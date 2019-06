Cuba es el país más seguro de América Latina para los niños, niñas y adolescentes

2019-06-27 07:07:16 / web@radiorebelde.icrt.cu

De acuerdo con el nuevo informe global de Save the Children, en la actualidad las niñas, niños y adolescentes tienen más probabilidades de crecer sanos, recibir educación y estar protegidos. Los resultados del reporte Construyendo una vida mejor con la niñez” publicado por la mencionada organización no gubernamental, muestran que por lo menos 280 millones de niños y niñas tienen más probabilidades de crecer sanos, recibir educación y estar protegidos que en cualquier otro momento en las últimas dos décadas. En el ranking global, el país de América Latina y el Caribe con mejor desempeño es Cuba, seguido por Chile y Barbados. Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de Save the Children, afirmó que en los últimos 20 años se han logrado progresos importantes a favor de la niñez y adolescencia.



Analizaron diputados del occidente cubano proyecto de Ley Electoral



Un amplio y aportador análisis generó el Proyecto de Ley Electoral, como parte de los encuentros territoriales con los diputados para enriquecer el texto, previo a su debate y aprobación en sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Con el intercambio de este miércoles entre legisladores de La Habana, Mayabeque, Matanzas y el Municipio Especial de la Isla de la Juventud, al que asistió el Presidente del Parlamento, Esteban Lazo, finalizan esos debates, y corresponderá al grupo encargado de la redacción del documento procesar cada una de las opiniones. Lazo significó la amplia y provechosa discusión del proyecto de Ley Electoral, que devendrá en un documento más completo, publica el diario Granma. Más de 40 intervenciones se suscitaron en el teatro del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, sede del encuentro.



Beneficiará empresa mixta Proxcor S.A. a la industria alimentaria en Cuba



La constitución de la empresa mixta Proxcor S.A., ratifica que nuestro país es una plaza atractiva y segura para la inversión extranjera. La entidad, resultado de la fusión entre el grupo eslovaco Proxenta y la cubana Corporación Alimentaria S.A. Coralsa, se dedicará a la producción de confituras, publica Cubadebate. La noticia es una nueva confirmación de que ni bloqueos genocidas, ni leyes como la Helms-Burton, limarán la confianza y la apuesta del empresariado mundial por Cuba. Este acuerdo, que será refrendado oficialmente hoy, constituye una buena nueva para el mercado cubano y otro paso en la recuperación de la industria alimentaria nacional, que por obsolescencia tecnológica y otras limitaciones se veía obligada a importar miles de toneladas de estos productos.



Condenan Movimientos solidarios y trabajadores del mundo bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba



Representantes de movimientos solidarios y de la Central Unitaria de Trabajadores de Brasil entregaron una carta en la Embajada de Estados Unidos en la que condenan el bloqueo que hoy se recrudece contra Cuba. Antes de la entrega de la misiva, dirigida al encargado de Negocios de esa legación diplomática, el dirigente de movimientos populares, Alfonso Magallanes, exclamó que 'el injusto cerco contra la isla atenta contra la convivencia pacífica y respetuosa entre las naciones'. El documento rechaza la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton que acentúa el asedio contra Cuba. Por otra parte, la organización juvenil Columna Sur de Bolivia rechazó de forma categórica y contundente el recrudecimiento del bloqueo contra Cuba por parte del Gobierno de Estados Unidos. La organización destacó la importancia de la integración en la región por medio de estructuras como la (Unasur), (Celac) y el (ALBA-TCP) que, consolidan el bloque regional y el derecho a la existencia.



Agradecen solidaridad de Pastores por la Paz habitantes de Guanabacoa



Los integrantes de la trigésima Caravana de la Amistad Estados Unidos-Cuba, que organiza Pastores por la Paz, intercambiaron con los vecinos de la comunidad de Castaneda, en el municipio capitalino de Guanabacoa, beneficiados con nuevas viviendas como parte de los esfuerzos de recuperación tras el tornado que azotó a La Habana en enero último. La página oficial del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos informó que los visitantes previamente recibieron información sobre los daños materiales que causó el tornado. La activista estadounidense Gloria La Riva, expresó que el ejemplo de Cuba, debe ser tomado en Estados Unidos, donde hay muchos recursos y también millones de personas sin casas o bien por pobreza o por desastres naturales.



Mantiene Cuba política de prevención y combate al tráfico de drogas



Cuba no renunciará a la política de prevención y enfrentamiento contra las drogas, afirmaron expertos reunidos en la Asociación Cubana de las Naciones Unidas en esta capital. 'Es imprescindible mantener una postura de tolerancia cero a las drogas en estos momentos de tanta vulnerabilidad en los jóvenes y niños', subrayó el funcionario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Joaquín Bernal. Dijo además que los medios de comunicación deben trazarse una estrategia más creativa y eficaz con este tema logrando una divulgación de conciencia en la población. Por otra parte, el doctor Ricardo González indicó que en el caso de Cuba el consumo de estupefacientes no constituye un problema social grave, pero la existencia de un solo caso ya es una preocupación para las autoridades del país.

Mantiene #Cuba política de prevención y combate al tráfico de #Drogas

En Cuba, de acuerdo con el estimado oficial la #toleranciacero busca minimizar el impacto de esas sustancias ilegales en la #Sociedad y evitar el surgimiento del crimen organizado.https://t.co/4ORjyWqLTr — Radio Rebelde - Cuba (@radiorebeldecu) 26 de junio de 2019

Mesa redonda: Conversando con el Ministro de la Construcción



El ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, comparece este jueves en la Mesa Redonda para informar sobre las funciones principales de su Ministerio, el balance de recursos con que se cuenta, los principales programas constructivos y las inversiones en el sector para garantizar el desarrollo de esos programas principales. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Canal Caribe transmitirán este programa a partir de las 7 de la noche y el Canal Educativo lo hará al cierre de su programación. Además, estará disponible en Facebook y Youtube.



Cuba otorga total garantía a inversionistas extranjeros



El director Comercial del Ministerio de Turismo de Cuba, Michel Bernal, quien participa en la Cumbre de Turismo en Cancún, presidida por el ministro del ramo en Cuba, Manuel Marrero, explicó detalles que el Gobierno de Cuba otorga total garantía a los inversionistas que traigan su capital a la Isla, incluso certificaciones y constancias para ofrecerles seguridad y confianza. Estamos trabajando para acelerar los trámites de apertura dando facilidades para que puedan abrir fácil y rápidamente sus negocios, colocar su dinero y comenzar a recuperar lo más pronto posible sus inversiones, indicó Bernal. Entre los numerosos temas más discutidos de la Cumbre, estuvo el de la cooperación y los proyectos de multidestinos.



(Haciendo Radio)