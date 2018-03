Expondrá Cuba en la UNESCO avances en tecnología educativa

2018-03-29 06:29:53 / web@radiorebelde.icrt.cu

El representante del ministerio de Educación de Cuba, Fernando Ortega, expondrá hoy los avances logrados por el país en el uso de la tecnología para la enseñanza, en la Semana de Aprendizaje Móvil que tiene lugar en la Unesco. Refiere Prensa Latina que el director de Tecnología Educativa mostrará los logros conseguidos en el marco de la política de informatización de la isla, y su introducción en los planes y programas escolares en todos los niveles. Bajo el lema Competencias para un mundo más conectado, el evento reúne a expertos docentes e investigadores de todo el mundo con el propósito de analizar conjuntamente las posibilidades brindadas por la tecnología móvil.



Rindió líder partidista vietnamita honores a Ho Chi Minh



Como expresión de la amistad entrañable que une a Vietnam y Cuba, arribó este miércoles a La Habana el Secretario General del Partido Comunista de ese país asiático, Nguyen Phu Trong, para realizar una visita de Estado que se extenderá hasta el 30 de marzo. En el Aeropuerto Internacional José Martí, el dirigente partidista asiático fue recibido por el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández. La primera actividad en la agenda de Nguyen Phu Trong fue la colocación de una ofrenda floral ante el monumento al líder histórico de la nación asiática, Ho Chi Minh, ubicado en el habanero municipio de Plaza de la Revolución.



Realizarán en La Habana Foro empresarial Cuba y Vietnam



Negocios en turismo, biotecnología, producciones farmacéuticas e industrias básicas figuran entre las oportunidades que Cuba presentará hoy a empresarios vietnamitas, anunció la Cámara de Comercio de esta nación caribeña. Según dijo la institución, el foro bilateral sesionará en el capitalino Hotel Nacional, en el contexto de la visita oficial a la Isla del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong. Refiere Radio Reloj que el evento propiciará el contacto entre entidades cubanas e importantes firmas de ese país asiático.



Mesa Redonda: Clausura del encuentro entre juventudes de Cuba y Vietnam



La Mesa Redonda transmitirá hoy en su espacio la Clausura del Encuentro entre Juventudes de Cuba y Vietnam, que se desarrolla en La Habana, en ocasión de la visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam Nguyen Phu Trong. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además estará disponible en las redes sociales Facebook y Youtube.



Pide Cuba a la ONU incluir más países en desarrollo en Consejo de Seguridad



El diplomático cubano, Humberto Rivero, abogó este 28 de marzo, en Nueva York, por incluir a más países de América Latina, el Caribe, Asia y África, en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, como parte de futuras reformas en ese órgano. Refiere Radio Habana Cuba que al intervenir en las negociaciones intergubernamentales al respecto, el embajador destacó la necesidad de que la ampliación del Consejo tenga como propósito fundamental corregir la insuficiente representación de naciones en desarrollo, con particular énfasis en África. También el representante cubano apoyó la iniciativa de ampliar el número de puestos de miembros no permanentes a un total de al menos, 15, de los 10 actuales que lo integran.



Ingresarán más de 6 mil jóvenes a la UJC este 4 de Abril



Cuando el próximo 4 de abril más de 6 mil jóvenes reciban su carné como militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), la organización no solo crecerá en números, sino también en valores, pensamientos e ideas frescas, renovadoras e inteligentes, para continuar consolidándose como organización política de vanguardia para las nuevas generaciones. Otro de los objetivos de trabajo de la organización es estimular a los que más se destacan en el trabajo, el estudio y la defensa de la Patria constituye uno de los motivos de este cuatro de abril. Indica el diario Juventud Rebelde que el convite de este año tiene lugar junto a la campaña Hacemos Cuba, que representan la continuidad y la evolución, pues las actuales generaciones forman parte de la Revolución y aportan a su construcción desde sus realidades.



(Haciendo Radio)