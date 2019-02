En Pinar del Río, moderna planta para el procesamiento de semillas

Una moderna planta para el secado y el beneficio de granos fue inaugurada en el municipio pinareño de Consolación del Sur, publica el diario Granma. La industria es la segunda de su tipo que se construye en el país, y estará destinada fundamentalmente a la obtención de semillas. La nueva planta cuenta con capacidad para procesar un total de siete toneladas por hora, de hasta cuatro variedades distintas. Su ubicación en Vueltabajo está vinculada al potencial que tiene el territorio, el cual en los últimos años ha ido demostrando ser uno de los mayores productores de frijoles a nivel nacional. Hasta el momento, ha sido construida solo otra planta en el país, en la provincia de Granma; otra se encuentra en fase de inversión en Holguín, y se prevé que en total sean seis u ocho distribuidas en toda la Isla.



Calificó Díaz-Canel de victorias la reconstrucción inmediata que emprende La Habana



Como una victoria que seguirá generando otras victorias, calificó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez la reconstrucción inmediata que emprendió la capital de la Isla tras el paso del destructor tornado F4 que el domingo 27 de enero atravesó varios de sus municipios. En una reunión del Consejo de Ministros que evaluó en la noche del martes el proceso de recuperación de La Habana, Díaz-Canel resaltó la gran cantidad de personas que salió a trabajar de manera urgente y los cuantiosos recursos que el Estado movilizó para los damnificados. El mandatario significó la posición asumida por constructores, eléctricos, familias, estudiantes y la población en general para levantar los sitios destruidos por los fuertes vientos, con la filosofía de que queden mucho mejor que antes.



Mesa redonda: El proceso de recuperación del tornado en La Habana



El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz- Canel Bermúdez comparecerá este miércoles en la Mesa Redonda, que volverá a dedicar su espacio al proceso de recuperación de la capital del país tras el paso del tornado del pasado 27 de enero. Participarán además Ministros, autoridades de la provincia y de los cinco municipios afectados, delegados de base y representantes de los organismos de La Habana involucrados en la recuperación. Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, la página de Facebook y el canal de YouTube de la Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa desde las 6 de la tarde. El Canal Educativo lo retransmitirá al cierre de su emisión del día.

Rechaza Cuba ridículo espectáculo anticubano de la OEA



Cuba no reconoce autoridad moral ni legal de la Organización de Estados Americanos (OEA) para singularizarla, declaró en esta capital el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de la mayor de las Antillas en una declaración oficial. La Cancillería cubana rechazó la celebración en Washington de una conferencia convocada por Luis Almagro, secretario general de esa organización, que tuvo como tema el proyecto de reforma constitucional, lo que fue calificado como un ridículo espectáculo anticubano, al decir de Eugenio Martínez, director general del Minrex para América Latina y el Caribe.



Condena Cuba proyecto de EEUU ante Consejo de Seguridad de la ONU contra Venezuela



El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó en la red social Twitter que nuestro país condena las iniciativas de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que exija a Venezuela aceptar ayuda humanitaria. En un comunicado divulgado por la Cancillería venezolana, los países del ALBA-TCP apoyaron la iniciativa planteada por México, Uruguay, la Comunidad del Caribe (Caricom) y Bolivia, para buscar una solución a la situación creada en la nación sudamericana. Los países que integran el bloque resaltaron la importancia de defender a la región de América Latina y el Caribe como Zona de paz, lo que fue proclamado durante la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el 29 de enero de 2014 en La Habana, Cuba.

Declaración del MINSAP



El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) reiteró la disposición de acoger a sus médicos que no regresaron de Brasil tras el término del programa Más Médicos. La decisión de no continuar el referido programa fue anunciada en noviembre último, tras amenazas y condicionamientos de Jair Bolsonaro, entonces presidente electo brasileño. Este martes el MINSAP emitió una declaración en la cual hace ver que no se cumplieron los ofrecimientos de empleo hechos 'a los médicos cubanos que eligieron no regresar a su país al término de su misión, así como a otros que formaron familias con ciudadanos brasileños'. Además de acoger a quienes decidieron no regresar, el MINSAP expresó la disposición a ofrecerles empleo en el sistema nacional de salud cubano. Otros detalles más adelante en nuestra emisión.

Bandera XXI Congreso de la CTC llega hoy a Demajagua



La Bandera 21 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba arriba este miércoles al sitio histórico Demajagua, en Manzanillo, escenario del inicio de nuestras luchas independentistas en 1868, publica Radio Reloj. En esa ciudad costera acogerán el estandarte el Museo de luchas obreras, la Fábrica de Ron Pinilla y la Empresa Pesca Granma, la de mejores resultados de la acuicultura el pasado año en Cuba. El recorrido por centros laborales de la provincia Granma de la Bandera del Congreso de la CTC, incluye actos y mítines en los que trabajadores y dirigentes sindicales patentizarán que votarán Sí en el Referendo Constitucional el 24 de febrero.



Destaca Homero Acosta en Las Tunas impronta de los jóvenes en el Referendo constitucional



Homero Acosta Álvarez, Secretario del Consejo de Estado de la República de Cuba, destacó en Las Tunas el protagonismo de los jóvenes cubanos en el proceso de Referendo Constitucional. Refiere Radio Reloj que en la universidad de esa provincia significó cómo se unifica a todos los sectores con la visión de construir esa sociedad que la Constitución ampara, en lo que los jóvenes han tenido un papel fundamental, en los dúos y como autoridades electorales. Homero Acosta valoró de muy útil y provechoso el encuentro en la institución tunera, donde los estudiantes expresaron opiniones, y conoció de sus funciones en el proceso de Referendo, acorde a la juventud comprometida que espera la Revolución.



Aboga presidente de Kirguistán por fortalecer cooperación con Cuba



El presidente de Kirguistán, Sooronbay Jeenbekov, expresó en Bishkek, la capital, el interés por desarrollar con Cuba una cooperación mutuamente ventajosa. Refiere Radio Habana Cuba que, en un encuentro con el embajador de la nación antillana, Emilio Pevida Pupo, el mandatario kirguiso comentó que de esa manera se buscaría profundizar los lazos de amistad que unen a ambos países. El jefe de Estado envió un afectuoso saludo al gobierno y pueblo cubanos. Además, destacó la intención y voluntad política de fortalecer y ampliar nexos entre su nación y Cuba en esferas como la medicina, la biotecnología, la agricultura, la industria farmacéutica, el turismo, la educación y el deporte. Por su parte, Pevida Pupo agradeció las palabras del líder kirguiso y resaltó el importante papel de ese país en el ámbito regional e internacional. El embajador cubano también reiteró su confianza en la consolidación de los vínculos entre La Habana y Bishkek a través de la cooperación en el ámbito político-diplomático, comercio, cultura, deporte y en las esferas de la salud y la industria farmacéutica.



