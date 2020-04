Cienfuegos restringe movilidad en calles de la ciudad

A partir de este martes, en horario del mediodía, Cienfuegos reforzará las medidas de aislamiento social con la restricción de la movilidad en las calles de la ciudad capital, así lo anunció el Presidente del Consejo de Defensa Provincial, Félix Duartes Ortega, publica el periódico 5 de septiembre. El dirigente dijo que “todavía vemos aglomeraciones en los lugares, personas en las calles que no están comprando nada, vemos gente transitando que no tienen misiones”. En el combate contra esas indisciplinas llamó la atención sobre el papel de las Zonas de Defensa. “Ya le planteamos misiones al MININT, a la Región Militar, pero también tenemos que plantearle misiones a las Zonas de Defensa”, aseveró Duartes Ortega, quien explicó que irán a una decisión superior a partir del mediodía de hoy y todo el que esté con movilidad dentro de la ciudad le serán aplicadas severas medidas de enfrentamiento”.



Envía PCC felicitación a la Organización Popular del África Sudoccidental en su 60 aniversario.



Con motivo del 60 Aniversario de la fundación de la Organización Popular del África Sudoccidental (SWAPO), el Comité Central del Partido Comunista de Cuba les envía las más sinceras felicitaciones. En el mensaje de felicitación se destacan las relaciones entre los partidos, ambos fraguados con el sacrificio de miles de héroes y mártires africanos y cubanos que lucharon por preservar la independencia angolana; contribuir a alcanzar la de Namibia, con la aplicación de la Resolución 435 de la ONU y, junto a los combatientes de la FAPLA, SWAPO, el ANC y cubanos, derrotar el sistema segregacionista y racista del apartheid en Sudáfrica. El mensaje concluye con una reafirmación de la solidaridad y el compromiso de continuar profundizando las relaciones entre nuestros dos partidos y pueblos.



Actualizan teléfonos para atención a dudas de la población sobre la COVID-19



Para continuar respondiendo a las necesidades informativas de nuestra población sobre la COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, de conjunto con ETECSA, habilitó una línea gratuita de atención a la población, el 800 72583. A su vez, en cada una de las Direcciones Provinciales de Salud se habilitaron líneas para la atención ciudadana, con el objetivo de acercar la información y atender todas las dudas, solicitudes y sugerencias que tenga nuestro pueblo. Los números telefónicos por provincia son:



• - Pinar del Río: 48-724640 / 48-724639

• - Artemisa: 47-367157 / 47-366503 / 47-367491

• - La Habana: 78-302524 / 78-302521 / 78-302116

• - Mayabeque: 47-867533 / 47-848543

• - Matanzas: 45-243725 / 45-262417

• - Villa Clara: 42-215057 / 42-223936

• - Cienfuegos: 43-515873 / 43-519512 / 43-517737

• - Sancti Spíritus: 41-336137

• - Ciego de Ávila: 33-223192 / 33202748

• - Camagüey: 32-297118 / 32-256218

• - Las Tunas: 31-349244 / 31-346179

• - Holguín: 24-473036 / 24-453766 / 24 -429557

• - Granma: 23-411012 / 23-423017 / 23-423009

• - Santiago de Cuba: 22-656455 ext 192 / 22-651573 / 22-651542

• - Guantánamo: 21-326890 / 21-326705

• - Isla de la Juventud: 46-324587 / 46-324090 ext 104



Mesa Redonda: Cuba frente a la covid-19: Atención a los más vulnerables



La Ministra de Trabajo y Seguridad Social, la Ministra- Presidente del Banco Central de Cuba, La Secretaria General de la FMC, el Coordinador Nacional de los CDR y el Presidente Nacional de la FEU comparecerán hoy martes en la Mesa Redonda para informar sobre las medidas tomadas por el país en la atención a las personas y familias más vulnerables en medio del enfrentamiento a la COVID-19 y la labor comunitaria de nuestras organizaciones de masas y estudiantiles. Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, el Canal de Youtube de la Mesa Redonda y las páginas de Facebook de Cubadebate, la Presidencia y la Mesa Redonda transmitirán este programa en vivo a las 6:30 de la tarde. El Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.



