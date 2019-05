Desfilarán los cubanos este 1o de Mayo en respaldo a la Revolución

2019-05-01 06:45:29 / web@radiorebelde.icrt.cu

Cubanos de varias generaciones desfilarán hoy en todo el país respaldando a la Revolución y para ratificar su compromiso con el desarrollo económico y social. Este Primero de Mayo, convida a niños y adultos, y a trabajadores de todos los sectores, entre ellos el no estatal, a participar de esta gran fiesta que celebra los derechos de los obreros cubanos. Está previsto que en el resto de las provincias cubanas ocurran concentraciones similares, que además festejarán el aniversario 80 de la Central de Trabajadores de Cuba. La víspera, el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que Cuba vibrará este Primero de Mayo durante el desfile en toda la nación por el Día Internacional de los Trabajadores.



Rechaza Cuba enérgicamente amenazas del Gobierno de Estados Unidos e intento golpista en Venezuela



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Cuba con un «embargo completo» y «el máximo nivel de sanciones si no cesa su injerencia en la crisis venezolana», lo cual recibió la respuesta digna y enérgica del Presidente cubano Miguel Díaz-Canel en su cuenta de Twitter. «No hay operaciones militares, ni tropas cubanas en Venezuela. Llamamos a la comunidad internacional a detener esta peligrosa escalada agresiva y a preservar la Paz. Basta ya de mentiras», subrayó el mandatario. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla también respondió contundentemente ante la nueva agresión: «El Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Bolton, es un mentiroso patológico que desinforma al Presidente Trump. No hay tropas de Cuba en Venezuela, ni cubanos participan en operaciones militares ni de seguridad. Solo personal médico en misión humanitaria. Rechazo enérgicamente amenaza de bloqueo total de Trump».



Denuncia nuestro país ante la Organización Mundial del Comercio hostilidad de Estados Unidos y nuevas agresiones



Cuba denunció ante la Organización Mundial del Comercio la hostilidad de Estados Unidos contra la Isla y la imposición de nuevas medidas agresivas dirigidas a recrudecer el bloqueo, informa Prensa Latina. El embajador ante la ONU en Ginebra, Pedro Luis Pedroso recordó que recientemente el gobierno estadounidense anunció la activación de nuevas medidas de recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba hace casi 60 años. Tras recordar que nuestro país aboga por un sistema multilateral de comercio basado en normas y respetuoso de la decisión soberana de cada Estado de elegir su sistema económico y social de desarrollo, llamó a "detener la escalada irracional y la política de hostilidad y agresión convertida en guerra económica contra mi país y también contra otros países".



