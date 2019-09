Cuba será sede de Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible

2019-09-25 07:28:58 / web@radiorebelde.icrt.cu

La representante de la Secretaría de Turismo del estado mexicano de San Luis Potosí, Claudia Peralta, anunció que Cuba será sede el próximo año de la Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible de América Latina y el Caribe, lo que significa dar facilidades a personas con alguna discapacidad para hacer viajes de recreo. Peralta participó en la apertura del Evento Internacional de Turismo de Naturaleza (Turnat 2019) que tuvo lugar en la Ciénaga de Zapata, uno de los más importantes humedales del Caribe y eje de viajes de naturaleza y aventuras. Informó que se trata de una modalidad nueva que no aísla a las personas con discapacidad, sino que le facilita su acceso al turismo, sobre todo el de naturaleza, junto a viajeros habituales.



Evalúan Cuba y Rusia marcha de proyectos en la rama del transporte



El vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas Ruiz, y el ministro de Transportes de la Federación de Rusia, Evgueni Dietrich, evaluaron la marcha de los proyectos en ejecución y en negociación entre ambos países, especialmente en las ramas ferroviaria, del transporte automotor y marítimo-portuaria. De acuerdo con Cubaminrex, Cabrisas sostuvo también un fraternal encuentro con el primer vicepresidente de la duma Estatal, Ivan Mielnikov. Durante la reunión, el Primer Vicepresidente del Comité Central del Partido Comunista de la Federación de Rusia transmitió un mensaje de solidaridad y apoyo a Cuba ante el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero adoptadas por la Administración de Donald Trump.



Vicepresidenta de Cuba aborda cooperación con contralor ruso



La Contralora General de la República, Gladys Bejerano Portela, intercambió con su similar ruso, Alexei Kudrin, sobre la cooperación para el control de planes conjuntos de desarrollo. "Proponemos para 2020 efectuar auditorías paralelas a la inversión de los cuatro bloques energéticos que se construirán en La Habana con colaboración rusa, al igual que las labores de modernización del complejo metalúrgico Antillana de Acero", comentó Bejerano Portela, según Prensa Latina. La funcionaria, quien viajó a Rusia para participar en la edición 23 del Congreso Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, aseguró que "todo ello contribuye al desarrollo profesional de los auditores". Al Congreso asistió también el vicepresidente del Consejo de Ministros Ricardo Cabrisas.

Universidades de Cuba y México firman acuerdo en colaboración académica



La firma de un acuerdo entre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México y el Ministerio de Educación Superior de Cuba puso más cerca a los centros de altos estudios de ambos países y reforzó la colaboración en busca de desarrollo científico e innovación. Así ratificaron los participantes de la XV Reunión de rectores de Cuba y México, inaugurada en el Hotel Nacional. El documento comprende la realización de estudios estratégicos de ese nivel de enseñanza, y el desarrollo de acciones relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la economía y la sociedad en general. También prevé el intercambio de experiencias entre instituciones de uno y otro país, convenios con organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales y el apoyo en sectores con objetivos de desarrollo similares.



Sesiona en Cuba II Encuentro sobre Sistemas de Gestión para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones



El segundo encuentro sobre Sistemas de Gestión para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sigestic sesiona hasta el viernes en el Hotel Meliá Marina, en Varadero. Auspiciado por la Empresa de Tecnologías de la Información, perteneciente al grupo empresarial BioCubaFarma, el foro trata temáticas esenciales como el desarrollo de soluciones informáticas para la toma de decisiones estratégicas, el Internet de las cosas, gobierno electrónico, y Big Data. Refiere Radio Reloj, que el evento reunirá a delegados que desarrollarán un intenso programa compuesto por paneles, presentaciones de casos de estudio, sesiones de carteles, y una feria expositiva.



Bloqueo limita intercambio en industria biofarmacéutica cubana



El más reciente informe sobre el cerco estadounidense ejemplifica que el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología dejó de recibir ingresos porque no puede exportar a la nación norteña el Heberprot-P, único de su tipo en el mundo para el tratamiento de la úlcera del pie diabético. Si apenas el cinco por ciento de los pacientes estadounidenses con esa enfermedad hubiesen usado el Heberprot-P, el valor por su exportación en 2018 alcanzaría los 103 millones de dólares, según el documento. Otra de las afectadas por el bloqueo de casi seis décadas es la empresa Importadora-Exportadora FARMACUBA la cual no obtuvo las materias primas necesarias para la elaboración de medicamentos. Desde abril de 2018 hasta marzo de 2019, el bloqueo económico, financiero y comercial causó pérdidas a Cuba por un monto que supera los cuatro mil 343 millones de dólares.



Anuncian salida de clientes de Thomas Cook hacia Reino Unido



Del polo turístico de Holguín partirán hacia Reino Unido los más de mil clientes que adquirieron su paquete vacacional con el turoperador Thomas Cook, tras declararse en quiebra. El primer grupo de 275 turistas está previsto que salga del aeropuerto internacional Frank País de Holguín hacia Londres y los restantes viajen en tres vuelos más programados hasta el 3 de octubre, explicó a Prensa Latina el delegado del Ministerio del Turismo en este territorio, Eddy Santos. Los vacacionistas se mantienen acompañados por funcionarios del turoperador y especialistas de relaciones públicas de las distintas plantas hoteleras donde habían llegado en los últimos días para disfrutar del verano cubano. Según reporte del sitio web Cubadebate, en el país hay más de dos mil clientes trasladados por este turoperador a Cayo Coco, al balneario Varadero y Holguín.



Llama la ONAT a usufructuarios al pago de la Seguridad Social



La Oficina Nacional de la Administración Tributaria, ONAT, recuerda a los usufructuarios de tierra, que el 30 de septiembre vence el plazo voluntario para realizar el pago de la Contribución Especial a la Seguridad Social. La Directora de Atención al Contribuyente de la entidad, Arelys Pérez, insiste en que se trata de un aporte solidario que protege a la familia, ante la vejez y la jubilación por edad, entre otras situaciones, como es el caso de la mujer usufructuaria durante la maternidad. Es un aporte por el bien de todos, enfatiza, y alerta que quienes no salden los compromisos con el fisco, tendrán recargo por la demora, y se les impondrán multas según establece el Decreto 308. El pago de la Contribución a la Seguridad Social para los usufructuarios, se realiza en las oficinas bancarias correspondientes al domicilio de la persona.



