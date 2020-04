Cuba garantiza atención esmerada a las embarazadas en medio de la Covid-19

Pese a la situación epidemiológica que enfrenta Cuba por el nuevo coronavirus, el Programa Materno-Infantil, del Ministerio de Salud Pública, garantiza a todas sus gestantes la atención prenatal como está establecido en el país. La doctora Noemis Doris Causa Palma, directora del PAMI, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que en medio de la pandemia, extendida a más de 180 países, en la mayor de las Antillas se mantiene el seguimiento prenatal, extremando las medidas de prevención ante la COVID-19, tanto para pacientes como para los trabajadores de la salud. Aclaró la doctora Causa Palma que se estiman unas 21 mil 402 gestantes con fecha de parto hasta el mes de julio. La funcionaria del Minsap precisó que lo establecido metodológicamente para la Atención Prenatal son 10 consultas durante todo el embarazo, no obstante si se determina que la gestante presenta un elevado riesgo estas se incrementan en frecuencia y se les garantiza que sean vistas por especialistas de la Atención Primaria y Secundaria de Salud.



Empresa Eléctrica de Cuba llama al ahorro de energía



A partir del aislamiento social como medida para el control de la propagación de la pandemia de la COVID-19 ha existido un incremento del consumo en el sector residencial, debido a que las personas permanecen más tiempo en sus viviendas y al incremento de las temperaturas en la primera quincena del mes de abril. Directivos de la Unión Nacional Eléctrica hacen un llamado a que las familias cubanas adopten estrictas medidas de ahorro en el hogar. El consumo de energía eléctrica del país acumulado en los 13 primeros días de abril se encuentra en valores superiores a igual periodo del año pasado, similares a los consumos promedios de los meses de julio y agosto. Esa situación puede traer como consecuencia posibles afectaciones al servicio eléctrico a la población, al no poder cubrir el crecimiento de la demanda existente.



Realizará Cuba estudios poblacionales en grupos de riesgo de la COVID-19



El Ministerio de Salud Pública anunció en esta capital que Cuba trabaja en un diseño que concluirá próximamente para realizar estudios poblacionales en grupos de riesgo de la enfermedad COVID-19. Refiere la Agencia Cubana de Noticias que incluye a personas mayores de 60 años y con comorbilidades. Actualmente se está haciendo un estudio sobre cuántos casos han presentado síntomas antes o después de diagnosticados con el virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. Actualmente el Minsap continúa la pesquisa con test rápidos o PCR en tiempo real a grupos específicos de población.



Produce Labiofam desinfectante de manos



Colaborar con la salud del pueblo es uno de los objetivos que persigue la empresa Labiofam de Las Tunas, al producir, por primera vez, una loción desinfectante de manos a base de alcohol, muy útil en los momentos que vive el país. De acuerdo con el diario Granma, la producción se inició en el mes de marzo, en la planta de biopreparados, con un volumen inicial de 3 mil frascos. Ya en abril se espera cerrar el mes con unos 12 mil frascos. El producto se está llevando a todos los puntos de venta de la cabecera provincial, excepto los que han sido cerrados por la presente situación. El producto, tiene también propolina que es desinfectante y bactericida. Por la aceptación que ha tenido en la población tunera, se espera mantenerlo aun después de pasada la enfermedad.



Mesa Redonda: Cuba contra la Covid-19



Reconocidos clínicos, pediatras e intensivistas involucrados en la batalla cubana contra la COVID-19 comparecerán este lunes en la Mesa Redonda para informar sobre los protocolos de actuación, la aplicación de la ciencia y los medicamentos producidos en el país, y otros interesantes detalles. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube.



