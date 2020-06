Convoca presidente de la república a producir más alimentos para el pueblo y disminuir importaciones

En medio de un panorama económico mundial profundamente impactado por los efectos de la COVID-19, Cuba insiste en potenciar sus propias reservas para producir alimentos y disminuir las importaciones de productos. Esas y otras reflexiones distinguieron los intercambios durante la videoconferencia que sostuvieron el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, con los gobernadores de todas las provincias y el intendente del municipio especial de Isla de la Juventud. En el encuentro se analizó el comportamiento de la campaña de primavera y todo lo que ella tributa al plan de autoabastecimiento municipal, publica el diario GRANMA. Uno de los principales propósitos en estos momentos radica en el cumplimiento del plan de preparación de tierras, para tenerlas listas y poder aprovechar el momento más óptimo para la siembra.



Chequea Machado Ventura en el oriente del país reajustes de las producciones agropecuarias



Las potencialidades reales de la agricultura para incrementar en cantidad y viabilidad económica la producción de alimentos en la compleja situación actual, centraron las evaluaciones del Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, en las 5 provincias orientales del país. Machado Ventura valoró que, aprovechando las recientes lluvias, debe apelarse a ocupar toda la tierra disponible, tanto en estructuras productivas estatales como mediante la entrega a usufructuarios, a la rotación de cultivos, al desyerbe oportuno con equipos, bueyes, o manualmente, y a un mayor acopio de lo cosechado.



Llama jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil a redoblar la preparación para la actual temporada ciclónica



El General de División Ramón Pardo Guerra, Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, llamó a redoblar la preparación para la actual temporada ciclónica a través de una video-conferencia con los órganos de dirección a todos los niveles. Pardo Guerra, comentó que es importante prever todas las acciones contempladas en la guía familiar para la protección de la población residente, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. El Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil dijo que cada uno de los territorios deben hacer su apreciación de riesgo y no esperar que nos sorprenda el fenómeno atmosférico.



Curso escolar reiniciará en septiembre



El curso escolar, detenido en Cuba debido a la pandemia de Covid-19, se reiniciará el venidero mes de septiembre, anunció la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez. La titular manifestó que debido a la situación epidemiológica es aconsejable el regreso de los alumnos a las instituciones de enseñanza dentro de tres meses, aunque las actividades docentes continuarán a través de las clases televisadas. En el momento adecuado los estudiantes también podrán disfrutar del periodo de vacaciones, añadió la ministra en comparecencia en el programa Mesa Redonda. Mientras tanto, precisó Velázquez, la programación de las teleclases se reajustó en todos los niveles de enseñanza con énfasis en las asignaturas con evaluaciones pendientes.



Embajador de Cuba en China sostiene intercambio con viceministro de Educación y presidente de la Comisión Nacional china de la Unesco



Carlos Miguel Pereira, Embajador de Cuba en China, sostuvo un intercambio por videoconferencia con Tian Xuejun, viceministro de Educación y presidente de la Comisión Nacional china de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco. En el encuentro, ambos representantes chequearon los convenios de colaboración bilateral en la esfera educativa entre los dos pueblos. Coincidieron además en las amplias posibilidades existentes para afianzar la cooperación en el marco de la Unesco y del cumplimiento del objetivo 4 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Igualmente, el máximo dirigente chino de ese organismo internacional, trasladó un cordial saludo a su homólogo cubano Oscar León González, presidente de la Comisión Nacional Cubana de la Unesco, según dio a conocer en su perfil oficial en Facebook el Embajador Pereira.



Hoy en la Mesa Redonda



Jefes de los Servicios Médicos de las FAR y sus instituciones comparecerán este miércoles en la Mesa Redonda para informar sobre las importantes tareas que han cumplido en la batalla cubana contra la COVID-19. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube.



En marcha, Plan nacional de Prevención y Control del nuevo coronavirus



Los servicios médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias se han puesto a la orden para contribuir, de conjunto con toda la sociedad, al Plan nacional de Prevención y Control del nuevo coronavirus. La red de hospitales militares, ubicados en La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba, tomó los aprestos para, en la medida en que se requiera de su apoyo en cada provincia, asumir la atención de pacientes sospechosos o confirmados de la infección por sars-cov-2. Reinaldo Pons Vázquez, director provincial de Salud en Camagüey explicó que la institución militar se sumó al sistema de Salud del territorio, con el respaldo del resto de los organismos, en función de contener al mínimo el riesgo de diseminación del virus y disminuir los efectos de la peligrosa enfermedad sobre la salud de la población.



Ministra de Trabajo y Seguridad Social destaca importancia del trabajo a distancia



Marta Elena Feitó, ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, destacó la importancia del trabajo a distancia para contrarrestar los efectos negativos de la COVID-19. Refirió que en el país más de 600 mil trabajadores están acogidos a esa modalidad laboral. Durante su comparecencia en el programa radiotelevisivo de la Mesa Redonda, Feitó señaló que provincias como Pinar del Río, Sancti Spíritus, Las Tunas, Guantánamo y Granma están a la vanguardia en la ejecución de una modalidad que ya se extendió a todos los territorios y organismos de la nación. Agregó que el trabajo a distancia es beneficioso para todas las partes, siempre que se haga bien y con calidad, por lo que hay que seguir potenciándolo, precisó. Mencionó que una cifra superior a las 86 mil madres y más de 68 mil trabajadores vulnerables igualmente trabajan a distancia. En tanto más de 41 mil declarados interruptos fueron reubicados en tareas de producción de alimentos y otros en la atención a personas vulnerables, expresó.



