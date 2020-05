Desestiman demanda contra empresas hoteleras norteamericanas

2020-05-29 08:10:52 / web@radiorebelde.icrt.cu

Robert Scola, juez del distrito del sur del estado norteamericano de Florida, invalidó una demanda presentada contra las empresas hoteleras Booking, Hotels, Expedia y Orbitz, esgrimida bajo el amparo del Título III de la Ley Helms-Burton. Según informó a través de su perfil en Twitter, Rodrigo Malmierca Díaz, Ministro cubano de Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera, el propio magistrado estadounidense derogó también este mes de mayo, una denuncia similar contra la compañía de comercio electrónico Amazon. En el caso de las compañías hoteleras, los demandantes Mario Del Valle, Enrique Falla y Angelo Pou, alegaban ser herederos de una de un lote de tres propiedades frente al mar, situadas en la península de Varadero, confiscadas poco después del triunfo de la Revolución en enero de 1959. Actualmente, en el mencionado sitio, se encuentran el hotel Starfish Cuatro Palmas y el "resort" Memories Jibacoa, en los que se puede reservar habitaciones a través de las plataformas demandadas.

Juez Scola de distrito sur de #Florida desestimó demandas basadas en título III de ley Helms Burton contra empresas Booking, Hotels Expedia y Orbitz. Mismo juez rechazó previamente demanda contra Amazon. #NoMasBloqueo @cubavsbloqueo @MINCEX_CUBA — Rodrigo Malmierca Díaz (@R_Malmierca) May 28, 2020

Nuevas normas para potenciar el desarrollo científico, tecnológico y crecimiento económico en Cuba



La Gaceta Oficial de la República publicó recientemente la resolución 128 de 2020 del Ministerio de Finanzas y Precios con “nuevas normas para potenciar el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación y el crecimiento económico del país”. Se autorizan así procedimientos financieros, contables y de precios para organizar el sistema de actividades autofinanciadas en el sector presupuestado. La nueva resolución autoriza a las unidades presupuestadas que realizan actividades de ciencia, tecnología e innovación a tener cuentas bancarias en moneda nacional que permitan cobros y pagos a precios establecidos por mutuo acuerdo para cubrir este tipo de actividades.



Informan sobre adecuaciones en la enseñanza preuniversitaria tras la reanudación del curso escolar



Maikel Ortiz Carmona, director nacional de Preuniversitario en el Ministerio de Educación, informó al diario Granma que se decidió no realizar pruebas finales en ninguna de las asignaturas, ni en los grados de ese nivel educativo. El funcionario puntualizó que el curso escolar se cerrará con el acumulado de la evaluación sistemática y con el desarrollo de los dos cortes evaluativos. En el caso de Cultura Política, se efectuará un seminario de preguntas y respuestas, en tanto Física, Química, Biología y Geografía se evaluarán a través de un seminario integrador de carácter individual.



Cuba condena en Naciones Unidas impacto de medidas coercitivas en medio de la Covid-19



Las medidas coercitivas unilaterales tienen un grave impacto humanitario y socioeconómico en los países que las sufren. Impiden la respuesta efectiva de naciones en desarrollo ante la COVID-19, denunció Cuba en las Naciones Unidas. La representante permanente alterna de Cuba ante ese organismo, Ana Silvia Rodríguez, destacó en una sesión virtual del Consejo Económico y Social, cómo esas medidas obstruyen la capacidad de los Estados para adquirir equipamiento y suministros médicos esenciales contra la epidemia. Tales recursos son vitales para garantizar los derechos a la vida y a la salud, recalcó, según publica el sitio web Cubaminrex. La embajadora explicó que las medidas coercitivas unilaterales son violatorias del derecho internacional y la Carta de la ONU, y también van en contra de los derechos humanos.



