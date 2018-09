Cuba denuncia bloqueo de EE.UU. en foro de Islas del Pacífico

El vicecanciller de Cuba Rogelio Sierra condenó en Yaren el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a la nación caribeña desde hace casi 60 años. El diplomático denunció el cerco que ha ocasionado daños a Cuba por más de 822 mil millones de dólares en la reunión de los interlocutores del 49 Foro de las Islas del Pacífico que se desarrolla en la República de Nauru, según publicó el propio Sierra en su cuenta en la red social Twitter. También comentó que la representación cubana fue invitada a compartir sus experiencias con respecto a la cooperación Sur-Sur en una mesa redonda con los líderes de las islas del Pacífico, y lo consideró como una responsabilidad importante. A propósito del encuentro, el vicecanciller ofreció a los líderes del Pacífico una panorámica de las posibilidades de cooperación con su país en el sector de la salud pública.

Afirma Presidente del ICAP que el imperialismo atenta contra los objetivos de nuestros pueblos



El presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Fernando González Llort, acusó al imperialismo estadounidense de intentar desestabilizar a otros países del mundo, refiere Prensa Latina. Refiriéndose a las estrategias imperiales que se aplican hoy contra varias naciones, González Llort subrayó que 'ahora no serán bombas explotando, pero al final son 'bombas' de otra índole, bombas simbólicas y desinformativas. Insistió que cuando se habla de terrorismo de Estado no podía dejarse de mencionar el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a Cuba hace más de medio siglo, que 'a su manera, también es un acto terrorista'.



Ingresan a las aulas universitarias del país más de 100 mil estudiantes de Ciencias Médicas



Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y Vicepresidente de los Consejos de Estados y de Ministros, presidió el acto nacional de inicio del curso académico de las Ciencias Médicas, cuya matrícula en el país asciende a 111 239 alumnos, publica la Agencia Cubana de Noticias. Ante estudiantes y profesores de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, José Ángel Portal Miranda, miembro del Comité Central del Partido y titular del Ministerio de Salud Pública, precisó que esa cifra representa nueve mil 690 educandos más respecto al periodo lectivo anterior. Anunció que se impartirán 15 perfiles de formación de técnico superior de ciclo corto, y dos nuevos de técnico de nivel medio, mientras que la matrícula de postgrado asciende a más de 27 mil ingresos, la mayor cifra de la historia.



Marcha a buen ritmo recuperación de viviendas en Ciego de Ávila



El General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, constató en el municipio de Chambas de la provincia de Ciego de Ávila la recuperación del fondo habitacional dañado por el paso del huracán Irma. Publica Radio Reloj que Quintas Solá visitó el Consejo Popular Máximo Gómez, más conocido como Punta Alegre, y elogió la comodidad y seguridad de las casas de hormigón, que beneficiarán a familias damnificadas que vivían en el litoral. Félix Duarte, primer secretario del Partido en la provincia, expuso a habitantes de Punta Alegre que las soluciones a los destrozos de Irma en la vivienda no se resolverán todas durante este año, sin embargo, la Revolución no dejará a nadie desamparado.



Inicia en Cuba jornada por Día Mundial de la Alimentación



La jornada en Cuba por el Día Mundial de la Alimentación, que promueve la FAO, comenzó en la capital cubana con la realización de una feria de emprendimientos para el desarrollo sostenible, publica Prensa Latina. La muestra, efectuada en el Barrio Chino, buscó generar proyectos con el objetivo, además, de despertar la sensibilidad por temas como la alimentación sana, el reciclaje y la armonía entre la naturaleza y la sociedad. El representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Marcelo Resende, inauguró la feria, dedicada a todo tipo de público.



Ratifican trabajadores espirituanos y pinareños compromiso con el nuevo proyecto de Constitución de la República



Las formas de propiedad en Cuba, el derecho a una vivienda digna, la extensión del periodo de mandato del presidente del país, así como el límite de edad para acceder al puesto, fueron algunos de los temas más debatidos por los trabajadores de la unidad empresarial de base Vega Grande, pertenecientes a la Empresa Avícola de Sancti Spíritus, durante el análisis del proyecto de Constitución. En esa línea de pensamiento, José González Nieve apoyó la validez de la Carta Magna al reconocer en el Artículo 21 del Título 2 sobre los fundamentos económicos, las diferentes formas de propiedad: socialista de todo el pueblo, cooperativa, mixta, de las organizaciones políticas, de masas y sociales, privada y personal. También figura entre los principales puntos de reflexión la legalización del matrimonio igualitario, aprobado ya en 24 países del mundo, y que sería un paso de avance en la construcción de una sociedad más justa.



Capacitan a trabajadores del sector no estatal sobre nueva política



Como parte de la implementación de la política para el perfeccionamiento del trabajo en el sector no estatal, la Dirección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Camagüey brinda capacitación a las personas acogidas a esa forma de gestión laboral, publica Radio Reloj. Este importante proceso implica, además, a directivos y funcionarios de las estructuras administrativas y organismos rectores de los nuevos procedimientos. Mediante seminarios, el citado órgano de trabajo realiza aclaraciones, expone ejemplos sobre el alcance de las recientes medidas y precisa las responsabilidades de las entidades que rigen las actividades. Para desarrollar la capacitación, se diseñó un orden de prioridad donde en primer lugar se atiende a aquellos con licencias en dos labores que no se integran, y quienes tienen más de una autorización, pero en esferas que sí se unifican.



Iberia implanta cabina Turistas Premium para La Habana



La aerolínea española Iberia informó en La Habana mediante un comunicado que implantará desde abril de 2019 la cabina Turista Premium en sus viajes a La Habana. Señala la nota que en la temporada de verano de 2019, los vuelos de Iberia que unen La Habana y Madrid se ofrecerán con aviones A330-300. Tales trayectos contarán con una configuración de 29 asientos en clase Business, 21 en clase Turista Premium y 242 en Turista. La aerolínea española ofrecerá cuatro mil plazas adicionales en esta ruta hasta llegar a 124 584 asientos en la temporada de verano del año que viene. La clase Turista Premium es una nueva opción de viaje para los clientes que habitualmente vuelan en clase Turista, pero que están dispuestos a pagar un poco más para viajar con más comodidad y servicios adicionales a bordo y en tierra.



