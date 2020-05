Desarrolla Cuba novedoso ensayo clínico para paciente convaleciente de la Covid-19

2020-05-22 07:08:26 / web@radiorebelde.icrt.cu



El ensayo clínico sobre el empleo de células madre adultas en pacientes recuperados que presentan secuelas de la COVID-19, comenzó el 5 de mayo en el Instituto de Hematología e Inmunología. Foto: Cortesía del Instituto de, Hematología e Inmunología



Cuba presta especial atención al seguimiento médico evolutivo de los pacientes curados de COVID-19 y ya dados de alta. Especialistas cubanos buscan detectar a tiempo cualquier daño que haya quedado, y evitar su progresión hacia una insuficiencia pulmonar irreversible. Muestra de ello es el novedoso ensayo clínico iniciado recientemente en el Instituto Nacional de Hematología e Inmunología. Se trata de emplear células madre adultas en el paciente convaleciente de la COVID-19 con lesiones pulmonares demostradas, publica el diario Granma. Hasta diciembre de 2019, casi el 60 % de los ensayos clínicos en enfermedades pulmonares se realizaron con células madre mesenquimales, obtenidas de la médula ósea, y el 40 % restante con células madre perinatales, según datos estadísticos internacionales. En el caso de Cuba, el ensayo marca el inicio de la atención del paciente recuperado en el sistema nacional de Salud, incluido el nivel primario, con un estudio integral de primer nivel y la posibilidad de realizar interconsultas con otras especialidades.



Revisan gobiernos de Cuba y Venezuela convenios en sectores del turismo y el comercio



Cuba y Venezuela pasaron revista a sus convenios bilaterales en materia de comercio y turismo para fortalecer ambos sectores, según un reporte citado por Cubaminrex. De acuerdo con la nota de prensa, en el marco del convenio de cooperación Cuba-Venezuela, el ministro de esa cartera, Félix Plasencia, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de la isla en la nación suramericana, Dagoberto Rodríguez. Durante el encuentro, se revisaron los avances de las relaciones comerciales e inversiones, propuestas en la Rueda de Negocios virtual, con el fin de seguir impulsando el comercio entre ambas naciones hermanas.



Intercambia viceministra de Comercio Exterior con embajador de Rusia en Cuba



Ana Teresita González, viceministra primera del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, sostuvo un intercambio con Andrei. Guskov, embajador de la Federación de Rusia en esta capital. En su cuenta oficial en Twitter, González publicó que durante el encuentro ambas partes conversaron acerca de la profundización de las relaciones económicas y comerciales entre los dos países, en sectores clave de la economía. Igualmente, los representantes gubernamentales patentizaron la voluntad de continuar ampliando los lazos de cooperación, cuyo objetivo principal resulta el beneficio de los dos pueblos. Cuba y Rusia impulsan en la actualidad un constante proceso de actualización de los vínculos bilaterales económicos en áreas tales como la energía, la metalurgia, los sectores automotriz, ferroviario y de la aviación, además de la agricultura y la industria biofarmacéutica, entre muchos otros.



Resalta secretario general de la CTC papel movilizador de los sindicatos



Ulises Guilarte de Nacimiento, Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, aseguró que los sindicatos juegan un papel clave en la movilización de los trabajadores hacia la recuperación económica. Durante un intercambio con cuadros de la CTC, recordó que el movimiento sindical tiene como misión representar a los trabajadores y estimular la creación de bienes y servicios con ahorro y eficiencia. El integrante del Buró Político enfatizó que la mayor fortaleza del movimiento sindical es su presencia en todos los frentes de la economía y las posibilidades de intercambiar con administrativos sobre cómo obrar en tiempos tan complejos.



Amplían cobertura de la televisión digital en Cuba y habilitan dos canales en alta definición



Desde la madrugada del jueves la televisión digital en Cuba tiene dos nuevos canales, HD3 y HD4, informó en redes sociales Ariadne Plasencia, presidenta del Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones. Plasencia aclaró en su perfil en Facebook que para sincronizar los nuevos canales, los usuarios deberán escanear sus cajas decodificadoras. Refiere la especialista que en las próximas horas el Instituto Cubano de Radio y Televisión "le dará contenido a la programación de esos canales y ya la señal estará en el aire". Se conoció que Radiocuba, abre estos nuevos canales de alta definición como parte del programa de implementación de la televisión digital terrestre.



Holguín: Tornado afecta a varias comunidades en Urbano Noris



Un tornado afectó varias comunidades del municipio Urbano Noris en la provincia Holguín sin causar pérdidas ni daños a vidas humanas, aunque si económicos y a viviendas. Según informó a Prensa Latina Alexeis Cisneros, coordinador para la Defensa en ese territorio, el fenómeno atmosférico ocurrió alrededor de las 2 de la tarde. Aclaró que los daños no fueron mayores porque la tromba no bajó en su totalidad; aunque vecinos de la zona confirmaron que sí tocó tierra en algunos puntos. La Unidad Básica de Producción Cooperativa Las 40, a pesar de los daños estructurales sufridos por el tornado, decidió asumir la compra y entrega de recursos a las personas perjudicadas, a fin de agilizar la recuperación del territorio.



