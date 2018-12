Cuba cerrará el año con más de 4,7 millones de turistas

Cuba cerrará 2018 con la llegada de cuatro millones 750 mil turistas, cifra superior a 2017 pero inferior al plan previsto, señaló en el Parlamento el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil. Según Cubadebate, el titular presentó a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional el cumplimiento del plan económico este año y las proyecciones para 2019. De acuerdo con Gil, los fenómenos climatológicos y el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos impidieron el arribo a la Isla de los cinco millones 100 mil turistas planificados y provocaron que tampoco se cumplieran los ingresos previstos. El turismo no tuvo de esta manera el impacto deseado en el crecimiento del Producto Interno Bruto de Cuba, el cual cerrará en 2018 ligeramente superior al uno por ciento, por debajo del dos por ciento trazado en el plan, dijo.



Afirma Díaz-Canel que la batalla fundamental de Cuba es la económica



Al intervenir en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aseveró que la batalla económica sigue siendo hoy la fundamental, y a la vez la más exigente. Al referirse al desempeño económico en 2018, dijo que, aunque no es el proyectado, sí tiene un mérito en medio del complejo escenario en el que se desenvolvió, unido al severo impacto del bloqueo, que recrudece su persecución financiera con la actual administración estadounidense.



Llama Machado Ventura a elevar el rendimiento agrícola



José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba llamó en Ciego de Ávila a agilizar la siembra de caña en el periodo enero-abril, para lograr zafras de 150 días. «El país no puede darse el lujo de gastar recursos y alistar los centrales para moler apenas cien días», alertó en el análisis, en el que estuvieron presentes Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros; José Ramón Monteagudo Ruiz, jefe del Departamento Agropecuario del Comité Central del partido, y Julio García Pérez, presidente del grupo azucarero AzCuba. Refiere el periódico Granma que el dirigente político llamó a elevar el rendimiento agrícola y a comenzar una nueva era con plantaciones que superen las cien toneladas por hectárea, sobre todo en las zonas bajo riego, en las que la provincia de Ciego de Ávila tiene grandes potencialidades.



Recuerda Cuba regreso de los Cinco a la Patria hace cuatro años



Cuba recuerda hoy el regreso el 17 de diciembre de 2014 de los cinco luchadores antiterroristas presos injustamente en cárceles de Estados Unidos, como vaticinó el líder histórico de la Revolución Fidel Castro cuando expresó en un memorable discurso: ¡Volverán! En una tribuna abierta de la Revolución, efectuada el 23 de junio de 2001, en el municipio Cotorro, de la Habana, Fidel Castro pronunció la frase alegórica que se materializó luego de más de 10 años de una gran campaña de solidaridad dentro y fuera de la isla con la causa de Los Cinco, como se les conoce internacionalmente.



Convocarán a audiencias públicas sobre el Servicio Militar Activo en 2019



La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interior de la Asamblea Nacional del Poder Popular acordó la realización en 2019 de audiencias públicas sobre el Servicio Militar Activo para hombres y con carácter voluntario para mujeres. Cienfuegos, Granma y Pinar del Río serán las sedes de los primeros encuentros de ese tipo que se efectuarán por primera vez en el país por constituir la forma fundamental de preparación para la defensa, anunció el General de División José Carrillo Gómez, presidente de ese grupo de trabajo, refiere la Agencia Cubana de Noticias. Esta iniciativa debe contribuir a incrementar la educación juvenil y de los familiares por ser un nuevo espacio para la promoción de las convocatorias a la inscripción y llamados anuales al Servicio, señaló el diputado y General de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.



Cuba otorga permiso de operaciones a la aerolínea Wow Air



El Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba otorgó el permiso para las operaciones aéreas chárter a la empresa Wow Air, cuyos vuelos con la compañía Golfstream Air Charter desde Miami sufrieron cancelaciones desde el jueves de la semana pasada. “Para que una aerolínea pueda ser valorada para realizar operaciones aéreas en Cuba, debe presentar, entre otros requisitos, la autorización de la entidad competente del país desde donde se originarían los vuelos, según lo establecen las regulaciones aeronáuticas cubanas”, refiere Cubadebate. De acuerdo con su sitio web, esta charteadora gestiona vuelos a La Habana, Santa Clara, Holguín y Camagüey. El año pasado también presentó cancelaciones y retrasos con sus viajes.



