Impulsa Holguín programa arrocero cubano

Las TPA-7000 son muy modernas, productivas y confortables. Foto: Cortesía de Holmeca.



La producción de equipos e implementos agrícolas para el programa de desarrollo del arroz en Cuba ha sido, en los últimos años, un baluarte de la empresa mecánica Héroes del 26 de Julio en la provincia Holguín. Actualmente, se trabaja en la fabricación de equipos autopropulsados de dos formas de transmisión, uno mecánico y otro hidrostático, de 70 y 140 quintales, respectivamente. Según destaca el diario Juventud Rebelde, una característica peculiar de los dos modelos de transportadores es que funcionan con esteras, para poder trabajar en las condiciones de alta humedad en que se realiza la cosecha arrocera cubana.



Invertirá compañía rusa SINARA más de 200 millones de euros en la modernización de los ferrocarriles de Cuba



La industria rusa Sinara, invertirá más de 200 millones de euros en la modernización de los ferrocarriles de Cuba. Según publica Prensa Latina, existe un contrato integral para el suministro de 75 locomotoras, de las cuales 51 ya se encuentran en la isla, y que en el 2020 llegarán otras 19. Refiere la nota que el próximo año Cuba recibirá 80 ferrobuses, de 300 que se prevé sean suministrados a la mayor de las Antillas. De igual modo, Sinara participa en el proyecto para la rehabilitación y modernización de infraestructuras ferroviarias a través de un contrato por un valor de mil 800 millones de euros.



Evalúan en Cienfuegos marcha inversionista de la mayor industria alimentaria del país



El vicepresidente del Consejo de Ministros Jorge Luis Tapia Fonseca, evaluó la ejecución del proyecto de descarga y entrega en la unidad empresarial de base Cereales Cienfuegos, considerada la mayor inversión hoy de la industria alimentaria en Cuba. La entidad atraviesa su segunda etapa, tras finalizar el montaje de la torre de aspiración, en uso desde el pasado mes de mayo, aunque no a toda capacidad. Cereales Cienfuegos fabrica hoy 300 toneladas diarias de harina de trigo, de las 525 para las cuales está diseñada la fábrica, pero la inversión disparará los niveles de producción de la planta en cada jornada. Refiere el diario Granma que la inversión del proyecto debe finalizar el próximo año.



Beneficiará desalinizadora de agua a más de 1 800 personas en Guantánamo



Cerca de mil 800 personas en el guantanamero Consejo Popular de Punta de Maisí, se beneficiarán con la primera planta desalinizadora de agua en la provincia. La obra inició en octubre del pasado año y contó con financiamiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Con la desalinizadora se procesarán 12 metros cúbicos de agua de mar en una hora, volumen que puede garantizar diariamente a cada habitante de ese territorio, como mínimo, 130 litros del líquido, apto para el consumo humano.



En su recta final Congreso juvenil cubano



Tras varios meses en el balance de las organizaciones de base, la Unión de Jóvenes Comunistas en la Isla de la Juventud llega a la recta final en el camino hacia el XI Congreso de la juventud cubana. Lebelman Puerta González, primer secretario de la UJC en ese territorio, reveló que ese decisivo paso imprime gran importancia al proceso. Dijo que “el principal congreso es en la base”, cuyas asambleas reflejaron cuánto le queda por hacer y crecer a la militancia pinera, la cual asciende a más de 1900 miembros. Al mismo tiempo en estos meses se efectúan actividades en saludo a la ocasión como “declarar a partir de la segunda quincena de octubre y hasta el 23 de noviembre los centros XI Congreso.



Concluyen en Cuba ejercicios regionales de zafra



Los ejercicios regionales de zafra organizados por el grupo Azcuba, previo a la campaña 2019-2020, prevista para comenzar el próximo mes, culminaron con el evento celebrado en el tunero central Majibacoa. A la cita, que contó con la presencia de Manuel Pérez Gallego, primer secretario del Partido en Las Tunas, y Jaime Chiang Vega, presidente del Gobierno al propio nivel, asistieron directores de las unidades empresariales de base de la industria y de atención a productores cañeros desde Camagüey hasta la provincia Guantánamo. José Carlos Santos Ferrer, vicepresidente de Azcuba, dijo que se escogió al "Majibacoa" debido a la fortaleza alcanzada y hoy son un ejemplo para todo el país.



El vigor de las posturas in vitro



La multiplicación, por método in vitro, de variedades de semillas de alto valor genético y agronómico, constituye prioridad del Ministerio de la Agricultura en Guantánamo para incrementar la producción de alimentos y hacerle frente al cambio climático. La tecnología de avanzada, aplicada en muchos países, posibilita la propagación, bajo estrictas condiciones higiénicas, de plantas madres, que se multiplican a bajo costo y permiten mayor adaptación de los cultivos, y obtener sostenidos rendimientos agrícolas. La obtención de vitroplantas en Cuba ha propiciado además el rejuvenecimiento y masificación de muchas especies de semillas como plátano, malanga, boniato, papa, entre otras. La provincia cuenta con dos biofábricas para la obtención de dichas plántulas: una en la Universidad de Guantánamo y otra en el municipio El Salvador.



Adaptan escuela secundaria y entregan 46 viviendas a familias damnificadas de Camagüey



Una nueva comunidad, edificada a partir de la adaptación de locales en desuso de una antigua escuela en el campo, fue entregada a familias de la provincia Camagüey. Se trata de 46 confortables módulos habitacionales, que, junto a servicios básicos como consultorio médico, escuela, tienda de víveres y punto de venta de la gastronomía, conforman el asentamiento Nueva Altagracia, ubicado a 14 kilómetros de la capital provincial. Al igual que en el asentamiento Nueva Altagracia y como parte del programa de la vivienda, en la ciudad cabecera provincial se aprovechan otros espacios declarados en desuso por las empresas locales para transformarlos en más de 200 inmuebles que darán respuesta a necesidades apremiantes de la población.