Aprueban reordenamiento de los servicios hospitalarios en Santiago de Cuba



El Consejo de Defensa Provincial de Santiago de Cuba aprobó el reordenamiento de los servicios hospitalarios en el territorio. El objetivo es crear nuevas capacidades ante un posible incremento de los casos positivos al SARS-CoV 2. Guillermo Mora García, director provincial de Salud Pública, explicó que la atención especializada a la población de los municipios de San Luis, Songo-La Maya, Segundo Frente y Santiago de Cuba será en los hospitales clínico quirúrgicos Juan Bruno Zayas y Antonio María Béguez César, para los adultos e infantes, respectivamente. De igual modo puntualizó que el "Orlando Pantoja", de Contramaestre, asumirá la prestación de esos servicios a los habitantes de ese territorio y a los de Tercer Frente, Palma Soriano, Mella, excepto las especialidades de Neurocirugía y Fracturas de Cadera, las cuales se mantienen en la cabecera provincial.



Comienzan fase de prueba dos obras de relevancia para mitigar sequía en La Habana



Autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos informaron el inicio de la fase de prueba en dos obras de relevancia para mitigar la sequía en La Habana, según informaron al Canal Habana. Brigadas especializadas finalizaron los trabajos para la captación de aguas superficiales y la estación de bombeo en la presa Maurín, al oeste de La Habana, proyecto que permitirá aprovechar 300 litros por segundo de agua de este embalse. En Ariguanabo, fuerzas de varias provincias concluyeron también el sistema que filtrará el líquido extraído de la represa. El proyecto responde a las indicaciones del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, de buscar nuevas fuentes de abasto para la población en medio del período seco y de la emergencia sanitaria por la Covid-19.



Acinox Las Tunas remoza parques infantiles



La Empresa de Aceros Inoxidables de Las Tunas (Acinox), acomete el remozamiento de los parques de diversiones de los niños, en esa ciudad. Los obreros aprovechan la inactividad de las instalaciones en esta etapa, que no funcionan como medida preventiva para evitar el contagio con la Covid-19. Los trabajos coinciden también con que la acería también está paralizada por déficit energético, por lo que la entidad aprovecha esta realidad para buscar ingresos mediante convenios con Servicios Comunales. El sitio digital Tiempo 21, de la emisora Radio Victoria, publica que el personal que acomete las labores de reparación está debidamente capacitado, por lo que cuando el territorio vuelva a la normalidad, los pequeños podrán disfrutar de instalaciones confortables y más seguras.



Hospital de Villa Clara ha salvado la vida a 69 personas contagiadas con la COVID-19



Un total de 69 personas contagiadas con la COVID-19 y que fueron atendidas por especialistas del Hospital Manuel Piti Fajardo de Villa Clara, son dadas de alta. De acuerdo a la explicación brindada por el doctor Jorge Eduardo Berrio Águila, director de la institución, en total, han sido 145 los pacientes positivos atendidos en el centro, incluyendo varios niños, lo que denota el arduo trabajo realizado para devolver a esperanza y la alegría de un número significativo de familias de la región central. Ese alto número de vidas salvadas, ha sido resultado de la labor mancomunada de intensivistas, médicos, enfermeras, técnicos, personal paramédico y autoridades del territorio, que no han escatimado días ni horas de labor para que persevere la vida por encima de la muerte.



Cada hogar una plaza por el Primero de Mayo



A convertir cada hogar en plazas engalanadas con banderas, mensajes alegóricos a la fecha, y fotos de los líderes históricos obreros y de las luchas patrióticas, convoca la CTC en Matanzas en el marco de la jornada por el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores. El llamado expresa que de una manera diferente en el contexto de la pandemia del Covid-19, los tradicionales festejos tienen, además, otros objetivos fundamentales en la efemérides del proletariado mundial. Refiere el periódico Girón que a las 8 de la mañana del Primero de Mayo, al unísono por las cadenas de radio y televisión nacionales, se entonará el Himno Nacional, escuchará el Concepto de Revolución en voz del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y una corta versión de La Internacional, con animación visual subtitulada.



PRODAL asegura la mayoría de sus producciones



Asegurar producciones, incrementar el rendimiento y reforzar las medidas higiénico sanitarias destacan entre las líneas de trabajo de la empresa cubana de alimentos PRODAL, en medio de la situación epidemiológica que enfrenta el país. Refiere la Agencia Cubana de Noticias que a pesar de la contingencia se continúa la elaboración casi total de los derivados. Debido a la presencia de la COVID-19 en Cuba, hasta el momento con mil 87 casos positivos al coronavirus causante de esa enfermedad, la empresa ha reorientado sus clientes. Actualmente potencia la comercialización en las tiendas recaudadoras de divisa, entidades del Ministerio de Comercio Interior y, fundamentalmente, centros de hospitalarios. En la entidad se han efectuado ajustes; hoy se trabaja 12 horas diarias los siete días de la semana en turnos de rotación y al mismo tiempo se labora en un turno nocturno de ocho horas, lo que posibilitó el incremento de la productividad.



