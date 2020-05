Desde Italia conferencia virtual Cuba, antídoto contra el virus

La conferencia virtual Cuba, antídoto contra el virus: internacionalismo cubano contra la COVID-19 tendrá lugar el próximo martes 19 de mayo. La información se dio a conocer por parte de la organización Patria Socialista y el Círculo de Roma de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, con sede en la capital italiana. Desde su página oficial en Facebook, Patria Socialista informa que esta iniciativa tiene como eje central explicar cómo en esta oportunidad Cuba se coloca “en primera línea llevando solidaridad internacionalista a países que, como Italia, han sido duramente afectados por el virus”. En el intercambio a través de las redes sociales intervendrán Jorge Luis Alfonzo, ministro consejero de la embajada de Cuba en Italia, y Jorge Delgado, director de la Unidad Central de Cooperación Médica del Ministerio de Salud Pública de la mayor de las Antillas.



Resalta OMS respuesta temprana de Cuba a contención de la pandemia



El representante de la Organización Mundial de la Salud-Organización Panamericana de la Salud (OMS-OPS) en Cuba, José Moya, resaltó la respuesta temprana del país en la contención de la pandemia de la Covid-19. El funcionario de las entidades sanitarias subrayó la capacidad y el nivel de la atención primaria, así como el acceso público, gratuito y de calidad a los servicios médicos en el país. Moya declaró a la televisión nacional que los profesionales de la Salud y la comunidad científica realizan un trabajo positivo en el enfrentamiento a tan inédito escenario. Destacó asimismo la labor solidaria de los miembros del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve.



Destaca la ciencia cubana con más de 70 investigaciones para enfrentar al nuevo coronavirus



La ciencia cubana sigue desempeñando un papel protagónico en el enfrentamiento a la pandemia, lo que se sustenta en más de 70 investigaciones e intervenciones preventivas y terapéuticas. Así lo dio a conocer la doctora Ileana Morales Suárez, directora nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica, del Ministerio de Salud Pública. Refiere el diario Granma que hoy esa cifra se ha multiplicado unas cinco veces, ya sea en intervenciones, ensayos clínicos e investigaciones aplicadas. La experta informó que acaba de aprobarse un protocolo de seguimiento a los pacientes convalecientes de la COVID-19, que se distingue por su integralidad. Además, reiteró que 17 de los principales productos que se emplean en el tratamiento de esta enfermedad son de producción nacional.



Llama la ANAP a celebrar el Día del Campesino Cubano con mayor producción de alimentos



Para conmemorar el Día del Campesino Cubano, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños ha dispuesto de un plan de actividades, que instan a elevar las producciones de alimentos para el país, como una respuesta efectiva para combatir la COVID-19. Rafael Santiesteban Pozo, presidente de la ANAP envió un mensaje a todos los asociados en el que ratificó la necesidad de lograr mayor eficiencia, aplicar la ciencia y la técnica, las prácticas agroecológicas, promover la tracción animal, el autoabastecimiento municipal, estimular a los productores y poder así aumentar los resultados. Refiere la Agencia Cubana de Noticias que el plan de actividades previsto propone visitas a los asociados y sus familiares por las direcciones de las organizaciones de base, las juntas directivas de las cooperativas e integrantes de los comités provinciales y municipales de la ANAP.



Envía la UJC mensaje a los campesinos cubanos en su día



Un abrazo inmenso y el compromiso de que siempre estaremos a su lado para garantizar la producción de alimentos, envió la Unión de Jóvenes Comunistas a los campesinos cubanos y a sus familias, que este domingo celebran su día. El aporte a la producción de alimentos, prioridad actual del país en medio del enfrentamiento al nuevo coronavirus, se demostró este jueves en el organopónico La Giraldilla… Hasta ese lugar llegaron muchachos de varios sectores y universidades de La Habana para sumarse junto a sus trabajadores a la siembra de lechuga y apio, así como a la limpieza de canteros con cultivos varios que son muy demandados por la población. Yosmel Duany Álvarez, miembro del Buró Nacional de la UJC, explicó que, como este contingente de jóvenes, ya son más de 300 los creados en Cuba para apoyar diferentes programas económicos y sociales de los territorios, en particular la producción de alimentos.



