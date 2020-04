Aplican Biomodulina T, medicamento cubano para combatir el nuevo coronavirus

La Biomodulina T, medicamento cubano producido en el Centro Nacional de Biopreparados (BioCen), se aplica a personas vulnerables de manera preventiva para combatir el nuevo coronavirus. El producto tiene resultados comprobados en el aumento de las defensas de los organismos. Las evidencias científicas apuntan a que durante una infección de COVID-19, provee linfocitos T para combatir la enfermedad. En el contexto actual de la pandemia el Centro Nacional de Biopreparados recomendó al Ministerio de Salud Pública incluir la Biomodulina T dentro del protocolo de medicamentos a usar para afrontar la epidemia.



Cuba no puede adquirir ventiladores pulmonares por bloqueo de EE.UU



Cuba no podrá adquirir ventiladores pulmonares con varios de sus proveedores habituales al ser adquiridas dos firmas fabricantes de estos equipos médicos por una compañía estadounidense. Estos aparatos son elementos claves en la atención a las personas graves y críticas por la COVID-19. La empresa Medicuba, entidad exportadora e importadora del Ministerio de Salud Pública, recibió notificación de que los fabricantes Imt Medial Ag Y Acutronic habían sido adquiridas por la empresa estadounidense Vyaire Medical Inc, con sede en Illinois, suspendiendo toda relación comercial con Medicuba». La denuncia fue realizada en su cuenta de Twitter por el Director General de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Eugenio Martínez Enríquez.



Destaca Canciller cubano compromiso y amistad con África



El canciller cubano, Bruno Rodríguez, destacó en su cuenta en Twitter el compromiso y la amistad con África a propósito de la partida de una brigada médica hacia Togo para enfrentar la Covid-19. Es la primera vez que una brigada médica cubana llevará salud a esa nación de África Occidental, apuntó el titular de Relaciones Exteriores. Angola fue el primer país del continente africano en recibir a los médicos cubanos el pasado 9 de abril. Especialistas del Contingente Internacional Henry Reeve enfrentan la Covid-19 en 18 naciones como Italia, Nicaragua, España, Venezuela y Belice. Los profesionales cubanos recibieron instrucciones para protegerse y contribuir a los protocolos de enfrentamiento de los países en los que están.



Nuevos records de temperatura máxima en Cuba



Durante la tarde del sábado 11 d abril se registró un ascenso marcado de las temperaturas, cuando se marcó un nuevo record absoluto para el país, con un valor de 39.3 grados Celsius en la estación de Veguitas, provincia Granma. El record anterior era de 39.1 grados Celsius, registrado el 30 de junio de 2019. En 25 estaciones meteorológicas las temperaturas máximas igualaron o superaron los 35 grados Celsius. Es importante señalar, que además del record absoluto para Cuba, se reportaron otros diez nuevos records en diferentes provincias; tres son nuevos records absolutos para esas estaciones meteorológicas y los restantes siete para el mes de abril. Refiere Radio Habana Cuba que esta situación continúa estando asociada con la marcada influencia anticiclónica, la cual genera poca nubosidad y vientos variables débiles.



Cuba imprime en 3D medios de protección contra COVID-19



Un equipo del Centro de Estudio de Fabricación Avanzada y Sostenible, perteneciente a la Universidad de Matanzas, utiliza impresoras 3D para crear máscaras de protección que donarán a las autoridades sanitarias para la lucha contra la COVID-19. Un diseño sencillo que facilita el ensamblaje de los componentes y también su esterilización, caracteriza a las primeras unidades. Las máscaras son confeccionadas con material biodegradable por parte de los investigadores cubanos, y en colaboración con colegas de Brasil, Canadá y Alemania. Para su elaboración se tomó un diseño disponible en Internet al cual se le hicieron algunas modificaciones mínimas por razones técnicas. El material de impresión empleado es el Poliácido Láctico, una especie de plástico de origen orgánico. Cada máscara protectora cuenta con tres componentes básicos y lo que se imprime es la parte frontal.



Prevengho-Vir ya beneficia a 600 personas en Camagüey



El medicamento homeopático Prevengho-Vir ha sido aplicado a unas 600 personas en la provincia Camagüey. El territorio cumple con una de las medidas orientas para prevenir las Infecciones Respiratorias Agudas en todo el país. Expertos aclaran que, aunque el Prevengho-Vir no evita el nuevo coronavirus, sí fortalece el sistema inmunológico. Lo cual no interfiere con la necesidad de mantener y elevar las medidas higiénico sanitarias, esencialmente el lavado de las manos, el uso del nasobuco y el aislamiento social. Elaborado por los laboratorios AICA, de la empresa Biocubafarma, el producto es administrado en una primera etapa a los grupos de población de mayor vulnerabilidad- En los 13 municipios de esa provincia se priorizan los hogares de ancianos, las casas de abuelos, los hogares maternos, los hospitales siquiátricos y los centros médicos sicopedagógicos.



