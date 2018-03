Cuba: Convoca la CTC a Jornada Nacional de Trabajo Voluntario

2018-03-26 07:34:14 / web@radiorebelde.icrt.cu

El secretariado nacional de la Central de Trabajadores de Cuba convoca a una Jornada Nacional de Trabajo Voluntario los días 31 de marzo y 1 de abril, publica el semanario Trabajadores. Con ella se inicia también el plan de actividades por el Primero de Mayo. La movilización está dedicada a los aniversarios 46 de la UJC y 47 de la Organización de Pioneros José Martí, así como a la victoria en Playa Girón. Las labores deberán dirigirse hacia actividades útiles y necesarias de la producción y los servicios como obras de la construcción, la agricultura, la zafra azucarera, tanto en las labores industriales como el cultivo de la gramínea, el turismo, así como la higienización y limpieza de centros laborales y comunidades.



Constituidas en Cuba las Asambleas Provinciales del Poder Popular



En actos solemnes, este domingo quedaron constituidas las asambleas del Poder Popular en las 15 provincias, en cumplimiento del cronograma de las elecciones generales que se desarrolla en todo el país. Las máximas instancias de gobierno, luego de quedar establecidas y jurar fidelidad a sus electores y la Patria, también eligieron a sus respectivos presidentes y vicepresidentes, para un período de mandato de cinco años. En esos encuentros estuvieron invitados los diputados recién electos por sus respectivos territorios, así como también representantes de las organizaciones políticas, sociales y de masas.



Exige Cuba inclusión de Venezuela en Cumbre de las Américas



El presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Fernando González, demandó en La Habana la inclusión de Venezuela en la VIII Cumbre de las Américas, tras la decisión del gobierno anfitrión de no invitar a ese país. Es extremadamente injusto que se trate de excluir a Venezuela; no es compatible con el llamado a dialogar y a escuchar todas las posiciones, precisó en declaraciones a Prensa Latina. González, dijo que estamos ante una postura antidemocrática, para impedir que el gobierno y el pueblo del país sudamericano eleven su voz para exponer la verdad y defender a la Revolución Bolivariana.



Iniciará hoy Congreso Internacional de Investigadores sobre la Juventud



El III Congreso Internacional de Investigadores sobre la Juventud iniciará sus trabajos este lunes en el Palacio de Convenciones de La Habana, con la participación de delegados de 20 países, publica Radio Habana Cuba. Bajo el tema central Unipolaridad, globalización y juventudes: acciones políticas y transformaciones sociales, el foro, que se celebra cada dos años, es convocado por el Centro de Los participantes abordarán 18 ejes temáticos, entre ellos las políticas públicas en el sector, las adicciones, el mundo laboral, el cambio climático, los procesos migratorios y las indisciplinas sociales.



Proyecto de colaboración Cuba-Japón y sus beneficios



El Proyecto de Colaboración Internacional Cuba-Japón propicia el fortalecimiento de la actividad pesquera, contribuye a la soberanía alimentaria y a la calidad de vida de los habitantes del municipio de Guamá, en Santiago de Cuba, con 34 256 habitantes, publica el periódico Sierra Maestra. A través de la Asociación Cubana de Producción Animal, el Ministerio de Salud Pública y organismos e instituciones del Gobierno local se favorece a cooperativas ganaderas y bases de pesca, con recursos necesarios para aumentar los volúmenes de captura y productivos, mejorar las condiciones de trabajo, lo que se manifiesta en mayor calidad de vida para los pobladores. El sector de la Salud también muestra beneficios de este proyecto de colaboración internacional.



Realizan en Camagüey novedoso procedimiento quirúrgico



Por primera vez en Cuba se realizó la intervención quirúrgica de exéresis de tumor de la pared torácica y mediastino, con la colocación de una somatoprótesis del cuerpo del esternón en el hospital universitario Manuel Ascunce Domenech, de Camagüey, con una duración de dos horas y 25 minutos, sin complicaciones, a Armando Jesús Concepción Álvarez, de 48 años de edad y residente en el municipio de Florida, publica el diario Granma. El Doctor en Ciencias Médicas Miguel Emilio García Rodríguez, cirujano principal a cargo, destacó que el éxito estuvo dado por el trabajo en equipo. El especialista comentó que la dolencia es poco frecuente, y que no se reporta este tipo de proceder médico en América Latina.



Mesa informativa: Comenzando la semana



La situación en Perú tras la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y los acontecimientos más recientes en las relaciones España-Cataluña, serán los temas principales de la Mesa Redonda de este lunes, la cual también contará con su habitual sección La Esquina. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube.



(Haciendo Radio)