Heriberto Duquesne, primer central en cumplir el plan de azúcar en Villa Clara



El central Heriberto Duquesne, perteneciente al municipio Remedios, cumplió su plan de producción de azúcar para la presente molienda, el primero de los siete ingenios que hacen zafra en la provincia Villa Clara. La industria sobrepasó las 16 mil 200 toneladas de crudo y continuará con el aporte a la meta que tiene el territorio. El buen comportamiento de la producción azucarera representa un aspecto medular para el desarrollo de Cuba en las actuales circunstancias, más cuando el sector turístico, principal aportador de divisas al país, debió recesar ante la amenaza del nuevo coronavirus SARS CoV 2. Villa Clara constituye baluarte de esa industria en territorio cubano, y fue la primera provincia en la presente molienda en arribar a las 100 mil toneladas de crudo. En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Andrés Durán Fundora, Director de la Empresa Azucarera Provincial, afirmó que transitaron por un mes de marzo eficiente con la producción de más de 46 mil toneladas.



Concluyen obras hidráulicas para mitigar sequía en la capital cubana



Dos obras de relevancia para mitigar la sequía en la capital de Cuba entraron en fase de prueba, según informaron a la televisión nacional autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Brigadas especializadas finalizaron los trabajos para la captación de aguas superficiales y la estación de bombeo en la presa Maurín, al oeste de La Habana, proyecto que permitirá aprovechar 300 litros por segundo de agua de este embalse. En Ariguanabo, fuerzas de varias provincias concluyeron también el sistema que filtrará el líquido extraído de la represa. El proyecto responde a las indicaciones del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, de buscar nuevas fuentes de abasto para la población en medio del periodo seco y de la emergencia sanitaria por la Covid-19. Empleando en su mayoría piezas de fabricación nacional y a un costo de siete millones de pesos, moneda total, la obra permite utilizar el agua de la superficie en la presa, hasta 1,5 metros de profundidad.



Incorporan nuevos indicadores al sistema de monitoreo de la sequía



El Centro del Clima incorporó otros indicadores a los actuales de su sistema de monitoreo de la sequía que son recomendados internacionalmente y calculados de manera simultánea y sistemática. La institución continúa la aplicación del Sistema Nacional de Vigilancia de la sequía y el uso de deciles, un método recomendado por la Organización Mundial de Meteorología, señaló un texto de referencia, elaborado por un equipo de 28 profesionales del país. Sin embargo, el Centro del Clima, del Instituto de Meteorología, amplió su radio de acción con la introducción del Índice de Precipitación Estandarizada, diseñado para cuantificar la falta de lluvia en escalas temporales múltiples.



Puntos de contención prevén diseminación de la COVID-19 en Santiago de Cuba



Como medidas preventivas para evitar la diseminación de la COVID-19 se instalaron en cada límite municipal de la provincia Santiago de Cuba puntos de contención donde labora personal del Cuerpo de Inspectores del Transporte, del Ministerio del Interior y la Dirección de Salud. Al llegar al sitio, las personas están obligadas a descender de los vehículos, se les toma la temperatura y se evalúa si tiene algún síntoma asociado a la enfermedad, y se procede a la fumigación del equipo. El personal labora las 24 horas del día en el punto de control cumpliendo con las indicaciones de los directivos de Salud Pública, Gobierno y el Partido para evitar la diseminación del virus. Posterior a la revisión médica, si la persona presenta cualquier sintomatología no puede continuar viaje y se le ofrecen las orientaciones pertinentes para su inmediata atención, refiere la Agencia Cubana de Noticias.



Aporte socioeconómico de jóvenes en Cuba frente a la Covid-19



Brigadas integradas por jóvenes contribuyen al desarrollo socioeconómico en la provincia Sancti Spíritus y en medio de la Covid-19 extreman las medidas de protección. Hasta la fecha han laborado en la recolección de tomate, en los organopónicos, en tareas constructivas y en el distanciamiento social en las filas de los centros comerciales. Además, llevan alimentos y productos a los ancianos que viven solos, entre otras tareas, publica Juvantud Rebelde. La estrategia tiene como objetivo continuar con la vida económica y productiva del territorio espirituano. Se hace un llamado además al uso estricto, por los jóvenes, de nasobucos y guantes, así como del lavado frecuente de las manos y la separación establecida entre las personas, entre otras medidas para evitar la propagación del nuevo coronavirus.



