Denuncia Ministerio de Relaciones Exteriores nueva maniobra en la OEA

El 18 de septiembre de 2018, el Representante Permanente de los Estados Unidos ante la OEA anunció que celebrarían en octubre una audiencia en dicha organización, sobre una supuesta acusación criminal contra dirigentes cubanos. Esta nueva orden de los Estados Unidos fue acogida por el Secretario General de la OEA el 7 de diciembre, al montar una farsa sobre los derechos humanos en Cuba, contra la Revolución cubana y sus principales líderes, y a la cual hizo coro una colección de elementos contrarrevolucionarios financiados por entidades de los Estados Unidos. A propósito el Director General de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Eugenio Martínez Enríquez reafirma que no se reconoce “autoridad alguna ni a la OEA ni a su Secretario General, ni a sus verdaderos manipuladores, para juzgar lo que los cubanos hacemos, de manera abnegada, altruista y solidaria, por crecer y desarrollarnos libres e independientes”. “La puesta en escena de hoy en la OEA, no encontró apoyo ni concitó interés”, declaró el funcionario y añadió que “es una vulgar calumnia lo que dice el Secretario General de la OEA que cubanos participan en actos de torturas en Venezuela y Nicaragua”. “Los únicos torturadores cubanos en Venezuela fueron el terrorista Luis Posada Carriles y otros agentes de la CIA, a los que la OEA nunca condenó, como tampoco se preocupó por los tratos inhumanos y crueles en la ilegal cárcel de los Estados Unidos en el territorio ocupado de Guantánamo”, dijo Martínez. El funcionario cubano declara que “el Secretario General de la OEA no puede explicar el silencio de esa organización ante las desapariciones forzosas y las torturas aplicadas por las dictaduras militares que Estados Unidos creó y apoyó en América Latina y el Caribe”. Para el Director General de América Latina y el Caribe del MINREX, “la OEA ha sido siempre una herramienta de Estados Unidos para aplicar la Doctrina Monroe que hoy el gobierno estadounidense revive. Nuevamente esa desprestigiada organización y su Secretario General, subestiman la soberanía de nuestros países para con total irrespeto, referirse a naciones hermanas como Venezuela y Nicaragua”. Concluye que “descrédito recogerán aquellos que como en este espectáculo en la OEA, desean imponer nuevas medidas contra Cuba y apoyar al gobierno estadounidense en la fabricación de pretextos para fomentar tensión entre ambos países”.

Continúa inversión de mayores parques eólicos del país



El miembro del Buró Político y Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, durante una reunión de trabajo verificó las condiciones para comenzar en el mes de enero la fundición de las bases para aerogeneradores, en los parques eólicos La Herradura 1 y 2 ubicados al norte de Las Tunas. De acuerdo con el diario Granma, ya se han barrenado, excavado y limpiado 20 bases de Herradura Uno y 11 de Herradura Dos. Además, se han fundido un total de 12 sellos de nivelación entre ambos parques, lo que se corresponde con el avance previsto hasta esta fecha. Actualmente se trabaja en la colocación de los soportes de los anillos que sirve de unión de la base del aerogenerador con la torre que lo sostiene. También avanzan en la construcción de los viales interiores de los parques, de un ancho aproximado de 17 metros. Refiere Granma además que ya se encuentran en la provincia los equipos especializados que serán utilizados por primera vez en Cuba, debido a las dimensiones del material a trasladar. En este punto el Comandante se interesó por las condiciones del puerto para la llegada de esos materiales e insistió en que debe de trabajarse con inmediatez en cualquier obstáculo que limite el traslado. Valdés Menéndez insistió en el seguimiento estricto a los cronogramas y a las negociaciones con los importadores dado el interés de esta inversión para el país. Finalmente, el Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros recorrió parte de los emplazamientos donde conoció detalles del trabajo en el terreno.



Trabaja Cuba por potenciar el desarrollo económico



El ministro cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, a través de su cuenta de Twitter expresó que trabajamos decididos para convertir el capital extranjero en un factor importante para el desarrollo económico. Malmierca destacó también el éxito de la Segunda Conferencia de Energía, Petróleo y Gas, a fue un escenario útil para la inversión extranjera. En la Conferencia, participaron más de 20 compañías foráneas del ámbito energético, y trascendió que las rondas licitatorias de bloques para la exploración y explotación petrolera en Cuba se harán públicas a partir de abril del próximo año. Según reveló Jesús Marrero, jefe de Negocios del Grupo de Exploración y Producción de la Unión Cuba-Petróleo, durante una primera etapa se licitarán los 24 bloques ubicados en el golfo de México.

