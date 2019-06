Canciller cubano inicia hoy visita oficial a Barbados

2019-06-17 08:02:22 / web@radiorebelde.icrt.cu

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, comenzará hoy una visita oficial a Barbados, para fortalecer los vínculos diplomáticos y políticos entre ambas naciones del Caribe. Refiere Prensa Latina que como parte de su programa de actividades para esta jornada, el jefe de la diplomacia antillana participará en un acto en el Memorial de los mártires de Barbados, sitio que recuerda el lamentable acto terrorista contra una aeronave de Cubana de Aviación que costó la vida de 73 personas. Barbados es la cuarta y última parada de Rodríguez en una gira por el Caribe que también lo llevó a Trinidad y Tobago, Santa Lucía y Guyana, donde participó en la VI reunión ministerial CARICOM-CUBA. En este encuentro, los Estados participantes ratificaron su voluntad de consolidar la unidad del área y de fortalecer los vínculos entre los distintos países.



Municipio de Camagüey, primero en Cuba con gobierno online



La Asamblea Municipal del Poder Popular de Camagüey y la Empresa de Desarrollo de Software presentaron el Portal del Ciudadano del municipio. De esta forma el territorio cabecera se convierte en el primero de Cuba en contar con una plataforma similar a la que ya tienen todas las provincias del país. El sitio en una primera etapa solo brindará información sobre los principales sectores camagüeyanos, aunque tiene algunos elementos de interacción como la posibilidad de comentar y compartir fotografías de la ciudad o participar en los Foros que se convoquen. Esta web forma parte de la estrategia para darle autonomía a los territorios, en consecuencia, con lo plasmado en la recién aprobada Constitución de la República.



Comparten Cuba y China experiencias de su proceso constitucional



El secretario del Consejo de Estado de Cuba, Homero Acosta, comenzó hoy una visita a China para trasladar las experiencias surgidas del reciente proceso de reforma constitucional, publica Prensa Latina. El también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, dijo que en sus encuentros con líderes locales compartirá las vivencias acumuladas en cada fase del proceso hasta su cierre el pasado 10 de abril con la proclamación de la nueva constitución de la República. La carta magna reafirma el carácter socialista de Cuba y el papel rector del Partido en su sociedad, refleja cambios en la estructura del Estado y amplía los derechos y las garantías individuales. La agenda de Acosta incluye reuniones con funcionarios del Ministerio de Justicia, la Comisión de Asuntos Legales y Constitucionales de la Asamblea Popular Nacional.



Se pronuncian trabajadores no estatales vinculados al turismo contra medidas del gobierno de Donald Trump



Las medidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya impactan de manera negativa en el sector no estatal de Cuba. Artesanos de la Feria ubicada la calle 23 esquina M, patentizaron su total rechazo a las nuevas pretensiones de Estados Unidos con el recrudecimiento de la hostilidad hacia Cuba a través de la Ley Helms-Burton. Con las prohibiciones del gobierno de Trump de no dejar entrar a la isla aviones privados y corporativos, cruceros, veleros y barcos de pesca decreció el turismo, declaró a Prensa Latina Héctor Danilo Rodríguez, secretario general de la sesión sindical de la mencionada área de ventas. El mensaje a la administración Trump fue claro en ese colectivo, sentenciaron que el bloqueo afecta, pero en ningún momento nos intimida; expresaron que a Cuba le acompaña algo que por mucho dinero y poder que tengan los imperialistas nunca podrán comprar y son la razón y la verdad.

Cuentapropistas en Cuba contra la ley Helms Burton https://t.co/iTtzkNtMJB pic.twitter.com/mSXodJT09i — Cuba en Resumen (@cuba_enresumen) 16 de junio de 2019

Destaca Camagüey como una de las provincias con mayores resultados en la enseñanza preuniversitaria



A concebir un curso escolar superior y corregir las deficiencias que atentan contra el aprendizaje, exhortó Georvis Taquechel Román, director nacional de Preuniversitario. Iniciar septiembre enfocados en la solución de los problemas debe ser la principal línea de trabajo del sector educacional, publica el periódico Adelante. En su más reciente visita al territorio, el directivo destacó a Camagüey como una de las provincias con mayores resultados en el país en cuanto a educación se refiere. No obstante, reconoció la necesidad de completar la cobertura docente y aumentar la calidad de la formación de ese personal. Taquechel Román subrayó como tareas vitales la preparación política de maestros y alumnos, la superación profesional, el trabajo preventivo en las aulas y la planificación de clases cada vez más integrales. Para el curso 2019-2020 el sector también prestará una atención detallada a la enseñanza artística y la formación estética de los estudiantes.