Evalúa Consejo de Defensa de La Habana medidas en lucha contra el Dengue



La importancia de implementar correctamente las medidas para prevenir la aparición del dengue, en momentos en que el país libra la batalla contra la COVID- 19 fue analizada en el Consejo de Defensa Provincial de La Habana encabezado por su presidente, Luis Antonio Torres Iríbar. Sobre el tema Torres Iríbar llamó a trabajar con eficiencia, a mantener la higiene en la comunidad, centros laborales y cumplir con las estrategias establecidas, de igual manera que se hace con los casos de COVID-19. En la reunión también se evaluó la preparación de los centros de aislamientos destinados a recibir a los viajeros que están llegando al país y que deben permanecer en esos lugares por 14 días. Otro de los puntos de la cita fue la situación del abasto de agua en los municipios del Este, que debido a la reparación realizada en el Gato se produjo una avería que provocará mayores afectaciones.



Agradece Cuba apoyo de China en el enfrentamiento a la COVID-19



Carlos Miguel Pereira, embajador de Cuba en China, agradeció al gobierno y al pueblo de la nación asiática, su apoyo a la mayor de las Antillas en el enfrentamiento al nuevo coronavirus. Durante un encuentro con Zhao Bentang, director general del departamento de América Latina y el Caribe de la Cancillería china, el diplomático cubano reconoció “la labor encomiable del Partido, Gobierno y pueblo chinos en el control y manejo de la COVID-19”, según dio a conocer la sede diplomática antillana en Beijing en su cuenta oficial en Facebook. Además, ambos representantes gubernamentales intercambiaron acerca de la agenda bilateral de trabajo, así como la proyección conjunta de las principales actividades de cara al aniversario 60 de las relaciones diplomáticas entre los dos países, a celebrarse este 2020.



Proponen expertos incentivar reproducción de la palma real



Expertos vinculados a la botánica proponen otorgar mayor peso a la palma real en los programas de reforestación. El reto es contribuir a que no desaparezca de amplias llanuras donde casi no se reproduce naturalmente. La sensible merma de la población del Árbol Nacional de Cuba preocupa por la poca capacidad de regeneración natural, pues no se observan individuos de diferentes edades en las poblaciones de ecosistemas abiertos, sostienen los especialistas. Asimismo, consideran que debe ampliarse el conocimiento sobre las peculiaridades germinativas de este árbol, a fin de favorecer su propagación mediante los planes masivos de reforestación. En pos de contribuir a ese empeño, existe un instructivo técnico para cultivar y aprovechar la palma real, que ahonda en la ecología de la especie, manejos, siembra, cultivo y cosecha.



Etecsa continuará ampliando sus servicios y conectividad



Ampliar la red 4G en el país a tono con la creciente demanda que por estos días se suscita en la nación, ha sido una de las prioridades de trabajo de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en medio del escenario impuesto por la COVID-19. A la vez se alistan nuevas ofertas que permitan hacer un mayor uso de la cuarta generación. Como novedad en el servicio, la Empresa de Telecomunicaciones adelantó que para la segunda quincena de junio se implementarán nuevas ofertas para la red 4G. Más adelante se habilitará la posibilidad de adquirir paquetes combinados de Voz, SMS y Datos por parte de los clientes prepagos. Hasta la fecha funcionan 1 629 radios bases 3G y 666 de la cuarta generación, con una cobertura superior al 75 por ciento del territorio nacional.

Tabacaleros cubanos no renuncian al cumplimiento del plan del año



A pesar de la propagación de la pandemia los tabacaleros cubanos no renuncian al cumplimiento del plan del año, conscientes de su aporte a los rublos exportables del país. Un ejemplo de eficiencia lo representa la empresa de tabaco torcido El Laguito, productora de la emblemática y afamada marca de habanos Cohíba, en la capital. Sus más de 200 obreros activos, han logrado hasta el cierre del mes de abril el 100,2 por ciento de las unidades físicas de tabaco planificadas y el 115 por ciento en valores. La fábrica mantiene su vitalidad, y tienen aseguradas las materias primas para el cumplimiento del plan de mayo, en aras de que el Día del Tabacalero sea un motivo de celebración.



(Haciendo Radio)