Fabrican en Cuba módulos para gimnasios biosaludables



La Empresa de Equipos Médicos Retomed, de la provincia Santiago de Cuba, produce actualmente 90 módulos para gimnasios biosabludables con 14 equipos cada uno, a partir de un prototipo desarrollado por la entidad, que sustituirá importaciones. Debido a la Covid-19, el proceso disminuyó su ritmo, al ser convocada una parte de la fuerza de trabajo que asumía ese pedido a tareas de prioridad en la actual situación sanitaria; pero se mantiene la fabricación, ensamblaje y embalaje. Refiere la Agencia Cubana de Noticias que el colectivo santiaguero asume esa cantidad de módulos apoyado en su experiencia en la reparación de los adquiridos en China. El diseño fue realizado por técnicos y especialistas de la propia entidad.



De alta todos los abuelos afectados por la COVID-19 en el hogar de ancianos de Santa Clara



Con la salida del Hospital Militar Manuel Fajardo del último de los abuelos que dieron positivos en el evento de transmisión local de la COVID-19 del Hogar de Ancianos número 3 de la ciudad de Santa Clara, se completa el alta médica de todos los implicados en ese lamentable suceso. De acuerdo con la explicación brindada al Consejo de Defensa de la provincia, por el doctor Neil Reyes Miranda, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, en total fueron 47 los confirmados con la COVID-19. De ellos solo tres fallecieron por diversas patologías, lo cual evidencia el colosal esfuerzo del sistema de Salud cubano, teniendo en cuenta que esa enfermedad ataca con mayor fuerza a personas de la tercera edad. Destacó, asimismo, que en el evento también se involucraron 19 trabajadores, la totalidad completamente recuperada de la enfermedad, y también de alta médica.



Comienza el 25 de mayo aplicación móvil para lectura del consumo eléctrico en La Habana



A partir del próximo día 25 de mayo, comienza en la capital la lectura de metros contadores correspondiente al mes en curso, a través de una nueva aplicación móvil nacional. El novedoso método inicia su aplicación por los municipios de Boyeros, Arroyo Naranjo y 10 de Octubre, informa la Empresa Eléctrica de La Habana en su perfil en Facebook. La oportunidad de escanear el código de barras y procesar el resumen de las operaciones realizadas, entre otras bondades del nuevo sistema, facilitará una eficiente gestión en cuanto a veracidad de los datos registrados, lo que contribuirá a elevar la calidad de los servicios, señalan. Expertos señalan que no hay margen de error, y que su empleo, en las provincias donde se ha implementado, ha sido positivo, así como la aceptación por parte de los lectores.



Fabrican en Camagüey bombas manuales para extraer agua



La Fábrica de Bombas de Agua Alejandro Arias de Camagüey, produce 500 bombas manuales, con cilindro y válvula de pie. El propósito es apoyar la producción de alimentos y el abasto de agua a las comunidades rurales. Los trabajadores de la planta camagüeyana, asumen esa labor como una alternativa en la actual situación epidemiológica que enfrenta el país con un déficit acentuado de las importaciones. En la industria ya disponen de recursos como tornillería, zapatillas, laminados y material fundido, en tanto están enfrascados en la elaboración de 100 inyectores para acoplarlos a bombas centrífugas horizontales y extraer agua hasta 18 metros de profundidad.



Adecuaciones a la enseñanza preuniversitaria en Cuba



Cuando se reinicie el curso escolar, el 10mo. y 11no. grados realizarán trabajos de control escritos de Matemática, Historia y Español que no significan una prueba final, expresó a Radio Reloj, Maikel Ortíz Carmona, Director Nacional de Preuniversitario. Dijo el funcionario que el resto de las asignaturas efectuarán seminarios integradores, y tendrán en cuenta las demás evaluaciones parciales. Agregó que en el caso de los alumnos que están en los Institutos Preuniversitarios de Ciencias Exactas, que tienen como requisito alcanzar 85 puntos como promedio, tendrán la posibilidad de hacer revalorizaciones y extraordinarios para subir notas. Expresó Maikel Ortíz Carmona, que de conjunto con el ministerio de Trabajo y Seguridad Social existe un proyecto para continuar creciendo en ese tipo de institución educacional.



En Ciego de Ávila, pesquisa activa también contra el mosquito Aedes aegypti



La provincia de Ciego de Ávila incrementa por estos días la pesquisa activa, no sólo contra el nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, sino también para detectar la presencia del mosquito Aedes aegypti, agente transmisor de enfermedades como el dengue. Lianys Coroa Castro, directora de Higiene, Epidemiología y Microbiología en el territorio, explicó a la prensa que las altas temperaturas, humedad y lluvias propician condiciones ideales para la proliferación del vector, transmisor del dengue, el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. Ante esa realidad, dijo, se intensifica el pesquisaje para determinar y clasificar los casos febriles inespecíficos, los cuales se ingresan en el centro de aislamiento ubicado en la facultad de Ciencia Médicas José Aseff Yara, en capital avileña.



(Haciendo Radio)