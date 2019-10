Inicia en Cuba Ejercicio Estratégico Nacional Antidrogas

Este 22 de octubre inició el Ejercicio Estratégico Nacional Antidrogas. Refiere el diario Granma que este ejercicio se está desarrollando en tres provincias del país, Pinar del Río, Sancti Spíritus y Las Tunas, con un programa de trabajo fundamentalmente docente, metodológico y científico. El ejercicio comprende todo un programa educativo con 35 acciones específicas a realizar, para el enfrentamiento a este flagelo. Incluye un programa de acciones sistemáticas, de atención permanente a la problemática, a través de un grupo de actividades curriculares y extracurriculares. El ejercicio se extenderá hasta el 25 de octubre, con acciones generales, pero con otras más específicas en el caso de cada municipio, e incluso de cada una de las escuelas.



Vicepresidente cubano participa en ceremonia de entronización del emperador de Japón



El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Roberto Morales Ojeda, asistió a la entronización del emperador de Japón, Naruhito. Se trata de una ceremonia en el Palacio Imperial de Tokio que acogió a cerca de 200 delegaciones de dignatarios y altos representantes de todos los continentes. La ceremonia de entronización del emperador número 126 de Japón, heredero de la casa real más antigua del mundo, es el equivalente europeo de la coronación de un monarca, explica el sitio web oficial de embajada de Cuba en el país asiático. Naruhito, proclamado emperador el pasado primero de mayo, sustituye en sus funciones a su padre Akihito, considerado ahora Emperador Emérito, quien abdicó a su favor un día antes, y cuyo reinado comenzó en 1990.

Canciller cubano llegó a Bakú para Reunión Ministerial de Cumbre MNOAL



El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez ya se encuentra en Bakú para asistir a la Reunión Ministerial previa a la XVIII Conferencia Cumbre del Movimiento de Países No Alineados que se celebrará en la capital de Azerbaiyán, los días 25 y 26 de octubre. Esta Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno será precedida, conforme a la práctica establecida, por una Reunión Ministerial y una Reunión Preparatoria de Altos Funcionarios. Cuba, único país de Latinoamérica fundador del MNOAL recibirá en la cita la solidaridad de sus miembros ante el recrudecimiento del bloqueo económico y comercial que le impone el gobierno de Estados Unidos desde hace casi seis décadas. Como en encuentros precedentes, la nación caribeña defenderá en éste la autodeterminación de los pueblos, la causa palestina y la descolonización de Puerto Rico, entre otros reclamos.

