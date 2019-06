Chequea Ramiro Valdés programa de la vivienda en Artemisa y Mayabeque

2019-06-08

El vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, chequeó la marcha del programa de la vivienda en las provincias Mayabeque y Artemisa. Durante el intercambio Ramiro Valdés llamó a potenciar la producción local de materiales de la construcción como alternativa para avanzar con mayor agilidad en ese empeño, en consonancia con la convocatoria hecha por la máxima dirección del país. También el dirigente de la Revolución hizo énfasis en la cooperación que se necesita entre todas las entidades y empresas para la confección de moldes y otros aditamentos que se requieren para aumentar la producción alternativa en cada uno de los municipios de Artemisa y Mayabeque.



Destaca Salvador Valdés importancia de inversiones destinadas a la producción de alimentos



El Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, subrayó en La Habana que las inversiones destinadas a la producción de alimentos, dada su alta prioridad, requieren del máximo atención, control y seguimiento en aras de concluirlas en tiempo y con la calidad necesaria. Acompañado de los miembros del Comité Central Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en La Habana, y Reinaldo García Zapata, presidente del gobierno en el territorio, el dirigente evaluó la marcha de nueve obras del sistema de la agricultura y la remodelación y modernización de la Unidad Empresarial de Base Helados Coppelia, cuyas instalaciones recorrió.



Firman Cuba y Rusia Convenio Intergubernamental en la esfera ferroviaria



El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz, firmó en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el Convenio Intergubernamental para la rehabilitación y modernización de la infraestructura ferroviaria de la Isla, publica el diario Granma. El documento, suscrito en presencia del ministro de Transportes de la Federación de Rusia, Evgueni Dietrich, da inicio a un proceso que prevé importantes inversiones por etapas para elevar los volúmenes de carga y transportación de pasajeros a lo largo del país, reduciendo además los tiempos de traslado en ambos casos, incrementando el confort de los coches de pasajeros, y elevando la seguridad de las vías férreas. El próximo paso lo constituye la firma del contrato de suministro de equipos y servicios entre la Unión de Ferrocarriles de Cuba y su homóloga rusa RZD.

Sostuvo Canciller cubano encuentro con la Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá



El Canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, fue recibido este viernes por la Honorable Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, durante una visita de trabajo a ese país. Refiere el diario Granma que este encuentro da continuidad al intercambio sostenido en La Habana, el pasado 16 de mayo, entre los dos cancilleres. Durante el encuentro el titular cubano reiteró la preocupación por la suspensión de los servicios de otorgamiento de visas a los ciudadanos de nuestro país en su Consulado en La Habana. Explicó que esa decisión ya está afectando los intercambios en diversos sectores de la relación bilateral, y afecta particularmente a las familias cubanas, canadienses y mixtas, que deben someterse a un engorroso proceso a un tercer país.



Realizan por primera vez en Cuba operación de mapeo cerebral del lenguaje con paciente despierto



En el Instituto de Neurología y Neurocirugía de Cuba, se realizó por primera vez una intervención quirúrgica para el mapeo cerebral del lenguaje con el paciente despierto. El proceder quirúrgico permitió la recepción del tumor sin afectar el área elocuente, zona cerebral que tiene una función específica. La cirugía duró nueve horas, y en ella intervino un equipo multidisciplinario de once especialistas. El procedimiento, cuyo costo sobrepasa los cien mil dólares en países desarrollados, no había sido realizado hasta ahora por el alto precio de los instrumentos, materiales y tecnología como las sondas para el mapeo cerebral y los estimuladores corticales. La neurocirujana Lianet Sánchez Leyva, quien lideró la cirugía, asegura que se pudo hacer una recepción amplia del tumor, y se comprobó que la capacidad de lenguaje de la paciente no fue afectada.



