Cuba expresa sus condolencias a Australia por pérdidas a causa de intensos incendios

2020-01-07 09:51:41 / web@radiorebelde.icrt.cu





Cuba expresó sus condolencias al pueblo y gobierno de Australia, donde se reportan la muerte de más de una veintena de personas y severos daños a la flora, fauna e infraestructuras. 'Sentidas condolencias al pueblo y gobierno de Australia por la pérdida de vidas humanas, los daños a la fauna, flora y materiales ocasionados por los incendios forestales en ese país, las cuales hago extensivas a los familiares de las víctimas y los damnificados', escribió el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Bruno Rodríguez. Los siniestros que afectan a Australia son provocados por una ola de calor extremo, y se habla de 23 personas fallecidas y unas mil 50 viviendas destruidas.







Afirma titular del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera que Cuba no reconoce leyes de Estados Unidos contrarias al derecho internacional



El ministro de Comercio Exterior e Inversiones de Cuba, Rodrigo Malmierca, afirmó que nuestro país no reconoce normas de Estados Unidos que desconocen el derecho internacional. 'Juez en Estados Unidos desestimó demanda contra empresa suiza MSC Cruises S.A. basada en extraterritorial ley Helms Burton. En Cuba no reconocemos ley garrote que va contra derecho internacional. Resultados en cortes norteamericanas nos van dando la razón', escribió Malmierca en su cuenta de la red social Twitter. La jueza estadounidense Beth Bloom desestimó una demanda presentada contra la línea de cruceros MSC Cruises bajo el Título TRES de la controvertida Ley Helms-Burton contra Cuba.



Condena cancillería de nuestro país agresión de Estados Unidos en Irak



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba condena enérgicamente el bombardeo de Estados Unidos contra el aeropuerto de Bagdad en Irak y el uso de misiles para el asesinato selectivo, según declara la viceministra del organismo Anayansi Rodríguez Camejo. El Minrex alerta que estas acciones agresivas, unilaterales e injustificadas de Estados Unidos representan una grave escalada en la región del Medio Oriente, donde puede estallar un conflicto de grandes proporciones con incalculables pérdidas de vidas humanas y consecuencias para la paz y la estabilidad mundial.



Revive Villa Clara paso de la Caravana de la Libertad



El pueblo de Villa Clara revivió este lunes la historia. Como 61 años atrás, estudiantes, trabajadores y dirigentes de organizaciones políticas y de masas rememoraron la entrada de la Caravana de la Libertad a ese territorio. El espíritu de reafirmación revolucionaria se vivió en el parque Vidal santaclareño. El recorrido inició con un acto político en el poblado Ojo de Agua y continuó con paradas de tributo en el municipio de Placetas, el poblado de Falcón, la Delegación Provincial de Ministerio del Interior en Santa Clara y la Cámara de Comercio, hasta llegar al parque.



Atención Primaria de Salud alcanzó resultados positivos en 2019 en Santiago de Cuba



Pese a las dificultades generadas por el impacto del bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, la Atención Primaria de Salud alcanzó resultados positivos en todos sus indicadores en 2019 en Santiago de Cuba. Refiere la Agencia Cubana de Noticias que en el año recién concluido se completó el ciento por ciento de la cobertura en todos los consultorios médicos de la familia. Los habitantes más beneficiados con este completamiento de la cobertura médica son los que viven en el Plan Turquino, priorizando las zonas más intrincadas de los municipios montañosos como Guamá, Segundo y Tercer Frente respectivamente.



Premio provincial de la Calidad 2019 en Guantánamo será entregado a la Empresa Agroforestal de Baracoa



El premio provincial de la Calidad 2019 en Guantánamo, el más alto reconocimiento adjudicado a una entidad en el territorio por sus resultados en la gestión de la calidad y la eficiencia económica, será entregado a la Empresa Agroforestal de Baracoa. El Comité evaluador ponderó el funcionamiento en la empresa del Comité Técnico de la Calidad que contribuyó a implantar y certificar un sistema integrado de gestión conforme a las normas de calidad, gestión ambiental y la seguridad en el trabajo. Refiere Radio Reloj que, en el cumplimiento de su encargo social, la Agroforestal baracoense, se dedica a la comercialización de renglones agropecuarios y durante 2019 identificó varias vías para elevar sus ingresos.



Cuba felicita a la República de la Unión de Myanmar



La mayor de las Antillas felicitó este 6 de enero a la República de la Unión de Myanmar, en ocasión del aniversario 72 de su independencia. El embajador concurrente en ese país del sudeste asiático, Héctor Conde, transmitió la felicitación en una recepción ofrecida en Naipyidó, la capital, por el presidente myanmeno, U Win Myint; y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi. El diplomático manifestó la disposición del Gobierno de la isla de fortalecer las relaciones bilaterales. Recientemente los dos países suscribieron un memorando de entendimiento para la cooperación en el sector de salud pública, y aspiran a ampliar su colaboración en ese terreno.



CITMA informa que Cuba contará este año con los primeros Parques Científicos Tecnológicos



El sitio web del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, informa que el país contará este año con los primeros Parques Científicos Tecnológicos. Se refiere a dos de esos enclaves donde se estimula el flujo de conocimiento y tecnología entre las universidades, empresas y mercados con vocación exportadora. Las instalaciones se levantan en la Universidad de Ciencias Informáticas, en La Habana, y en el centro de altos estudios ‘Camilo Cienfuegos, en la provincia Matanzas. Ambos Parques Científicos Tecnológicos estarán regulados por un conjunto de decretos y resoluciones aprobados, con el propósito de incentivar su creación, los cuales recogen beneficios fiscales encaminados a estimular su implantación.



Hasta el 14 de este mes se extenderá jornada nacional por el Día del trabajador eléctrico



La jornada nacional por el Día del trabajador eléctrico comienza hoy en todo el país y se extenderá hasta el 14 del presente mes. Desde cada puesto de labor las actividades estarán dirigidas a impulsar los planes de producción aun en medio de la difícil situación económico-financiera del país motivada por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, lo cual exige el máximo ahorro de recursos. Refiere el periódico Trabajadores que el programa de actividades está dedicado a conmemorar el aniversario 61 del triunfo de la Revolución Cubana e incluye inauguración de obras en diversos territorios.



Especialistas cubanos y foráneos se darán cita en CENIC 2020



Especialistas cubanos y foráneos se darán cita en el décimo séptimo Congreso Científico Internacional CENIC 2020, que tendrá lugar del 23 al 26 de junio en el Hotel Meliá Internacional, en el balneario de Varadero. Bajo el lema “Para una vida sana” en el evento se hará énfasis en las investigaciones científicas en el campo de los productos de origen natural y la protección del medio ambiente, promoviendo el intercambio de experiencias, la presentación de resultados y la discusión sobre temas relacionados con las actividades programadas. Según anunció el comité organizador, el foro tiene el objetivo de presentar y discutir los temas desarrollados por el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, así como la exhibición de productos y tecnologías innovadores de las industrias farmacéutica y biotecnológica.



(Haciendo Radio)