En Santiago de Cuba se fabrican Camas y literas para centros de aislamiento



Camas y literas para centros de aislamiento habilitados por la actual pandemia y el hospital de campaña se fabrican en la Empresa de Equipos Médicos Retomed, de Santiago de Cuba. Para el colectivo constituye una nueva experiencia con el empleo de perfiles de aluminio que se hallaban en inventarios de lento movimiento, en espera de completar algunos componentes. Refiere la Agencia Cubana de Noticias que las pruebas de resistencia fueron satisfactorias, lo cual permitió validar esos renglones. Se trabaja en un solo turno, cumpliendo las medidas sanitarias orientadas como es la higiene de las manos, el distanciamiento físico, el uso del nasobuco y otras por parte de los trabajadores involucrados en la producción. Los trabajadores de Retomed han laborado en el hospital de campaña que se alista en la zona de Veguitas, en el poblado El Caney; en el Pediátrico Sur Doctor Antonio María Béguez César, en la reparación de la carpintería del salón de operaciones, y en el General Doctor Juan Bruno Zayas Alfonso.



Empresa Provincial de Conservas de Frutas y Vegetales en Villa Clara ejecuta nuevas estrategias productivas



La Empresa Provincial de Conservas de Frutas y Vegetales en Villa Clara ejecuta nuevas estrategias productivas que, tras triplicar el plan, superan las 600 mil unidades físicas de enlatados varios. Gustavo Benítez Fumero, director de la entidad, declaró a la prensa que al cierre de mayo no solo se había producido un cuarto de millón de conservas más que en igual período de 2019, sino que se cumplieron casi al 300 por ciento las entregas de mercancías al comercio en pesos y a las tiendas recaudadoras de divisas en el territorio. Agregó que aunque la industria depende de los surtidos del Ministerio de la Agricultura, afectados primero por la intensa sequía y luego por las fuertes lluvias, se cumplen los niveles de acopio de materias primas previstas hasta julio, en parte por una inyección de importaciones adquiridas a finales de marzo.



Importa Cuba un nuevo modelo de motocicletas eléctricas PEGA-S



La empresa vietnamita PEGA firmó un contrato para exportar a Cuba el primer lote del nuevo modelo de motocicleta eléctrica PEGA-S, por un valor de casi 860 mil dólares, anunció el director general de la entidad, Doan Linh. Según la Agencia Vietnamita de Noticias, justo después del lanzamiento del nuevo modelo en ese país, la compañía recibió mil pedidos, un número modesto pero significativo, ya que los concesionarios provinciales aún no tienen motos de muestra, pero numerosos clientes han depositado una parte del costo por adelantado. En esta ocasión PEGA Vietnam brinda ofertas atractivas para sus clientes, además de los depositantes. También permite a los compradores probar la moto durante siete días, y si se sienten insatisfechos por cualquier motivo pueden devolverla.



El Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales, de Villa Clara oferta gratuitamente paquete de posturas frutales y semillas



El Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales, de Villa Clara –ubicado en el municipio de Santo Domingo– oferta, de forma gratuita, un paquete de posturas frutales y semillas de viandas a los productores agrícolas del sector no estatal, así como a los dueños de patios familiares de la provincia. La iniciativa se extiende a cualquier interesado de la población, dentro y fuera de los límites villaclareños, en plantar frutabomba, mango, mamey, chirimoya, aguacate, plátano, boniato, yuca, ñame y malanga. Para obtener cualquiera de esas simientes, solo se debe hacer la solicitud –de forma personal– en la sede villaclareña del propio Instituto. El objetivo fundamental de la nueva estrategia es contribuir a la autogestión alimentaria del territorio, a partir de la aplicación tangible de los resultados científicos del centro.



Cuba expone en China reconocidos avances en la atención médica



Cuba expuso en un evento internacional en China sus reconocidos avances en la atención médica, prestación de servicios y obtención de productos eficaces en la industria biofarmacéutica. Néstor Torres, cónsul general de la nación caribeña en Shanghái, representó a la Isla en la primera Exhibición global y feria comercial sobre materiales de prevención y control epidemiológico, a la cual asistieron delegados de más de 20 países, publica el sitio web Cubaminrex. En su discurso enfatizó en que las fortalezas en la salud permitieron a la mayor de las Antillas garantizar cobertura sanitaria a su población y al mismo tiempo responder a las solicitudes para enviar personal altamente calificado a otras naciones del mundo. Hoy 28 brigadas médicas del Contingente Henry Reeve laboran en 24 países como parte de la cooperación sur–sur en el combate a la COVID-19, y continúan los pedidos de ayuda, indicó.



