña de primavera en la provincia Artemisa. En ese territorio se prevé superar la siembra de las 11 mil 286 hectáreas de viandas, hortalizas, granos y frutas previstas para garantizar la disponibilidad de estos cultivos. De las cinco mil 765 hectáreas a sembrar hasta la fecha, concluyeron el 99,4 por ciento de lo planificado, con las mayores áreas destinadas a yuca, maíz, calabaza, pepino, quimbombó y habichuela. Güira de Melena, Alquízar, San Antonio de los Baños y Artemisa se ubican entre las principales localidades involucradas en la campaña. Las extensiones de tierra dedicadas a la siembra de yuca y plátano se ampliarán en Mariel, San Cristóbal y Bahía Honda, como parte del programa de autoabastecimiento local en esos municipios.



Aplican moderna tecnología en la agricultura



La nivelación de áreas con tecnología láser permite elevar los rendimientos arroceros en la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jibaro, de la provincia Sancti Spíritus, publica Radio Reloj. Especialistas de una de las más sobresalientes entidades agrícolas de Cuba, aseguran que el empleo de la novedosa técnica contribuye a duplicar el rendimiento agrícola del cereal en los arrozales. Además, la correcta nivelación del suelo evita la germinación de hierbas indeseables, encharcamientos cuando se evacúa el agua en los campos, y sobre todo, humaniza la labor de los que allí laboran. La nivelación de las llamadas terrazas, es esencial para el cultivo del arroz, y exige del empleo de equipos especializados altos consumidores de combustible, por lo que el empleo de la técnica láser también contribuye al uso racional de los energéticos.



