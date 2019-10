Inauguran en La Habana XX Festival Internacional del Vino

2019-10-03 08:33:22 / web@radiorebelde.icrt.cu

La inauguración del Festival Internacional del Vino, en su edición número 20, tiene como propósito seguir potenciando la gastronomía cubana en materia de vinos, resaltó el ministro de Turismo, Manuel Marrero Cruz, en su cuenta en twitter. La feria se celebra en el salón 1930 del Hotel Nacional de Cuba, donde realizan ofertas de más de 40 bodegas, unas 13 empresas entre cubanas y foráneas, algunas ya establecidas en la Mayor de las Antillas y otras que llegan a la Isla por vez primera. Un reporte del semanario económico, comercial y financiero: Opciones, reseña que el evento sesionará hasta el próximo viernes y reúne a productores, comerciantes, especialistas, distribuidores y vendedores del sector gastronómico y vitivinícola.



Recibe Viceministra cubana de Salud a delegación estadounidense



La viceministra de salud Doctora Marcia Cobas Ruiz recibió este miércoles a una delegación de 24 estadounidenses. En el encuentro se abordaron los principales resultados del Sistema Nacional de Salud y de la colaboración médica internacional, así como el trabajo que realizan médicos cubanos que cumplen misiones internacionalistas en 65 países. Los congresistas agradecieron la posibilidad de este encuentro, así como la formación y preparación que Cuba realiza a médicos norteamericanos a través de la Escuela Latinoamericana de Medicina.



Presentan en La Habana la Jornada Nacional por el Día Mundial de la Alimentación 2019



La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, de conjunto con el Ministerio de la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos, presentó en La Habana la Jornada Nacional de Celebración del Día Mundial de la Alimentación 2019. El Representante de la FAO en Cuba, Marcelo Resende, dijo que el tema de la festividad por el próximo 16 de octubre será: “Nuestras acciones son nuestro futuro. Una alimentación sana para un mundo con Hambre Cero”. En conferencia de prensa, Resende reconoció el logro de nuestro país de haber erradicado el hambre, y felicitó al Sistema de la Agricultura, el cual desarrolla acciones para garantizar la alimentación y bienestar del pueblo.



Nuevos mecanismos para una mejor contratación agropecuaria



En busca de lograr mayor eficiencia en la comercialización agrícola, desde mayo inició la contratación de las producciones a través de un sistema automático, en el cual aparecen registrados todos los tenentes de tierra, con sus producciones, entregas y el destino de los productos. La directora de Comercialización del Ministerio de la Agricultura, Yisel González, informó que el sistema contribuye al control de las producciones, así como a la evaluación de los procesos desde la siembra hasta el destino final. Explicó que el nuevo programa automático de contratación, permite que ese proceso se realice productor a productor, logrando un proceso masivo y colectivo con la integración de todos los factores.



Balneario de Varadero mantiene alto estándar pese al bloqueo de EE.UU.



Pese al bloqueo que impide acceder al mercado de Estados Unidos, Varadero, principal polo turístico de sol y playa en Cuba, mantiene altos estándares en sus servicios y contribuye al ahorro de energía, publica la Agencia Cubana de Noticias. La nación norteamericana es el principal emisor de turistas en la región, si pudieran venir libremente a destinos cubanos como la Península de Hicacos tendríamos prácticamente el doble de los clientes de hoy y una alta ocupación lineal todo el año, no solo en invierno, dijo Luis Martínez de Armas, subdelegado del Ministerio del Turismo en Matanzas. Explicó que, aunque la industria nacional logra sustituir importaciones con la fabricación de varios productos, otros como lencería y mobiliario es necesario adquirirlos en el extranjero debido al alto estándar de las instalaciones del polo, y no es posible hacerlo en Estados Unidos.



Finales nacionales caribeñas del concurso de programación



El próximo 5 de octubre la comunidad de programación regional se asentará en las distintas sedes de manera conjunta para codificar las finales nacionales caribeñas del Concurso Internacional Universitario de Programación, correspondientes al ciclo competitivo 2019–2020. Como parte del concurso, según precisó Caribbean Media en su portal digital, funcionarán al unísono las universidades cubanas, la University of the West Indies en Trinidad y Tobago y la de Jamaica, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en República Dominicana, además de la Universidad de Puerto Rico. El objetivo de los equipos será alcanzar un cupo para la Final Caribeña a celebrarse en el mes de noviembre.



Debaten en Cuba interesantes temas sobre estrategias de rehabilitación



Los resultados de la ozonoterapia, fisioterapia, el yoga terapéutico, la acupuntura y del estado nutricional en personas con alguna discapacidad serán temas hoy del IX Congreso de la Sociedad Cubana de Medicina Física y Rehabilitación. Especialistas nacionales de reconocidos centros asistenciales como el Hospital de Rehabilitación Julio Díaz, del Instituto de Neurología y Neurocirugía y del Clínico Quirúrgico Manuel Fajardo, presentarán experiencias en el empleo de esas y otras técnicas en el tratamiento a personas con alguna incapacidad. Este jueves también se iniciarán los debates del simposio La Piel, un órgano a rehabilitar, en el cual especialistas de Chile expondrán sobre los cuidados de esa parte del cuerpo.



(Haciendo Radio)