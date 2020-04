Envía Buró Nacional de la UJC mensaje por el 4 de abril

El Buró Nacional de la Unión de la Jóvenes Comunistas envió un mensaje a niños, adolescentes y jóvenes por el 4 de abril, día en que se celebran los aniversarios 58 de esa organización y el 59 de la de Pioneros José Martí. La misiva refiere que el nuevo Coronavirus ha puesto en vilo a la humanidad, y su propagación alarma al mundo, que sabe que todavía se vivirán horas muy difíciles. Pero en Cuba estamos seguros de que las medidas del Gobierno y la obra de infinito amor que es la Revolución nos mantendrán a salvo; a pesar del bloqueo genocida que pone al descubierto las verdaderas intenciones de nuestros enemigos, refiere.



Da seguimiento Consejo de Defensa en La Habana a los municipios Cerro, Habana del Este y Consejo Popular El Carmelo



La capital cubana da especial seguimiento al consejo popular El Carmelo, y los municipios Cerro y Habana del Este, ante la presencia del nuevo coronavirus. No se trata de una cuarentena, sino de incrementar las medidas de aislamiento, sobre todo en el consejo popular El Carmelo, ubicado en el municipio de Plaza de la Revolución. Esta localidad tiene el mayor número de contagiados de la covid-19 en La Habana, por contactos con extranjeros y cubanos que llegaron del exterior. Así destacó Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial, durante la reunión de esa estructura, encabezada también por su vicepresidente Reinaldo García Zapata. En el encuentro, precisó que las personas que viven en esta zona no necesitarán de un salvoconducto, aunque sí se han habilitado puntos de entrada y salidas.



Adopta la PNR medidas para proteger a la población



Como parte de las acciones para enfrentar la propagación en Cuba de la Covid-19, los miembros de la Policía Nacional Revolucionaria actúan, conforme a las leyes, contra personas que ponen en riesgo la salud de la población. De acuerdo con el teniente coronel Omar Herrera, jefe del Departamento de Procesamiento de la Dirección General de la PNR, ese proceder cuenta con un amplio respaldo de la ciudadanía. Hasta inicios de semana habían sido denunciadas por la población 56 personas por incumplir las normas sanitarias y medidas orientadas para enfrentar la epidemia de Sars Cov-2. Mientras, otras 136 fueron requeridas por las autoridades por los delitos de actividad económica ilícita, receptación, especulación y acaparamiento.



A buen resguardo estudiantes extranjeros en Cuba



Estudiantes extranjeros procedentes de 21 nacionalidades se mantienen protegidos ante la COVID-19, en la residencia de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Los alumnos manifestaron a la prensa local, sentirse seguros y protegidos por el personal de la propia universidad, así como por parte de los chequeos sistemáticos de la asistencia primaria de salud. Por su parte, José Antonio Marimón, vicerrector de Comunicación e Informatización de la Universidad Central Marta Abreu, destacó que aunque el proceso docente educativo recesó por ahora, se les ha entregado nasobucos, hipoclorito y módulos de aseo personal a todos los estudiantes.



Agradecen médicos cubanos en Italia muestras de afecto



El doctor Carlos Pérez, jefe de la brigada médica enviada por Cuba para ayudar a Italia a enfrentar la Covid-19, agradeció las reiteradas muestras de reconocimiento y afecto desde su arribo a ese país. En diálogo telefónico con Prensa Latina, el especialista en Medicina Interna, quien es director del Hospital Clínico-Quirúrgico Joaquín Albarrán, de La Habana, se refirió a los gestos de agradecimiento y cariño que reciben los colaboradores en Crema, ciudad de unos 34 mil habitantes en la región de Lombardía, donde laboran. Los 36 galenos, 15 licenciados en enfermería y un especialista en logística prestan sus servicios en un hospital de campaña recién construido en áreas de la localidad. Hasta allí, cuenta Pérez, llegan familiares de los pacientes con múltiples muestras de reconocimiento.



Garantizan trabajadores portuarios alimentación del pueblo



Transportistas y obreros portuarios trabajan intensamente las 24 horas del día para asegurar que alimentos como el arroz, la harina de trigo, el azúcar y la sal lleguen a la población, en medio del enfrentamiento ante la pandemia de la COVID-19. Refiere la Agencia Cubana de Noticias que los 746 trabajadores de la entidad cumplen con los volúmenes de trasiego y adoptan las medidas preventivas, especialmente los que suben a las cubiertas de los buques. En el punto de atraque 21 del puerto de la capital, continúan las operaciones con la embarcación CLODOMIRA, procedente de Viet Nam con 18 mil 200 toneladas de arroz. Se manipulan dos mil toneladas diarias, un ritmo más intenso de lo habitual.



Ajusta MINED trasmisión de teleclases



El Ministerio de Educación anuncia ajustes en la trasmisión de las actividades docentes televisivas que se emiten desde el 30 de marzo debido a la suspensión temporal de las clases en Cuba por la propagación del nuevo coronavirus. En nota informativa publicada en el sitio web del organismo, se informa que, a partir del lunes 6 de abril, teniendo en cuenta las solicitudes de los padres, los niños de Preescolar recibirán las orientaciones televisivas los lunes y viernes a las 2 de la tarde, por el Canal Tele Rebelde. Si hubiese alguna coincidencia en la casa con los niños de 4to grado, la retransmisión de este se realizará a las 6 y 30, refiere el texto.



Posee Cuba potencial médico para la colaboración internacional



Cuba ha formado 14 brigadas de médicos internacionalistas en siete días para combatir el nuevo coronavirus, un hecho que no tiene antecedentes en la historia del país. Así lo afirmó Marcia Cobas, viceministra de Salud Pública para la Colaboración, las Relaciones Internacionales y la Información. El país tiene la tasa de médicos más grande del mundo- nueve por cada mil habitantes- y eso ha permitido que se atiendan las peticiones. Cobas explicó que la primera brigada que partió lo hizo hacia Venezuela, y desde el momento en que se extendió la actual pandemia a otros países el gobierno cubano ha recibido solicitudes que se han analizado teniendo en cuenta los recursos del país y el análisis riguroso para no afectar al pueblo cubano.



Hoy foro online por el 4 de abril



Desde las redes sociales y otras plataformas digitales, las nuevas generaciones de cubanos celebrarán el 4 de abril. Hoy sábado, Juventud Rebelde invita a sus lectores a un foro online a propósito de los aniversarios 59 y 58 de la Organización de Pioneros José Martí y de la Unión de Jóvenes Comunistas, respectivamente. Para interactuar con los lectores llegarán hasta la redacción digital miembros del Buró Nacional de la UJC y otros invitados. Preguntas y opiniones puede enviarlas al correo electrónico digital@juventudrebelde.cu



Centro Sismológico de Santiago de Cuba participa del proyecto Cerrando Brechas



Para fortalecer las capacidades de respuestas ante sismos de media y gran intensidad, el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba integra junto a países caribeños el proyecto Cerrando Brechas, con un financiamiento de trescientos mil euros. Vladimir Moreno Toirac, director del Centro, se refirió a la implementación de una cartilla para construir edificaciones sismorresistentes, así como a la compra de equipamientos necesarios para la Defensa Civil en caso de desastres naturales. Instalaciones de acelerógrafos y mareógrafos permitirán medir y estudiar los efectos de los terremotos tanto en la tierra como en el mar. En ese sentido, Moreno Toirac subrayó la existencia de 11 equipos para medir los niveles reales de aceleraciones y la propuesta de llegar a 40, así como la instalación del primer mareógrafo digital en el territorio santiaguero.