Ajustan en Cuba el proceso de ingreso a la Universidad



En el curso por Encuentros, en el cual no se hacen pruebas de ingreso, pero hay que aprobar en el primer año Español, Matemática e Historia, los que comiencen el próximo periodo académico no tendrán que cumplir ese requisito, afirmó Rene Sánchez Díaz, según publica Radio Reloj. El director de Ingresos del Ministerio de Educación Superior agregó que esas medidas son excepcionales, debido a la situación que vive el país como política general del gobierno cubano. Explicó Sánchez Díaz que se otorgarán primero las carreras a los aspirantes que aprueben todos los exámenes de ingresos, después a los que aprueben alguno y una última entrega a aquellos que ni siquiera se presenten a exámenes. Subrayó que cuando se dice Hay Carreras para todos, es que se refiere a una base numérica e indicó que lamentablemente no coincide con el sueño académico del joven, pero tiene una plaza para estudiar en la Universidad.



Lluvias de mayo favorecen la situación hídrica en Las Tunas



La provincia de Las Tunas dio un giro total a la situación que presentaba con la sequía hasta el 30 de abril último, con la llegada de las precipitaciones de mayo, muy importante para potenciar la campaña de siembra y la reanimación de los embalses. Al cierre del cuarto mes del año solamente se habían acumulado 7,4 milímetros, sin embargo con las lluvias de los primeros 14 días de mayo ya se superan los 89 milímetros registrados en lo que va de año. El puesto de Dirección de la Delegación de Recursos Hidráulicos en la provincia detalló a la Agencia Cubana de Noticias que los municipios del norte fueron los más beneficiados, entre ellos el “Jesús Menéndez”, que registró el 119 por ciento de su promedio histórico.



Fomentan nueva variedad de piña en Ciego de Ávila



Con el inicio de la siembra de las primeras 13 mil 500 plántulas de piña de la variedad Pérola, Ciego de Ávila avanza en un programa encaminado a la diversificación de ese cultivo. Reinaldo de Ávila, director de la Unidad Empresarial de Base Ernesto Guevara, perteneciente a la Empresa Agroindustrial Ceballos, explicó a la prensa que sus trabajadores son los encargados de llevar a los campos las vitroplantas aportadas por el centro de Bioplantas de la Universidad Máximo Gómez. El proyecto de colaboración propicia el encadenamiento productivo entre el centro científico, la entidad productora y posteriormente la industria, donde serán procesadas las frutas. Acotó que a pesar de la pandemia causada por el nuevo coronavirus, el 80 por ciento de los trabajadores se mantiene laborando para darle continuidad a los planes de producción y desarrollo y sólo permanecen en sus hogares los mayores de 60 años o quienes padecen alguna enfermedad.



Mantiene Camagüey estabilidad en la producción de huevos



Al cierre de abril la Empresa Avícola de Camagüey registró una producción de huevos superior a las proyecciones, cifra que le permite al territorio cumplir con la entrega regular a la canasta básica y centros laborales y de servicios priorizados. A culminar el referido mes, la entidad acumuló más 600 mil posturas por encima de la planeado para el período, equivalente a 4 millones de unidades más de lo acopiado en igual etapa del año anterior. De continuar ese ritmo productivo se prevé cumplir sin dificultades el plan previsto para finales de año, el cual se modificó ante la compleja situación epidemiológica que enfrenta el país con la Covid-19. Destaca un reporte de la emisora Radio Reloj, que hay estabilidad en la masa ponedora y actualmente se implementa como estrategia para mantener los niveles de puesta el alargamiento de la vida productiva de las gallinas.



