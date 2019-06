Industria cubana de mármol reinicia producciones exportables

La producción este año de unos 20 mil metros cuadrados de planchas de mármoles, destinadas a exportaciones, podría significar el retorno al comercio exterior de la mayor industria cubana procesadora de la roca, ubicada en Cautillo, provincia Granma. Sujeto a una total modernización tecnológica, actualmente el combinado Manuel Hernández Osorio, de la unidad empresarial de base Mármoles Oriente, tiene activas sus dos líneas fabriles y ofrece condiciones para procesar los bloques de varios tipos de esta piedra, extraídos en distintos lugares del país. Refiere el diario Granma que la reinserción del combinado granmense en el mercado exportable, junto a la búsqueda de alternativas que aprovechen los residuales rocosos en la fabricación de materiales de construcción, constituyeron acuerdos de la última visita gubernamental a la provincia.



Afirma canciller de Angola que Cuba es un socio estratégico importante para su país



El canciller de Angola, Manuel Domingos Augusto, quien se encuentra en Cuba en visita oficial, declaró en esta capital el interés de su país de ampliar la colaboración en el campo de la salud con la mayor de las Antillas. Domingos Augusto manifestó sentirse muy impresionado por la evolución de la Medicina cubana durante una visita al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. El jefe de la diplomacia angolana destacó los avances significativos que ha tenido en la salud el impacto de la biotecnología de Cuba y en especial el Heberprot-P. Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores rememoró la amistad desde hace más de cuatro décadas entre ambos países. Anunció que a finales de junio visitará Cuba el presidente angolano, João Lourenço, con el propósito de fortalecer los lazos bilaterales.

Sostuvo Ricardo Cabrisas encuentro con presidenta de Cámara Alta del parlamento ruso



El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz, quien preside la delegación cubana al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, sostuvo un fraternal encuentro con Valentina Matvienko, presidenta de la Cámara alta del Parlamento ruso. La alta dirigente de la nación euroasiática, destacó la heroica resistencia del pueblo frente a las crecientes amenazas y el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra la Isla. Cabrisas, por su parte, agradeció la histórica postura de principios de Rusia en respaldo a la lucha del pueblo cubano contra el bloqueo, agravado recientemente con nuevas medidas de la Administración Trump. Cabrisas hizo énfasis en el crecimiento sostenido del intercambio económico-comercial bilateral en los últimos años, así como en la necesidad de continuar potenciando las exportaciones cubanas al mercado ruso.

Realizan recorrido de prueba los nuevos coches chinos que circularán en Cuba



Con el objetivo de verificar sus parámetros técnicos, así como los flujos tecnológicos de llegada y salida a las estaciones, se realiza el programa de puesta en marcha de los nuevos coches chinos, de los cuales 12 hicieron una breve escala en Santa Clara cuatro horas después de salir de la capital cubana. Según informó la periodista Minoska Cadalso a bordo del tren viajan especialistas de distintas disciplinas de la Unión de Ferrocarriles, Ministerio de Transporte, policía ferroviaria, incluyendo expertos de los fabricantes chinos quienes verifican el funcionamiento de todos los sistemas y comprueban detalles organizativos del servicio. El ministro de transporte Eduardo Rodríguez Dávila quien viaja en el tren confirmó que para el verano circularán los coches con todos sus servicios.



Cuba reitera apoyo a reforma del Consejo de Seguridad de la ONU



Cuba reafirmó su apoyo a una reforma integral del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ONU, para hacer de esa instancia un órgano transparente, democrático, representativo y ajustado a la realidad actual, publica Radio Reloj. La representante permanente alterna de Cuba ante la ONU, Ana Silvia Rodríguez, llamó a eliminar las prácticas excluyentes, y garantizar la democratización en las labores y toma de decisiones del órgano de 15 miembros, incluida la eliminación del veto. La diplomática cubana abogó por la ampliación en las categorías de miembros permanentes y no permanentes, con el fin de incluir a más países en vías de desarrollo.

#Cuba on #UNSC Reform: Greater transparency in the work of the body will therefore contribute to effectively exercise this collective responsibility. pic.twitter.com/EazLQqvcZy