Desarrollan aplicación informática para acceder a medios de prensa



La Universidad Central Marta Abreu de las Villas puso a disposición de los internautas una aplicación informática que permite el acceso a todas las noticias de los medios de prensa cubanos. Desarrollada por jóvenes profesores de la Facultad de Matemática, Física y Computación este nuevo soporte digital abre una línea de servicios contribuyendo a la informatización de la sociedad. Según publica el periódico Vanguardia, la aplicación se puede acceder desde cualquier lugar que presente conectividad a la red de redes. El funcionamiento se basa en concentrar los softwares de cada uno de los medios de prensa cubanos, de ahí que el consumo de datos móviles sea bien bajo, precisaron los expertos.



Mesa Redonda: Aseguramientos del próximo curso escolar



La Ministra de Educación, la Viceministra del Comercio Interior y la Vicepresidenta del Grupo Empresarial de la Industria Ligera comparecen este lunes en la Mesa Redonda para informar sobre los principales aseguramientos del venidero curso escolar. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube.



Cuba busca más comercio con el Caribe



Más de 1 181 representantes de 22 países asistirán a la XVI Feria Expocaribe 2019, que tendrá lugar en Santiago de Cuba. Programada del 19 al 22 del presente junio, el evento confirma a la Mayor de la Antillas como una plaza atractiva para el comercio de bienes y servicios, la inversión extranjera y la materialización de negocios. El Foro Empresarial del Gran Caribe, la Sesión del Comité Empresarial Cuba–México, las presentaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, entre otras acciones profesionales, forman parte del programa general del encuentro. La materialización de la segunda feria general más importante del país, con presencia de unas 81 firmas extranjeras, aporta al fortalecimiento de la unidad con las naciones de la región caribeña.

Próximo miércoles 19 de junio abrirá sus puertas @ExpoCaribe en complejo Heredia de Santiago de Cuba. Esperamos amplia presencia ministros y empresarios de la región. Empresas #Cuba promoverán bienes y servicios exportables. #SomosCuba @MINCEX_CUBA pic.twitter.com/lXEenQZATE — Rodrigo Malmierca Díaz (@R_Malmierca) 14 de junio de 2019

Democracia salvará a Cuba frente a EE.UU, opinó diputada



La vicepresidenta del Parlamento cubano, Ana María Marí Machado, negó que las recientes medidas del gobierno estadounidense contra la Isla puedan afectar la democracia, pues ella es nuestra defensa ante esa actitud hostil. En declaraciones a Prensa Latina, con motivo de su participación en la Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, con sede en Panamá, la diputada aseveró que reafirmar el socialismo como modelo social y el reconocimiento al pensamiento del líder histórico Fidel Castro resulta lo más trascendental de la Constitución aprobada en Cuba. Precisó que el programa legislativo debe ratificarse en las sesiones del Parlamento, en diciembre venidero, en tanto el Código de la Familia deberá aprobarse en referendo como lo establece la Constitución.



Cuba, por la lucha contra la desertificación y la sequía



Cuba celebra hoy el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía con resultados notables en la protección de paisajes, publica Prensa Latina. Un índice de boscosidad del 31 por ciento muestra los logros de la isla caribeña en sus programas de adaptación y mitigación al cambio climático y define también su compromiso con la reforestación de paisajes para 2030. Nuestro país destina importantes recursos financieros para estos fines, en los que se incluyen los asignados a las actividades de protección e incremento de los bosques, así como a la conservación de los suelos. Para lograr estos propósitos, se prevé en Cuba el fomento de 220 mil hectáreas de manglares, además de la restauración de 110 mil bosques y de tierras afectadas por la minería o aquellas muy erosionadas.



