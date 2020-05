Cuba realizará pruebas masivas para detectar casos de Covid-19

A partir de esta semana se realizarán las pruebas de PCR en tiempo real para detectar la COVID-19 en muestras representativas de todas las provincias y municipios de Cuba, en población aparentemente sana, informa la Agencia Cubana de Noticias. Se comenzará con el PCR en tiempo real por su capacidad para detectar el virus antes de que comiencen los síntomas y con gran criterio de confirmación. Estos estudios permitirán detectar si en varios lugares se ha producido algún movimiento de casos positivos al SARS-Cov-2 que no se hayan detectado, y que, de constatarse, se haría una intervención. El Ministerio de Salud Pública de Cuba resalta la importancia de no bajar la guardia y mantener las medidas de restricción, pues puede haber una segunda y tercera oleada de la pandemia a nivel global.



Nuevos surtidos en el programa de la canastilla



Marpesa Portal, directora de Ventas Minoristas del Ministerio del Comercio Interior, declaró recientemente al diario Granma sobre nuevos surtidos que serán incluidos al programa de la canastilla en Cuba. Lo que se incluye ahora –puntualizó Portal– fue una prenda inferior y un par de medias dentro del módulo textil, además de un set de almohadas, seis percheros, una jabonera, una bañadera o palangana, el orinal y la silla sanitaria. Estos últimos artículos tienen una política de prioridad para el Plan Turquino y los casos sociales, aclaró la especialista. Las ventas están previstas a iniciar en el segundo semestre del año, con derecho a su adquisición por todas las embarazadas que se censaron a partir del mes de enero de 2020. Otra de las novedades del programa de canastilla, ha sido llevarles hasta la casa los módulos de canastilla a las embarazadas que lo precisan.



Mesa Redonda: Cuba contra la COVID-19



Los ministros de Trabajo y Seguridad Social y el de Transporte comparecen este lunes en la Mesa Redonda para informar sobre la marcha de las acciones en sus organismos para enfrentar la pandemia. Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, el Canal de Youtube de la Mesa Redonda y las páginas de Facebook de Cubadebate, la Presidencia y la Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa a las siete de la noche. El Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.



Agilizan en Holguín preparativos para incrementar programas de siembras de cultivos varios



Los agricultores de la provincia Holguín agilizan los programas de siembra de los diversos renglones alimenticios en la actual campaña de primavera. Refiere la Agencia Cubana de Noticias que se extenderá por más de 29 mil hectáreas, uno de los mayores compromisos en comparación con temporadas similares anteriores. Los bajos niveles de humedad en los campos a causa de la intensa sequía que azota al territorio holguinero, constituyen una de las principales causas por los cuales los productores registran déficits en el fomento de nuevas plantaciones. En la preparación de tierra con esos fines se muestran avances en las diferentes entidades productores, lo cual ofrece la posibilidad de incrementar el promedio de siembra diariamente.



Científicos cubanos captan imagen del SARS-CoV-2 de muestras clínicas



Investigadores del Centro de Estudios Avanzados de Cuba y el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí lograron captar la primera imagen del SARS-Cov-2 a partir de muestras clínicas nacionales. Según la cuenta oficial en Twitter del Centro, entidad de carácter abierto que desarrolla estudios en nanociencias, las imágenes tomadas de pacientes cubanos se realizaron mediante microscopía electrónica de barrido. Esta técnica es capaz de producir imágenes de alta resolución de la superficie de una muestra y se aplica también en otras ramas como la industria petroquímica y la metalurgia.



Comienza Jornada Nacional de Protección Contra Incendios



La Jefatura del Cuerpo de Bomberos de Cuba anunció el inicio de su Jornada Nacional de Protección Contra Incendios, aunque restringida por las condiciones excepcionales que impone el nuevo coronavirus. La jornada en esta ocasión será hasta el próximo domingo 17 de mayo, bajo el lema “Salvemos, los incendios son evitables”, explicó la institución a la Agencia Cubana de Noticias. En esta ocasión, las acciones tendrán un carácter restringido debido al elevado número de personas que permanecen a en sus hogares y al hecho de que algunos centros duplican sus producciones para mantener abastecidos a la población. La lucha contra los incendios, es siempre una peligrosa y costosa tarea. La entidad hace un llamado a la reflexión sobre la idea de que el arma más poderosa que dispone la sociedad ante los incendios es la prevención, y también estimular la percepción de riesgo.



Ministro de la Agricultura de Cuba constató avances en polos productivos cienfuegueros



Constatar en cada área, los avances y aportes a la alimentación del pueblo, devino objetivo principal del recorrido efectuado por el Ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, por polos productivos de Cienfuegos. Acompañando por Félix Duartes Ortega, Presidente del Consejo de Defensa Provincial y directivos del ramo en el territorio, Rodríguez Rollero, visitó la Cooperativa de Créditos y Servicios “Antonio Maceo”, ubicada en La comunidad San Ignacio, de Horquita. En este sitio funciona el primer punto de compra-venta de productos agropecuarios del país, bajo una concepción mucho más integral que incluye cuatro etapas vitales: el acarreo, el acopio, la venta mayorista y la venta minorista. De igual manera Rodríguez Rollero conoció el procedimiento establecido, el cual quedará enriquecido con nuevas sugerencias, teniendo en cuenta todas las variantes que pueden surgir a partir de los volúmenes de producción, el tipo de producto y su calidad.



Cimex aclara dudas sobre actualización de la plataforma de tiendas virtuales en Cuba



A partir de los comentarios en las redes sociales sobre la decisión de CIMEX de realizar un proceso escalonado de actualización de la plataforma tuenvio.cu, la Dirección de Comunicación Institucional de la corporación aclaró que las tiendas virtuales no cierran, aunque ante la necesidad de introducir cambios en el sistema de facturación, se requiere detener la recepción de nuevas órdenes. No obstante, explicaron, se mantienen las entregas a domicilio y en tienda, de las ventas realizadas, así como las devoluciones de efectivo pendientes a ejecutar. Esta actualización permitirá agilizar el proceso de facturación y reducir al máximo las ventas de mercancías sin existencia en inventario y con ello la necesidad de realizar devoluciones parciales de efectivo, que constituye una de las principales insatisfacciones de los clientes, precisan en el comunicado.



