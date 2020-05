CIGB muestra promisorios resultados frente a la COVID-19

2020-05-18 06:39:09 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) puso a disposición del sistema nacional de Salud no solo su capacidad para producir el Interferón Alfa 2b Humano Recombinante, sino también analizó y sometió a la consideración de los especialistas médicos cubanos las investigaciones vinculadas con el desarrollo de nuevas moléculas. Uno de los ejemplos más difundidos en los medios de prensa durante las últimas semanas es el caso de la denominada CIGB-258, cuyo mecanismo de acción verificado en los ensayos clínicos apuntaba a que podría tener un impacto positivo en el tratamiento de determinado estadio de la peligrosa enfermedad. Refiere el diario Granma que estos resultados realmente son muy alentadores, sobre todo porque se ha descrito en reportes internacionales que la tasa de sobrevida de los pacientes en la COVID-19 en estado crítico no sobrepasa el 30 por ciento.



Destaca Salvador Valdés Mesa necesaria activación de la economía para avanzar en el desarrollo del país



El Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, visitó este fin de semana la primera planta productora de yuca en Cuba. La entidad se encuentra en fase de terminación y está ubicada en la cooperativa de créditos y servicios Antonio Maceo, de la Empresa Agropecuaria Horquita, provincia Cienfuegos. Valdés Mesa calificó a la novedosa industria como ejemplo de solución local y que producirá dos toneladas diarias del producto que puede emplearse como sustitutivo de la harina de trigo. Abogó por permitirle el descubrimiento «a las nuevas generaciones de la harina de yuca, porque nosotros no vamos a poder producir trigo en el país; pero sí yuca, y es una variante loable».



Acuerda Buró Nacional de la ANAP no desarrollar las sesiones finales del XII Congreso



En concordancia con las complejidades generadas por la amenaza epidemiológica del nuevo coronavirus, el Buró Nacional de la ANAP acordó no desarrollar las sesiones finales del duodécimo Congreso de la organización campesina. La organización campesina informó que el proceso concluyó con la consulta a los delegados, para la aprobación del Comité Nacional y su Buró Ejecutivo, de cuyos 15 integrantes resultaron ratificados los cuatro miembros profesionales y tres de los no profesionales. De la realización del proceso en cada nivel, destacaron la motivación y profundidad de los debates, el fortalecimiento de las estructuras de dirección, y el estrechamiento de los vínculos con los asociados, sus familiares, los cuadros, los trabajadores y las comunidades.



La Ministra de Finanzas y Precios y el Presidente del ICRT en la Mesa Redonda



La Ministra de Finanzas y Precios y el Presidente del ICRT comparecerán hoy en la Mesa Redonda para informar sobre las acciones de sus organismos en el Plan Nacional de prevención y enfrentamiento a la COVID-19. Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, el Canal de Youtube de la Mesa Redonda y las páginas de Facebook de la Presidencia, Cubadebate y la Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa a las seis y media de la noche. El Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.



ETECSA revitaliza infocomunicaciones en respaldo a combate contra la COVID-19



La instalación de dos microradiobase con tecnología 3G en el municipio Baracoa se incluye entre las acciones de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) para respaldar la lucha contra la COVID-19. De ambas iniciativas se benefician las comunicaciones de las comunidades de San Luis y el Jamal, ambas localizadas en la carretera que conduce a Maisí, y en la primera de ellas existe un centro de aislamiento, una de las estructuras que prioriza la entidad, junto a las restantes del sector de la salud, Consejos de Defensa y sectores claves de la economía, subraya el periódico Venceremos. Eber Wilson Gell Pelegrín, jefe del Departamento Comercial y de Mercadotecnia de ETECSA en el territorio, expuso al Semanario el nuevo horario de atención en todas sus unidades comerciales, de 9 a.m. a 1 p.m. de (lunes a viernes), y la extensión durante el mes en curso de las medidas adoptadas en abril.



Reportan tornado en Maisí



Un tornado afectó este domingo al oriental municipio de Maisí, en la provincia Guantánamo, sin reportar pérdidas de vidas humanas aunque sí daños económicos y en viviendas. El fenómeno atmosférico ocurrió cerca de la UNA de la tarde, específicamente en el poblado de Charrasco, del Consejo Popular de Vertientes, precisaron medios locales. De acuerdo con el periodista Miguel Reyes, los daños se localizan en ocho viviendas con afectación parcial de techo; una con derrumbe total y otra parcial; dos viviendas con pérdida total de techos así como una casa social y una carpintería con cuantiosas afectaciones. El fenómeno provocó además, perjuicios en cultivos aunque todavía se contabilizan los daños provocados. Durante el presente mes, el Instituto Nacional de Meteorología reportó fenómenos similares en las provincias de Ciego de Ávila, y Camagüey.



Campesinos donan alimentos a instituciones sociales en Cuba



Los campesinos de provincia Ciego de Ávila refuerzan la entrega de alimentos a instituciones de la salud y de asistencia social en momentos en que la Covid-19 afecta a una parte de la población. Los agricultores de ese territorio llevan viandas, hortalizas, granos y conservas a hospitales, hogares maternos, Casa de niños sin amparo familiar y a centros de aislamientos. Para el vicepresidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios José Martí, Noel Rodríguez, el aporte de productos agrícolas a esas instalaciones es una muestra de amor y solidaridad para contribuir a la batalla contra el nuevo coronavirus. Manifiesta que hoy el compromiso de los afiliados a la ANAP, es producir para el pueblo, por eso este año, la CCS aportará más de dos mil toneladas de viandas, hortalizas y frutales. Ante la emergencia sanitaria por la actual pandemia, los campesinos también entregan dulces, jugos y condimentos en conservas elaborados en la las minindustrias.



Industria cubana ha producido poco más de 1,7 millones de unidades de Prevengho-Vir



El medicamento homeopático Prevengho-Vir, ha sido distribuido hasta la fecha en 43 municipios del país. Cerca de 953 mil 416 familias, se benefician de él, priorizándose La Habana en los primeros momentos de su distribución debido al elevado riesgo epidemiológico asociado a la COVID-19. Refiere el periódico Juventud Rebelde que la industria ha entregado poco más de 1,7 millones de unidades de este producto, con lo cual se ha garantizado su uso en los hogares de ancianos, casas de abuelos, hospitales psiquiátricos, hogares maternos y centros médico psicopedagógicos, entre otras instituciones de salud, y en la población de manera progresiva. Actualmente en 20 municipios del país se ha completado el proceso de distribución, mientras que en el resto se desarrolla la actividad paulatinamente, a partir de su presencia ya en las instituciones de la Atención Primaria de Salud.



Nuevas disposiciones para pago de factura eléctrica en Villa Clara



La Empresa Eléctrica en Villa Clara dispuso que, a partir del 20 de mayo próximo, los lectores-cobradores llegarán a todos los clientes –del sector estatal y residencial– de la provincia, de acuerdo con las nuevas medidas para el cobro de la factura eléctrica. Luego de que en el mes de abril el sistema de autolectura y facturación por promedio histórico generaran tantas quejas entre los consumidores, para el presente mes todos los clientes recibirán al cobrador, a quién podrán pagar el importe del mes y otras facturas atrasadas. Las deudas anteriores al mes en curso tendrán que saldarse personalmente; ya que los canales electrónicos como Telebanca y Transfermóvil solo permiten abonar el importe del mes vigente, y las oficinas comerciales de la empresa continuarán cerradas hasta que concluya la pandemia. Los clientes también podrán efectuar el pago mensual y los atrasos en las oficinas de correo (con solo informar el número ID del consumidor).



(Haciendo Radio)