Cuba agradece apoyo del PMA en el desarrollo agrícola del país

2020-06-10 10:24:05 / web@radiorebelde.icrt.cu

Déborah Rivas, viceministra cubana de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, agradeció el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, de las Naciones Unidas, en el desarrollo de proyectos para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la Isla. En su perfil oficial en Twitter, la viceministra resaltó su encuentro con Paolo Mattei, representante del PMA en Cuba. En el intercambio la directiva del MINCEX hizo referencia a la importancia del Programa en el fortalecimiento de la capacidad productiva de los agricultores de Cuba y su colaboración en el enfrentamiento a la pandemia del nuevo coronavirus. Por su parte, Mattei expresó que esta es una oportunidad de contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de los grupos más vulnerables y de apoyar el esfuerzo del Gobierno de Cuba en su lucha contra la COVID-19.



Científicos cubanos desarrollan nuevos diagnosticadores para COVID-19



Científicos del Centro de Inmunoensayo, y directivos, informaron sobre el impacto que han tenido los resultados científicos de la industria biofarmacéutica en el combate contra la COVID-19. Una de las primeras propuestas fue la Biomodulina T. Este fármaco inmunopotenciador estimula la aparición del interferón y células del sistema inmunológico. Los resultados indican que entre los meses de enero y mayo se redujeron en más de un 80 por ciento las infecciones respiratorias agudas. Es decir, no solo ha servido en la prevención específica de la COVID-19, sino que ha mejorado el estado de salud general de estas personas. Actualmente ya se distribuyeron a todo el Sistema Nacional de Salud más de 180 mil frascos de Biomodulina T y se rompieron sus récords de producción.



Destacan cancilleres de China y Cuba cooperación internacional contra la COVID-19



El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla mantuvo una conversación telefónica con el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Durante la conversación, según refiere Xinhua, Rodríguez Parrilla encomió el papel de China en la cooperación internacional contra la enfermedad causada por el nuevo coronavirus y agradeció al país asiático el gran apoyo brindado, tanto a la nación caribeña como a América Latina. En 2020 se celebra el aniversario 60 de las relaciones diplomáticas entre Cuba y China, así como entre América Latina y China, dijo el Canciller cubano, y aseveró que ambas partes mancomunarán sus esfuerzos para conmemorar una efeméride tan importante.



Priorizan cuidado de recursos naturales en Holguín



La gestión y cuidado de los recursos naturales es una prioridad para la provincia de Holguín, donde ciencia y Gobierno se dan la mano para contribuir a la protección del medioambiente. Precisamente, a partir de la implementación del programa Tarea Vida, plan del Estado para el enfrentamiento al cambio climático, durante el último año en el territorio holguinero, se ejecutaron unas 198 acciones de impacto, de ellas, 66 en áreas priorizadas. Uno de los principales ejes de actuación es el mejoramiento y conservación de suelos. Estas acciones beneficiaron en 2019 a más de cuatro mil hectáreas en la provincia. La cifra recoge, además, las favorecidas en zonas del Plan Turquino y en las cuencas hidrográficas, según datos de la delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).



Asesora Villa Clara reconversión tecnológica de Antillana de Acero



Desde mayo pasado, una comisión de estudios ingeniero-geológicos supeditada a la sede del Ministerio de la Construcción en Villa Clara participa, en los procesos de modernización tecnológica de la Empresa Siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero, en el municipio habanero del Cotorro. Rolando Moreno Águila, especialista al frente del equipo villaclareño, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que los dictámenes y sugerencias técnicas se centran, fundamentalmente, en la alineación exacta de rieles para el montaje de 15 grúas viajeras de mayor capacidad. Esos equipos, dijo, no solo optimizarán la transportación de materias primas, desde y hacia el horno, para las fundiciones metalúrgicas, sino que bloquearán operaciones no previstas, con el fin de suprimir errores humanos.



En ascenso, entrega de tarjetas multibanca en Matanzas



Más de siete mil 900 tarjetas multibanca entregó el Banco de Crédito y Comercio en la provincia Matanzas este año. La cifra en ascenso sugiere la comprensión ciudadana de la utilidad de ese servicio cuando resulta esencial el distanciamiento físico. Ailín Lozano, gestora en Comunicación y Marketing de la Dirección provincial de Bandec en Matanzas, informó que al cierre de mayo suman más de 153 mil 900 las magnéticas y 22 mil 500 las multibanca. La cifra de tarjetas concedidas en el contexto de enfrentamiento a la COVID-19 supera las conferidas en todas las ferias promocionales realizadas en la provincia antes de la actual situación epidemiológica, destacó Lozano. Actualmente, cuando el cliente acude a recoger la tarjeta magnética a la sucursal bancaria, recibe la multibanca de forma gratuita y retorna a casa con la aplicación Transfermóvil instalada y lista para usar en su celular, resaltó la especialista.



Producción de granos, prioridad también desde la industria



La planta de procesamiento y beneficio de granos, en Bayamo, forma parte de un programa integral dirigido a estimular en el oriente cubano la producción de arroz, frijol y maíz. En visita reciente al territorio, Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura, señaló que este proyecto de inversión fabril en los granos es el mayor de su tipo en el país. Los resultados solo podrán ser sustentables a partir del cultivo de las materias primas con las que trabajarán las nuevas instalaciones. Entre las obras que responden al amplio movimiento constructivo, destaca el montaje, en las afueras de Bayamo, de una moderna planta para el procesamiento y beneficio de granos. La entidad recibirá el maíz y el frijol producido en la provincia, con una capacidad estimada de 60 toneladas diarias y 18 mil al año. A un 98 por ciento de ejecución, la planta tiene prevista su arrancada a inicios del mes de julio con una prueba piloto de 640 toneladas de maíz, publica el diario Granma.



(Haciendo Radio)