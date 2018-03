Califican de satisfactorio ensayo de las elecciones generales en Cuba

Declaraciones a la prensa de Alina Balseiro (D), presidenta de la Comisión Electoral Nacional (CEN), en La Habana,Cuba, el 5 de marzo de 2018. Foto: Marcelino Vázquez



La presidenta de la Comisión Electoral Nacional de Cuba, Alina Balseiro, calificó de satisfactorios los resultados de la prueba dinámica efectuada con vistas a los comicios generales del próximo 11 de marzo. Indica la periodista Margarita Torres que Balseiro dijo que el ensayo cumplió los objetivos para los cuales estaba previsto, pues este domingo se activó la estructura del sistema desde la Comisión Electoral Nacional hasta las mesas electorales. Se probaron además el plan de transportación, el sistema de comunicaciones y el aseguramiento a propósito de los comicios.



Afirma Raúl que es una tarea estratégica e impostergable la defensa de Venezuela



El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, afirmó en Caracas que el ALBA tiene como tarea estratégica e impostergable la defensa mancomunada de la República Bolivariana de Venezuela. Al pronunciar su discurso en la XV Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Raúl denunció que “la amenaza militar, la hostilidad y la agresión económica del imperialismo estadounidense contra Venezuela, la acometida neoliberal para revertir las conquistas sociales, la injerencia contra la soberanía de los gobiernos progresistas, los intentos de desmontar los progresos en la integración de América Latina y el Caribe, desestabilizan la región y plantean peligros a la paz y seguridad regionales”.



Rechazó ALBA-TCP exclusión de la República Bolivariana de la VIII Cumbre de las Américas



La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP, respaldó este lunes el derecho de Venezuela a participar en la VIII Cumbre de las Américas, prevista para abril próximo en Lima, Perú. La declaración final de la XV Cumbre del ALBA-TCP, celebrada en el Palacio de Miraflores, en Caracas, rechazó la exclusión de esta nación sudamericana y su presidente, Nicolás Maduro, de la reunión de alto nivel a efectuarse en la capital peruana. Indica el reporte de la periodista Angélica Paredes que el secretario general de este bloque de integración, David Choquehuanca, expresó durante la lectura del texto conclusivo que la Cumbre de las Américas debe ser un punto de encuentro para los Estados del continente, donde todos puedan debatir y alcanzar consensos con respeto a la diversidad de ideas políticas.



Reitera Cuba disposición al diálogo con Estados Unidos



El director general de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío, reiteró este lunes en La Habana que la Isla sigue dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre temas de interés mutuo. Refiere Prensa Latina que las declaraciones de Fernández de Cossío se producen en un escenario de creciente hostilidad por la administración del presidente Donald Trump, que a través de su Departamento de Estado anunció el pasado viernes la decisión de mantener por un tiempo indefinido la reducción del personal diplomático estadounidense en la embajada en Cuba. El funcionario calificó de unilateral esa postura y rechazó que Washington insista en utilizar el término 'ataque' para referirse a alegados incidentes de salud experimentados por diplomáticos norteamericanos en la nación antillana.



Considera ex asesor de Obama anacrónico bloqueo contra Cuba



El politólogo Robert Malley, quien se desempeñó como asesor especial del expresidente norteamericano, Barack Obama expresó en Paris que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es hoy anacrónico y carece de sentido. Reseña Prensa Latina que en un intercambio en la capital francesa Malley expresó que Cuba no es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, así que las sanciones, el bloqueo, el embargo, no tienen sentido. El actual presidente de la organización no gubernamental International Crisis Group sostuvo que desde el ámbito ejecutivo y sin el acuerdo del Congreso, Obama intentó llegar lo más lejos que pudo para flexibilizar el cerco económico, comercial y financiero.



Recuerdan los 60 años de la creación del Tercer Frente Oriental



Con un acto político cultural y ceremonia militar será recordado este 6 de marzo el aniversario 60 de la fundación del Tercer Frente Oriental, Doctor Mario Muñoz Monroy, por tropas rebeldes al mando del Comandante Juan Almeida Bosque, en cumplimiento de la orden dada por el Máximo Líder de la Revolución, Fidel Castro Ruz. En las primeras horas de la mañana se realizará la ceremonia militar para el depósito de ofrendas florales en el mausoleo erigido en la cima de la loma La Esperanza, donde reposan los restos del Comandante Almeida y de combatientes de este baluarte guerrillero, caídos durante la guerra contra la tiranía de Fulgencio Batista o fallecidos tras el triunfo de la Revolución.



Recuerdan legado de Chávez en Cuba



A cinco años de la pérdida del Comandante Hugo Chávez Frías, el proyecto Los amigos del amigo rindió homenaje al líder de la Revolución Bolivariana en la Casa del Alba Cultural en La Habana este 5 de marzo. Reporta la periodista Mirtha Guerra que un panel compuesto por periodistas y médicos cubanos abordó diversas aristas del carácter y accionar del luchador de Sabaneta. Conducido por la periodista Cristina Escobar, el panel hizo énfasis en la presencia de las ideas chavistas en la Venezuela actual. Para la reportera del periódico Juventud Rebelde, Alina Perera, las huellas de Chávez son imborrables. Impulsado por la Unión de Jóvenes Comunistas de la Isla, el proyecto Los amigos del amigo también acogió la presentación del libro Hugo, el de siempre: anecdotario de Salomón Susi Sarfati.