Condecoran con la Orden Blas Roca a cuadros profesionales del Partido



El Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba José Ramón Machado Ventura condecoró con la Orden Blas Roca Calderío a tres destacados funcionarios del Partido que laboraron durante 54,50 y 41 años en el Comité Central. Machado Ventura al imponer la Orden Blas Roca Calderío a los tres compañeros, Ángel Morejón León, José Martí Pérez de la Cruz y Roberto Bello Tabares reconoció las cualidades, virtudes y consagración de ellos en el cumplimiento de las tareas asignadas durante años, desde muy jóvenes entregaron su tiempo a favor del proceso revolucionario. Ofreceremos otros detalles en los próximos minutos con la periodista Hilia Tamayo.



La Empresa Viajero oferta reservaciones y venta de pasajes en Ómnibus Nacionales



La Empresa Viajero del Grupo Empresarial de Servicios de Transporte Automotor, oferta a la población reservaciones y venta de pasajes en Ómnibus Nacionales entre los días 20 y el 30 de diciembre; y del 2 al 5 de enero del próximo año, publica Radio Reloj. Las capacidades se venderán desde el lunes 10 de noviembre en los horarios habituales de las agencias de todo país. Las rutas disponibles prestarán el servicio de ida y regreso hacia las cabeceras de las provincias Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. La partida de los ómnibus se efectuarán desde las terminales provinciales, previa reservación, en los horarios previstos; además en las terminales se continuará brindando el servicio de Última Hora.



La Ciénaga de Zapata mantiene en cero la mortalidad materna



La Ciénaga de Zapata, situada en la provincia de Matanzas mantiene en cero la mortalidad materna en el presente año y desde 2010, según datos del Programa de Atención Materno Infantil. Refiere la Agencia Cubana de Noticias que el indicador resulta muy significativo, y que las embarazadas con complicaciones fueron atendidas con éxito en el hospital provincial, una institución de referencia en el cuidado de la materna grave. En el actual año ocurrieron 127 nacimientos y se esperan otros 10 antes del fin de diciembre.



La transportación de pasajeros en La Habana será reforzada



A partir de finales de diciembre y principios de enero, la transportación de pasajeros en La Habana será reforzada con 400 microbuses y 90 ómnibus adquiridos por el país, publica el diario Granma. Los autobuses y microbuses, están siendo transportados a territorio nacional. En la capital, donde recientemente se incrementó a 700 los ómnibus que circulan, se mueve diariamente un promedio de un millón cuatroscientas mil personas, de ellas un millón lo hace mediante ómnibus estatales. Refiere el rotativo además que antes de fin de año se cumplirá el plan de ómnibus Diana y el de triciclos destinados al resto de las provincias.



Hospital camagüeyano reporta la tasa más baja de mortalidad infantil de su historia



El hospital ginecobstétrico Ana Betancourt, en Camagüey, reporta hasta la fecha la tasa más baja de mortalidad infantil de su historia con 0,3 por cada mil nacidos vivos y solamente dos fallecidos, contra siete el año anterior. El director de esta institución, doctor Sigfrido Valdés Dacal, subrayó también, entre otros resultados, la disminución de todos los indicadores de mortalidad. El hospital materno de Camagüey mantiene desde el año 1993 la condición de Amigo del Niño y de la Madre, otorgada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “y desde el año 2 mil 16 incorporó un Banco de Leche Humana.



El Instituto de Planificación Física será el encargado de velar por la adecuada colocación de los carteles



El Instituto de Planificación Física, a raíz de las modificaciones hechas al trabajo por cuenta propia será el encargado de velar por la adecuada colocación de los carteles en los negocios particulares que así lo soliciten, informa la Agencia Cubana de Noticias. Serán sus funcionarios quienes velen por el cumplimiento de esos trabajadores de las regulaciones urbanísticas, acordes con las características de cada zona, para que no irrumpan en la regularidad del espacio que van a ocupar y concuerden con el resto del paisaje. Cualquier acción constructiva dentro de la vivienda, para adecuarla en función de la actividad por cuenta propia, pasará también por el control de este organismo, con el fin de que se cumplan las regulaciones urbanísticas.







