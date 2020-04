Cuba garantiza el regreso de más de dos mil cubanos varados en 15 países

Como parte del plan nacional de prevención y enfrentamiento a la COVID-19 a partir del pasado 20 de marzo, han regresado más de 2 mil cubanos a territorio nacional, por vía aérea y marítima procedentes de más de una docena de países, informó Cubaminrex. Estos vuelos de retorno se han organizado entre las autoridades cubanas y sus contrapartes en cada uno de los países implicados, bajo estricto cumplimiento de las normas establecidas internacionalmente. Paralelamente, las autoridades cubanas mantienen un seguimiento permanente a la situación de nuestros connacionales aun varados en diferentes países, al tiempo que se realizan esfuerzos para, siempre que existan posibilidades, concretar su retorno a nuestro país.

Reconoce la Unesco publicaciones educativas cubanas para el enfrentamiento de la COVID-19



La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), reconoció las publicaciones cubanas en diferentes plataformas, como parte de la Coalición Internacional de Educación, para enfrentar la crisis provocada en este sector a causa del coronavirus. Como parte de las acciones de la mayor de las Antillas para enfrentar las consecuencias de esta pandemia en la Educación, han sido publicados cuatro folletos con el tema "Educación para la atención socioemocional ante desastres naturales, tecnológicos y sanitarios en Cuba", informó Yahima Esquivel, Embajadora y Representante Permanente de Cuba ante la Unesco, en su perfil oficial en Twitter.

La sequía y el programa nacional de la vivienda en la Mesa Redonda



Los ministros de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y de la Construcción, el Presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y la Directora General de la Vivienda, comparecerán este martes en la Mesa Redonda para informar sobre la situación de sequía que vive el país y las acciones que se ejecutan para atenuar su efecto en la población, los aportes de la construcción en la batalla contra la COVID-19 y el estado actual del programa nacional de la vivienda. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6 de la tarde. El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube.



Solidaridad británica en apoyo a Cuba



Unos 25 mil dólares recaudó la Campaña de Solidaridad con Cuba en el Reino Unido, para ayudar a la isla caribeña a combatir la pandemia de COVID-19. De acuerdo con el texto, la cifra fue aportada por más de 500 donantes en los primeros días de hecha la convocatoria, publica Cubadebate. El dinero será enviado al ministerio cubano de Salud Pública para adquirir respiradores artificiales, pruebas de COVID-19 y equipos de protección para el personal de salud. Además de recaudar fondos, la organización lidera una campaña de recolección de firmas en respaldo a una carta abierta enviada al gobierno británico para que interceda ante las autoridades de Estados Unidos por el levantamiento de las medidas punitivas contra la isla caribeña.



A pesar de las campañas de descrédito, Cuba es garante de solidaridad



Cuba y sus profesionales de la salud constituyen un pilar de la solidaridad internacional, en tiempos en que el mundo lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus y en medio de sucesivas campañas de descrédito contra los galenos cubanos. Así lo expresó el Doctor Roberto Morales Ojeda, viceprimer ministro cubano, en su cuenta oficial en Twitter, quien destacó además que, hasta el momento, mil 453 colaboradores de la mayor de las Antillas, integrantes del Contingente Internacionalista Henry Reeve, combaten la COVID-19 en 22 naciones del orbe. Destacó Ojeda que el alcance las brigadas médicas cubana llega a países de Europa, América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente, en medio de la pandemia, para ayudar a contener en esos territorios la propagación de la enfermedad.

Comercio en La Habana explica excepcionalidades aprobadas con las libretas de abastecimiento



Ante la actual situación epidemiológica, según dio a conocer la Dirección Estatal de Comercio, los autorizos excepcionales que está realizando la provincia de La Habana son los siguientes: creación de una libreta a personas que presenten documentos legales de la vivienda en La Habana, tengan dirección actualizada de la capital y tengan la baja de alimento en otra provincia, refiere el diario Granma que estos trámites se desarrollan por vía telefónica, correo, foto escaneada o vía internet. Igualmente, el tránsito de leche a niños que pertenezcan a otra provincia, hasta el mes de diciembre, los tratamientos de embarazadas y de niños que tengan dirección de otra provincia y residen en La Habana, hasta el mes de diciembre. Según lo establecido, se incluyen también personas que tengan dirección de La Habana, se encuentren censados en otra provincia y que pueden anotarse hasta el mes de diciembre en una libreta.



La agricultura cubana en tiempos de pandemia



Como parte del plan de enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 en Cuba, el Ministerio de la Agricultura implementa un grupo de medidas de contingencia para garantizar el funcionamiento de sus distintos sistemas de producción, con énfasis en el programa de autoabastecimiento municipal. Ante el reto que supone actualmente la producción de alimentos para el consumo nacional en medio de la situación epidemiológica que atraviesa el país, el ministro del ramo, Gustavo Rodríguez Rollero, hizo un llamado al sistema agrícola y forestal cubano para aumentar la siembra, la producción y el acopio de productos con mayor demanda en la red de mercados agropecuarios de la Isla, refiere el periódico Granma. Asimismo, indicó que no pueden perderse de vista los rubros exportables que generan liquidez de divisas al país.



Estudios ANIMA confeccionan caretas protectoras ante la COVID-19



Los Estudios ANIMA de Holguín asumieron la primera línea de combate en la batalla contra el nuevo coronavirus. Actualmente trabajan en una campaña de bien público para enfrentar la COVID-19, cuyo eslogan sugiere que “Es más sano prevenir”. Sus populares muñequitos no son la única artillería que aportan en esta guerra por preservar la salud. Refiere Radio Angulo en su portal WEB que hasta el momento su colectivo ha confeccionado 200 caretas que entregaron al Hospital Provincial Vladimir Lenin, para proteger a su personal médico. El colectivo cuenta con placas de celuloide para realizar dibujos animados que realmente no utilizan en el Estudio para este fin y recortería de PVC de tres milímetros, materiales empleados para hacer las caretas.



Comienza en Camagüey proceso de plasma hiperinmune contra la Covid-19



La provincia Camagüey se sumó a la ejecución del programa de extraer plasma hiperinmune mediante el proceso de plasmaféresis automatizada para obtener anticuerpos contra la COVID-19. Uno de los seleccionados fue Yannier Leonardo del Toro, primer caso identificado como portador del coronavirus en ese territorio, quien estuvo 25 días hospitalizado, e incluso reportado de grave antes de recuperarse totalmente. Según explicó la Doctora Yohanka Fernández Céspedes, al frente de la ejecución del proceder realizado en el Banco de Sangre de la ciudad agramontina, el primer paso es realizar una prueba rápida específica para detectar si se tienen suficientes anticuerpos activos contra la enfermedad , pues ese componente es lo que se trasfundirá al futuro paciente.



Para proteger de la COVID-19 a las embarazadas



La venta y entrega a domicilio de los componentes de la canastilla a las futuras madres de la provincia Holguín resulta una valiosa experiencia con el fin de proteger a las embarazadas en medio de la pandemia, evitando traslados hasta los establecimientos comerciales. Los trabajadores de los centros que ofertan los módulos textiles, la perfumería, biberones, juguetes, mosquiteros y colchones, son los encargados de hacerlos llegar a estas mujeres, explicó Omer González, director comercial del Grupo Empresarial de Comercio de la provincia. Precisó el funcionario al diario Granma que la medida beneficia a las más de 400 embarazadas. Esta operación, dijo, se realiza en las zonas urbanas y rurales debido a la positiva actitud asumida por los trabajadores de los centros comerciales, quienes cumplen con las medidas de protección durante los traslados de los módulos hasta las casas de las beneficiadas.



