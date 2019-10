Cuba denuncia en el MNOAL intentos de EEUU por desestabilizar la región

2019-10-24 07:48:17 / web@radiorebelde.icrt.cu

Cuba denunció ante el Movimiento de Países No Alineados que Estados Unidos promueve la inestabilidad en varias regiones del planeta, en particular contra países latinoamericanos. El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, así lo hizo en el segmento ministerial previo a la XVIII Cumbre del Movimiento, que sesiona hasta mañana en la capital de Azerbaiyán. Rodríguez Parrilla agradeció el tradicional apoyo del Movimiento No Alineados al reclamo cubano de poner fin al bloqueo de Estados Unidos, que denominó como el mayor obstáculo al desarrollo de la Isla. Enfatizó que la administración del presidente Donald Trump recrudece el cerco a su pequeño vecino del sur, y lo hace más extraterritorial y violatorio de la soberanía de terceros Estados, así como del Derecho Internacional y los derechos humanos de los cubanos.

#EEUU recrudece su hostilidad vs #Cuba. La activación total de la Ley Helms-Burton, instrumento político y legal de carácter extraterritorial, no solo viola la soberanía de Cuba, sino la de todos los Estados.



Agradecemos tradicional apoyo del #MNOAL a nuestra lucha vs el bloqueo pic.twitter.com/0nej45DB3J — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 23, 2019

Destaca Cuba avances en la biotecnología y farmacéutica durante foro de negocios celebrado en Japón



El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Roberto Morales Ojeda, encabezó el primer foro de negocios celebrado en Japón para difundir los avances y oportunidades que ofrece la Isla en la biotecnología y la farmacéutica. Al inaugurar la cita, el alto dirigente destacó que pese a grandes limitaciones y del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos, Cuba apostó por impulsar dicha industria como un sector esencial para la salud del pueblo y el desarrollo nacional, informó la embajada de La Habana en Tokio. Durante el foro, la empresa nipona Rainbow and Nature Japan expuso las experiencias en el trabajo con productos cubanos de origen natural.



Inicia visita oficial a China el ministro de Educación Superior



El titular cubano del Ministerio de Educación Superior, José Ramón Saborido Loidi, comenzó una visita oficial a la República Popular China, encaminada a fortalecer la colaboración bilateral en ese sector. El ministro sostendrá conversaciones oficiales con su homólogo chino, Chen Baosheng, firmará la renovación del Convenio de Intercambio Educativo vigente y visitará las Universidades en Beijing y Hebei, para explorar oportunidades y perspectivas de cooperación académica. La visita a China de la delegación del Ministerio de Educación Superior se inscribe en la gira que realizará por Asia e incluirá, además, a la República Socialista de Vietnam.



Se prepara La Habana para venta de productos en moneda libremente convertible



Cuando resta menos de una semana para que varias tiendas de la capital comiencen las ventas en moneda libremente convertible, los espacios habilitados para este fin evidencian los preparativos que se llevan a cabo. Un equipo de la Agencia Cubana de Noticias pudo constatar que las entidades Tercera y 70, Panorama y Colorama, se abastecen con equipos electrodomésticos como refrigeradores, splits, freezers, lavadoras, televisores y motos eléctricas. Los trabajadores acondicionan el lugar y colocan las señalizaciones que las diferencian del resto de las tiendas cubanas. En los centros comerciales de Tercera y 70 y Colorama, destacan los efectos electrodomésticos, mientras que en la Panorama resaltan las motos eléctricas.



Abiertas en Guantánamo casi 400 cuentas en monedas libremente convertibles



Casi 400 cuentas en monedas libremente convertibles de personas naturales se han habilitado mediante tarjetas magnéticas por las sucursales de los Bancos de Crédito y Comercio y Popular de Ahorro en Guantánamo. Dermis Harris Sanders, jefe del departamento de marketing de la Dirección Provincial de Bandec, informó a la Agencia Cubana de Noticias que desde el lunes suman más de 210 las cuentas abiertas en las unidades de la institución, de las cuales 16 se ubican en cabeceras municipales y cuatro funcionan como oficinas de trámites en zonas montañosas. Puntualizó el especialista que, por la constante afluencia de personas, la tendencia es al crecimiento, y que la mayoría de las operaciones se realizaron con saldo cero.



En ejecución la más moderna fábrica de piensos en Cuba



Un significativo impacto en la economía cubana, y esencialmente en la producción de alimentos, reportará la más moderna fábrica de piensos del país, cuya acelerada ejecución responde a indicaciones trazadas por el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la segunda visita gubernamental a Santiago de Cuba. Perteneciente a la Empresa Productora de Piensos de Oriente, la inversión comprende una automatizada planta industrial, cuyo equipamiento tecnológico se encuentra ya en el territorio, así como tres silos para materia prima, área de caldera, un almacén de productos terminados y las instalaciones socio-administrativas. Con capacidad instalada de 500 a 600 toneladas por turno de 12 horas, y diseñada para elaborar más de diez tipos de piensos para aves, ganado mayor y menor, y la piscicultura, se trata de una industria llamada a sustituir importaciones.



Estudiantes de medicina holguineros apoyan causa de Lula



Estudiantes y profesores de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín demandaron la liberación del líder del Partido de los Trabajadores de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, prisionero político en ese país. Colaboradores de la misión Más Médicos compartieron sus experiencias en la atención sanitaria a comunidades desfavorecidas en el gigante sudamericano y condenaron la estrategia imperial para desacreditar a líderes progresistas en el continente. Un millar de firmas fueron plasmadas en la casa de altos estudios como expresión de la solidaridad y el compromiso de los cubanos con la causa del líder brasileño y todas las luchas por la justicia en cualquier parte del mundo.



En Cuba más de la mitad de las cirugías se realizan por mínimo acceso



Más del 50 por ciento del total de las intervenciones quirúrgicas en Cuba se realizan mediante las técnicas mínimamente invasivas, para lo cual existen 119 centros que prestan esos servicios en todo el país. Refiere la Agencia Cubana de Noticias que para ello existe equipamiento y tecnología de punta y personal adiestrado. Cuba cuenta con un laboratorio de entrenamiento en el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso, único de su tipo en el país, destinado a la formación de recursos humanos en nueve especialidades. Entre las 22 líneas de investigaciones figura la introducción de la cirugía bariátrica para la obesidad mórbida, conjunto de procedimientos quirúrgicos usados para tratar la gordura, buscando disminución del peso corporal.



