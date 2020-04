APK Participación Popular interviene en pesquisa contra la CODIV-19

La ciudadanía puede participar de la pesquisa activa contra el coronavirus desde sus teléfonos móviles mediante el empleo de la aplicación Participación Popular, desarrollada por la Empresa Cubana de Tecnologías en Información (Xetid)- La APK actualizó sus servicios e incluyó el acápite COVID19, mediante el cual las personas pueden llenar un formulario con datos como el lugar donde estuvo en la última semana, la provincia donde reside y si presenta algunos síntomas comunes de la enfermedad- Esas informaciones, al ser enviadas por los usuarios a través de la aplicación, las recepciona el Ministerio de Salud Pública, encargado en estos momentos de solucionar cualquier denuncia relacionada con la pandemia.



Adopta nuevas medidas Consejo de Defensa Provincial en Santiago de Cuba para enfrentar al nuevo coronavirus



El Consejo de Defensa Provincial en Santiago de Cuba, adoptó nuevas medidas, como parte del plan de contención y enfrentamiento al nuevo coronavirus, que ya reporta 22 contagiados en el territorio. Lázaro Expósito Canto y Beatriz Johnson Urrutia, presidente y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente, determinaron mantener la vitalidad de los servicios de salud pública en todas las instituciones del sector que no están involucradas, directamente, en el tratamiento a la COVID-19. Asimismo, subrayaron la importancia de incrementar la efectividad de las pesquisas activas en las comunidades y centros laborales. Otras disposiciones incluyen el cierre de panaderías, restaurantes, cafeterías, mercados y otros servicios, tanto estatales como por cuenta propia a las 7 de la noche.



Aplican fármaco homeopático como profilaxis ante la COVID-19



En el territorio nacional se inició la aplicación del medicamento homeopático denominado Prevengho-Vir, como una de las medidas de tratamiento preventivo ante enfermedades virales, incluidas infecciones respiratorias. Se trata de una aplicación de gotas sublinguales a personas que no necesariamente presenten síntomas de la covid-19. Su uso permite prevenir diferentes enfermedades como la influenza, enfermedades gripales, dengues, infecciones víricas emergentes o virales emergentes. Refiere la agencia Prensa Latina que el inicio de la administración del fármaco se realiza en la provincia Villa Clara, la más envejecida del país.



Refuerzan en Santa Clara atención a centros de aislamiento



Los 36 centros de aislamiento para viajeros y personas sospechosas de contraer la Covid-19 funcionan con reforzada atención en la provincia Villa Clara, uno de los territorios más afectados. Así lo informó la vicegobernadora Milaxy Sánchez, quien agregó que existen otras 10 unidades de reserva que entrarán a funcionar si fuera necesario, en caso de un aumento de pacientes sospechosos. Más de 200 personas permanecen bajo la custodia médica y sanitaria en estos centros, fundamentalmente, los viajeros que arribaron al territorio, procedentes de siete países.



Congreso Nacional Africano llama a EE.UU. a eliminar bloqueos



El Congreso Nacional Africano llamó al gobierno de los Estados Unidos a levantar los bloqueos que impone contra varios países para permitirles combatir mejor la pandemia de la Covid-19. En una declaración emitida por su secretario general, esa organización pide a la administración de Donald Trump que 'levante de inmediato todas las sanciones contra Cuba, Irán, Venezuela, Nicaragua y Palestina, para permitir que los gobiernos de estas naciones tengan el apoyo y los recursos necesarios para proteger a su pueblo'. En el texto, el Congreso Nacional Africano extiende asimismo sus 'más cálidos saludos y reconocimientos' al pueblo de Cuba por su 'increíble ejemplo de humanidad y solidaridad internacional', tras haber desplegado la Brigada Henry Reeve, el llamado 'Ejército de las Batas Blancas', en más de 11 países para ayudar a combatir el Covid-19.



Se garantiza producción de nasobucos, hipoclorito y gel antibacteriano



La producción de hipoclorito, la confección de nasobucos y el seguimiento diario a otros suministros, imprescindibles para el enfrentamiento a la covid-19 en Cuba, forman parte de las prioridades de la industria cubana por estos días. Refiere el diario Granma que se han confeccionado y entregado más de un millón de nasobucos al Ministerio de Salud Pública y ya inició la producción de otro millón. Para esta tarea, existen en el país 71 talleres de producción, ubicados en 11 provincias, y están vinculados más de 5 mil 800 trabajadores. En el caso del hipoclorito, se mantiene la producción en la planta villaclareña de Sagua la Grande y, a partir de su disponibilidad, se priorizan la potabilidad del agua y las necesidades de todos los centros de salud pública.



Nuestras manos laboriosas responden



A cumplir con disciplina las medidas puestas en práctica para proteger la salud del pueblo, llamó Ulises Guilarte De Nacimiento, secretario general de la CTC y miembro del Buró Político del Partido, durante un recorrido por colectivos laborales en actividades priorizadas de la economía. Guilarte De Nacimiento en su intercambio con los trabajadores destacó cómo a pesar de las tensiones financieras por las que atraviesa el país se adoptan decisiones para salvaguardar sus derechos y prestaciones sociales, los que, señaló, implican elevados costos al presupuesto del Estado. A la pregunta de cómo se festejará el Primero de Mayo en las condiciones existentes, el dirigente sindical precisó que será una celebración desde la casa, sustentado en el aprovechamiento de las redes sociales. Adelantó que la jornada comenzará el próximo día 22, coincidiendo con el 150 aniversario del natalicio de Vladimir Ilich Lenin.



Acortarán ciclo de venta de gas licuado



El ciclo de venta de gas licuado de petróleo (GLP, por sus siglas) se acortará a partir de hoy lunes seis de abril, según información suministrada por la Unión Cuba-Petroleo. A los clientes normados que reciben el GLP a ciclo normal en Pinar del Río se les mejora el ciclo de reaprovisionamiento, aunque se les mantiene la imposibilidad de adquirir el gas liberado, lo que se hará efectivo a partir de proceder a la compra del ciclo que actualmente tienen. Los clientes normados que cocinan con electricidad y que reciben el GLP en calidad de reserva, mantienen la entrega de esta y se les autoriza la venta de un cilindro mensual liberado, en los meses que no coincida con la compra de la reserva. En el caso de los clientes de gas liberado también se les autoriza la venta de un cilindro mensual.



Contribuirán profesionales granmenses de la salud a combatir la Covid-19 en Angola



Veinticinco profesionales granmenses de la Salud contribuirán a combatir la Covid-19 en la República Popular de Angola. Dicho personal de salud partió hacia La Habana, para recibir preparación en el Instituto Pedro Kourí (IPK), antes de marchar a la nación africana. Al despedirlos, en Bayamo, Leonardo Enrique Tapia Garcés, jefe del departamento de Colaboración Médica en la provincia Granma, los exhortó a prestar máxima atención al entrenamiento que recibirán en la capital del país, para que cumplan con éxito su nueva misión. Los 25 profesionales de la salud que pronto viajarán a Angola a combatir el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, pondrán en alto la bandera de la solidaridad y una vez cumplida su misión, regresarán victoriosos a la patria.



Ayuda médica de Cuba refuerza plaza asediada por COVID-19 en Italia



La presencia en Crema de 52 colaboradores cubanos de la salud para ayudar a combatir la Covid-19, refuerza la confianza de los residentes en esa ciudad italiana. Así lo considera Emanuela Nichetti, secretaria de Cultura y Turismo del municipio perteneciente a la región de Lombardía, quien en diálogo telefónico con Prensa Latina expresó que "sentirse aliviados cuando llegó la brigada médica cubana". Nichetti explica que Crema debía actuar como una especie de bastión con un hospital de frontera, para evitar que el contagio arribara a la ciudad de Milán, capital regional de poco más de 10 millones de habitantes, pero confiesa que "no tenían fuerzas suficientes". Los 23 médicos, 15 licenciados en enfermería y un especialista en logística fueron acogidos con simpatía, quienes presurosos los dotaron de ropa adecuada para las bajas temperaturas.



