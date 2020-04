Incrementarán medidas en zonas de la capital cubana frente a Covid-19

El Consejo de Defensa Provincial de la capital decidió incrementar las acciones contra la COVID-19 en el municipio Cerro y se definirán otras a realizar en 10 de Octubre, Cotorro, Playa y La Habana del Este. Refiere la Agencia Cubana de Noticias que se decidió aumentar las medidas en ese territorio, sin llegar a lo realizado en el Consejo Popular El Carmelo, en Plaza de la Revolución, todo ello con el fin de elevar la percepción de riesgo en los habitantes. En cuanto al Cotorro, se conoció que creció el número de casos positivos, que las zonas asociadas al policlínico Rafael Valdés y el Reparto de Lotería son las más afectadas. Sobre 10 de octubre, se determinó la zona de Lawton como la más compleja en la actualidad. Se conoció además que en el Consejo Popular El Carmelo se cumplen las medidas de aislamiento y no existen nuevos casos.



Marzo 2020: el mes más seco en Cuba desde 1961



El recién concluido mes de marzo resultó el de mayor sequía en Cuba desde 1961, teniendo en cuenta los extremadamente bajos acumulados de lluvias, publica el diario Granma. De acuerdo con datos del Centro del Clima del Instituto de Meteorología, el problema fue más acentuado en la región occidental del país, donde cayeron 5,2 milímetros de precipitaciones. Mientras, los registros en las partes central y oriental llegaron a 9,3 y 9,4 milímetros, respectivamente. Tras el cierre del primer trimestre de 2020, el 90 por ciento del territorio cubano muestra déficits en los acumulados de lluvias, cuyo 46 por ciento se consideran de severos a extremos. Además, ampliaron las informaciones, el 23 por ciento califican de moderados y el 21 por ciento de débiles. Por provincias, Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Cienfuegos, Camagüey, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo presentan las mayores afectaciones.



Reitera Cuba apoyo al expresidente ecuatoriano Rafael Correa



El ministro cubano de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla expresó el apoyo de Cuba al expresidente de Ecuador Rafael Correa, quien fue sentenciado a ocho años de prisión e inhabilitado políticamente por 25 años, en el caso denominado Sobornos. En la red social Twitter, el Canciller reiteró la confianza en el exprimer mandatario ecuatoriano y el rechazo del gobierno y pueblo cubanos a los recientes procesos judiciales dictados contra líderes izquierdistas latinoamericanos. Como parte del caso también fueron sentenciados a la misma pena, el ex vicemandatario Jorge Glas y una veintena de personas, entre ellas ex funcionarios del gobierno de Correa como Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís y Vinicio Alvarado, publica Prensa Latina.

Se priorizan obras para garantizar el agua en La Habana



En La Habana se viene trabajando en la rehabilitación del suministro a la población del preciado líquido, y según las autoridades gubernamentales ya fue solucionada la fuente de Cuenca Sur. Las sequías en La Habana tienen carácter cíclico y se repiten aproximadamente cada cinco años, explica a Granma Manuel Paneque Gómez, delegado provincial de Recursos Hidráulicos. En la actualidad, según las cifras ofrecidas por Amauri de la Peña Matos, director técnico de La Habana, más de 470 mil personas están afectadas en la capital y más de 60 mil reciben el líquido por pipas. Para mejorar esta situación se han destinados 28,36 millones de pesos en inversiones. En días recientes hubo averías en diferentes puntos, pero también se puso en marcha la conductora nueva de la fuente de Cosculluela, publica Radio Reloj.



Mesa redonda: La covid-19 en Santiago de Cuba



La Gobernadora y otras autoridades de Santiago de Cuba comparecerán hoy miércoles en la Mesa Redonda para informar sobre las acciones que se desarrollan en esa provincia para enfrentar la propagación de la COVID-19. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube.



Trabajadores cubanos no está desamparado ante la pandemia



Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, destacó que a pesar de las tensiones financieras por las que atraviesa el país, se adoptan decisiones para salvaguardar los derechos laborales y las prestaciones sociales. La declaración del miembro del Buró Político fue hecha en recorrido por colectivos laborales de La Habana que desarrollan actividades priorizadas de la economía. Refiere Radio Reloj que Guilarte de Nacimiento llamó a los afiliados desde esos escenarios a cumplir con disciplina las medidas sanitarias puestas en práctica para proteger la salud del pueblo ante el coronavirus. El secretario general de la CTC añadió que esas medidas implican elevados costos del presupuesto nacional que el Estado asigna para que los trabajadores y familiares no estén desamparados.



Retornan a casa viajeros en aislamiento en Ciego de Ávila



Los primeros viajeros en vigilancia epidemiológica recluidos en un centro de aislamiento de Ciego de Ávila, retornaron a sus casas, luego de cumplir los 14 días, como está establecido para frenar el avance de la Covid-19 en Cuba. Durante su estancia en la Escuela Pedagógica Raúl Corrales, a los 34 avileños procedentes de Estados Unidos, Jamaica, Rusia y México, se les realizó en dos ocasiones el test de diagnóstico rápido, cuyos resultados fueron negativos al nuevo coronavirus. Refiere Prensa Latina que, aunque las personas regresan a sus hogares, se mantendrán otros 14 días en observación con seguimiento por la Atención Primaria de Salud, además de permanecer en distanciamiento social.



Aplicación informática de la UCI promete poner coto a los acaparadores



La Universidad de Ciencias informáticas lanza la aplicación Porter@, la cual permite una mejor organización de las colas en los puntos de venta, ideal para la situación epidemiológica actual, donde se pide evitar las aglomeraciones. En la cuenta oficial de la institución educativa en Twitter se afirma que la nueva herramienta tiene como premisa apoyar la organización y el control de los recursos en tiempos de la COVID-19. Disponible en la plataforma Apklis, Porter@ funciona de manera fácil, uno de los dependientes del establecimiento u otro cliente, con la apk instalada en el móvil, puede ordenar la cola, para ello solo se necesita el número de carnet de identidad, que se puede insertar manualmente o escanear por un código QR que posee la identificación. El número es almacenado en una base de datos, lo que permite detectar si un cliente marca de nuevo en la cola, pues la aplicación emite una notificación de aviso.

