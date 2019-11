Comienza el próximo lunes Feria Internacional de La Habana

La trigésimo séptima Feria Internacional de La Habana abrirá sus puertas el próximo lunes con la participación de más de 55 países con un total de 20 mil metros cuadrados de exposición. En su cuenta en Twitter, el ministro cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, precisó que el evento confirma el fracaso de la política de Estados Unidos para aislar a esta nación. Según Malmierca, al menos 14 delegaciones oficiales, encabezadas por ministros y funcionarios de alto rango, ya confirmaron su presencia en Fihav. Durante la cita se celebrarán diversas actividades, entre las que citó un foro de inversiones, que incluirá el lanzamiento de la nueva Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera en Cuba.



Resaltan asistentes al encuentro de solidaridad con Cuba legado antiimperialista de Fidel



El Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo, continuará hoy con el trabajo en comisiones orientadas a un plan de acción para las luchas de los pueblos en la defensa de sus derechos. Refiere Prensa Latina que en la jornada de este sábado, los más de mil delegados de 95 países se reunirán en seis grupos sobre la base de temáticas como la solidaridad con Cuba y demás causas justas; los pueblos ante el libre comercio y las trasnacionales; y la descolonización, la guerra cultural, comunicación estratégica y lucha social. También analizarán las estrategias de la juventud para la continuidad en las luchas; la democracia, soberanía y antimperialismo; y la integración, identidades y luchas comunes.



Chequea vicepresidente cubano marcha de inversiones y contratación en agricultura artemiseña



La marcha de los programas inversionistas en el sector de la agricultura, avanzan en la provincia de Artemisa, según constató el Vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa. El miembro del Buró Político del Partido, también chequeó el desarrollo de la campaña de frío en el territorio, que, en particular crece en la siembra de hectáreas de tierra del cultivo de la papa, y donde es prioridad el crecimiento agrícola a favor de la sustitución de importaciones.



Apicultores matanceros imponen récord productivo



Apicultores de la provincia Matanzas acaban de sobrepasar las mil 600 toneladas de miel de abeja, y de esa forma sobrepasan con creces el plan del año e imponen récord productivo. Jesús Falcón Sotolongo, director de la unidad empresarial básica de Matanzas, comentó que lo realizado hasta la fecha es el resultado del esfuerzo extra de los 118 apicultores y de la generosidad de la naturaleza. Los trabajadores lo han hecho muy bien y todas las condiciones meteorológicas fueron favorables, en particular la humedad registrada en la Ciénaga de Zapata, precisó el directivo. Antes de concluir el presente año pretenden aportar otras 200 toneladas más, resultado con el cual Matanzas consolida su posición de vanguardia en el país desde hace más de una década.



Desarrollarán línea cosmética para niños y adolescentes



La cooperativa no agropecuaria Decorarte y la empresa mixta cubano-española Suchel Camacho firmarán contrato para desarrollar una línea de perfumería y cosmética para niños y adolescentes bajo la marca Gabi y Sofi. La rúbrica del documento tendrá lugar en el marco de las actividades de FIHAV-2019, la mayor bolsa comercial de Cuba con sede en la capital cubana, comunicó a Prensa Latina Gabriel Torres, especialista en marketing de la citada entidad. Fundada hace seis años, la cooperativa matancera se destaca en el ambiente comercial y social cubano por la calidad de sus producciones. Gabi y Sofi es una marca integral de productos para infantes, premiada en dos ocasiones durante su presentación en la Convención y Feria Internacional Cubaindustrias 2016.



Se beneficia temporada alta de turismo cubano con vuelos de aerolínea rusa



La temporada alta del turismo en Cuba se beneficiará con la entrada del vuelo de la aerolínea rusa Nordwind, procedente de Moscú, con destino al centro-oriente de Cuba. Según publica la web digital Adelante, la aeronave disponible tendrá capacidad para 400 pasajeros, y en la actual temporada de auge de visitantes foráneos, se efectuarán tres viajes al mes. Luis Viamontes Borrás, funcionario de la Oficina de Información al Turista, declaró al portal que la entidad receptora de los huéspedes será Cubanacán-Viaje, encargada a su vez de facilitar el transporte hacia Santa Lucía, principal polo turístico de la región. El recorrido de diferentes turoperadores, ha servido para fortalecer el criterio y la opinión de las principales agencias de viaje, en especial a la norteña región costera que recientemente inauguró el hotel Residencial Planta Real, con categoría cuatro estrellas.



La oncología, una de las especialidades médicas más afectadas por el Bloqueo



Una de las especialidades médicas más afectadas por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba es la oncología, por ser el cáncer la segunda causa de muerte en la isla. El daño es permanente: los medicamentos de última generación de producción estadounidense están vedados, dijo a Radio Reloj Lorenzo Anasagasti, jefe del departamento de Docencia e Investigación del Instituto de Oncología y Radiobiología. Esa política hostil sigue perturbando el intercambio científico, aseveró el catedrático, frecuentemente se reciben notificaciones de médicos y profesores norteños interesados en participar en eventos, y después no pueden asistir.



Celebración de los 500 años de La Habana en sus preparativos finales



La celebración en pocos días del 500 aniversario de La Habana tendrá como principales escenarios a sitios emblemáticos de la capital, y sus principales protagonistas serán la población local y sus visitantes. El amplio programa de festejos, iniciado el pasado miércoles con el encendido del alumbrado artístico cedido por la ciudad de Torino, Italia, en la concurrida arteria Galiano, se extiende incluso más allá del próximo 16 de noviembre. La realización del amplio abanico de opciones recreativas, culturales, deportivas, es posible gracias a los esfuerzos que se acometen para devolver a la capital cubana su esplendor, y que permitió la conclusión de más de dos mil obras constructivas este año, informó el vicepresidente del Consejo de la Administración, Luis Carlos Góngora.



Cuba participará en la edición 40 de la Feria Internacional de Turismo World Travel Market 2019



Cuba participará en la edición 40 de la Feria Internacional de Turismo World Travel Market 2019, que tendrá lugar del 4 al 6 de noviembre en Londres. La delegación cubana estará presidida por el Ministro de Turismo de Cuba Manuel Marrero Cruz, y le acompañan directivos de las cadenas hoteleras Gaviota, Cubanacán, Gran Caribe e Islazul, los asociados: Iberostar, Meliá Hotels International, Blue Diamond, Valentín, NH Hoteles, Grupo Muthus, Accor, Roc Hoteles; directores del Grupo Empresarial Viajes Cuba, y de las agencias receptivas Havanatur, Cubatur, Viajes Cubanacán y Ecotur. Como parte de las actividades que desarrollará la Delegación cubana, se encuentra la actualización sobre las potencialidades turísticas de La Habana, Matanzas, Holguín y Santiago de Cuba, como principales regiones de interés para el mercado inglés.



(Haciendo Radio)