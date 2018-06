Consolidan Cuba y China relación en el sector turístico

2018-06-27 08:08:47 / web@radiorebelde.icrt.cu

China constituye uno de los principales emisores de turistas a nivel mundial, y contar con ese mercado es una de las metas para Cuba. En una reciente nota de prensa del Ministerio de Turismo de la Isla, donde se informa sobre los dos millones de visitantes internacionales contabilizados hasta el pasado 18 de mayo, se reconoce que uno de los que se destaca por su marcado crecimiento es China. Anualmente, alrededor de 46 mil chinos visitan la Isla, un número que ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos. Según el MINTUR, la nación caribeña tiene el propósito de que en el Gigante Asiático se conozca el destino Cuba, y de esa forma abrir la posibilidad a una mayor recepción de dicho mercado.



Ejecuta ETECSA acciones para restablecer la telefonía móvil



La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) mediante una nota de prensa informa que continúan los trabajos de recuperación del equipamiento afectado, siendo la variante que permitiría restablecer la mayor cantidad de servicios en el menor tiempo. En caso de que no se recupere este equipamiento, se deberán sustituir las radiobases de la región, una medida compleja, porque aunque ya se encuentran en las provincias afectadas algunos equipos, no se cuenta con todos los necesarios para el cambio. En este sentido, se realizan las gestiones para adquirir en el menor tiempo posible el equipamiento faltante. En el transcurso de esta semana se garantizará la puesta en servicio de las radiobases en las ciudades cabeceras y polos turísticos de las provincias de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus.



Presentan en La Habana informe sobre el trabajo de Cuba en enfrentamiento a las drogas



Las autoridades de Cuba potencian una cultura de rechazo a las drogas y en ese sentido, los Ministerios de Educación y Salud Pública desempeñan papeles determinantes, afirmó Antonio Ybarra Suárez, Secretario de la Comisión Nacional de Drogas. Dijo que la isla mantiene su voluntad política de tolerancia cero frente al flagelo, y agregó que Cuba es signataria de convenios internacionales sobre la fiscalización de los estupefacientes. Apuntó que más de 5 mil kilogramos de narcóticos, en su mayoría marihuana y cocaína, fueron ocupados en el pasado año, y de esa cifra cerca del 95 por ciento constituyeron recalos por las costas. Aunque el consumo de estupefacientes en Cuba no constituye un problema social grave, la existencia de un solo caso ya es una preocupación para las autoridades cubanas, por lo que el país reafirma su política de tolerancia cero frente a las drogas. Informó Ybarra Suárez que se procesaron 19 hechos, en los cuales estaban implicadas 48 personas. Se suman a estos hechos delictivos los 94 detectados en los aeropuertos del país; 56 personas fueron procesadas por intentar introducir estupefacientes al país. La legislación cubana prohíbe tanto las drogas como las sustancias de efectos similares, lo cual es una ventaja ante la aparición de estas nuevas sustancias sicoactivas, estén o no en las listas, mencionó Ybarra Suárez.



Amplían Cuba y Kazajstán cooperación bilateral en Salud



El ministro de Salud Pública de Kazajstán, Elzhan Amantaiuly Bistanov, recibió al embajador de Cuba en el país euroasiático, Emilio Pevida Pupo, con quien analizó las perspectivas de la cooperación médica entre ambos países, publica Radio Habana Cuba. El titular kazajo elogió los éxitos de Cuba en materia de salud y se mostró interesado en conocer más profundamente la experiencia cubana en ese campo. Igualmente, el alto dirigente subrayó que Kazajstán estaría interesado en la cooperación en materia de formación de recursos humanos y el intercambio de información.



Pastores por la Paz viajarán nuevamente a Cuba



La Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria- Pastores por la Paz, comenzará el próximo día 19 la edición 29 de la Caravana de la Amistad Estados Unidos-Cuba, destaca Prensa Latina. Según el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el grupo realizará actividades en la provincia Santiago de Cuba, donde rendirá homenaje al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y participará en el acto por el 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional. En esa fecha los 40 integrantes de la caravana coincidirán con los miembros de la Brigada Europea de Solidaridad con Cuba y la Juan Rius Rivera, de Puerto Rico.



Brigada puertorriqueña Juan Rius Rivera viajará a Cuba en julio



La brigada puertorriqueña de solidaridad Juan Rius Rivera realizará del 12 al 28 de julio varias actividades en Cuba durante su edición 27, comunicó el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Según la institución, el grupo visitará varias provincias, incluida Santiago de Cuba. Dentro del programa, figuran varios eventos de solidaridad con la causa de la independencia de Puerto Rico, recorridos por sitios de interés histórico, sobre todo en el oriente del país, y encuentros con combatientes de la Revolución cubana. En Moa, provincia de Holguín, los brigadistas participarán en trabajos voluntarios de reforestación. También visitarán proyectos sociales en Baracoa, provincia de Guantánamo, y asistirán a presentaciones de documentales, entre otras actividades.



Mesa informativa: Cuba en los Centroamericanos (Parte Final)



Directivos del INDER responderán este miércoles en la Mesa Redonda a las opiniones y preguntas de la población sobre la presencia cubana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe a desarrollarse en Barranquilla, Colombia, desde el próximo 19 de julio. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube.



Será Holguín sede del acto nacional por el día del transportista



El acto nacional por el Día del transportista será este 28 de junio en la Unidad Empresarial de Base Ómnibus Holguín. Destaca el periódico Ahora que se ha convocado a más de mil transportistas para que participen ese día, donde se reconocerán a colectivos vanguardias nacionales. También se estimularán a trabajadores con más de 50 años de labor y a los innovadores que buscan soluciones para recuperar las piezas de los vehículos. A la celebración nacional asistirán trabajadores de colectivos ferroviarios, aéreo, marítimo y los trabajadores no estatales.



(Haciendo Radio)