Insta Díaz-Canel a no perder el ritmo en la recuperación en La Habana

2019-02-21

El Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez instó este miércoles en reunión del Consejo de Ministros a no perder el ritmo que se ha alcanzado en la recuperación de los municipios de La Habana afectados por el tornado que embistió a la ciudad el pasado 27 de enero. Posterior al referendo constitucional del 24 de febrero hay que seguir trabajando con la misma intensidad hasta que resolvamos todos los problemas, precisó, porque la esencia humanista de la Revolución es no dejar a nadie abandonado. Díaz-Canel indicó asegurar que no falte ningún recurso para la recuperación y continuar velando por la entrega ordenada de las donaciones. Sobre este último tema se dio a conocer que se han recibido nuevos donativos provenientes de Bolivia, la Cruz Roja Internacional y el sistema de las Naciones Unidas.



Chequeó Primer Vicepresidente cubano en Camagüey programa de producción de alimentos



Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, llamó en la provincia Camagüey a incrementar la producción de alimentos, para beneficio del pueblo y la economía. En un intercambio con directivos y trabajadores de ese sector, para chequear el desarrollo del referido programa, enfatizó que el país requiere revertir los incumplimientos en la producción de algunos renglones, como los granos, los cárnicos y la leche, en función de lograr el autoabastecimiento de los municipios y provincias.



Aprueban nuevas medidas que flexibilizan y perfeccionan el ejercicio del trabajo por cuenta propia



Nuevas medidas para dar continuidad al proceso de perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia fueron aprobadas recientemente. Las normas jurídicas están en proceso de elaboración y entrarán en vigor próximamente. En conferencia de prensa, la Viceministra Primera de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, informó que se aprueban cinco nuevas actividades: operador y/o arrendador de equipamiento para la producción artística, agente de selección de elenco, y auxiliar de producción artística. Añadió que completan esa lista, traductor e intérprete certificado, y productor vendedor de productos alimenticios, que incluye la elaboración y venta de embutidos, ahumados, conservas y similares.



Continúa respaldo del pueblo cubano al legítimo Gobierno de Venezuela



En representación del pueblo de Cuba, miembros de importantes instituciones culturales, universitarias y sindicatos en la provincia de Camagüey firmaron en rechazo a los intentos y maniobras injerencistas en Venezuela, liderados por Estados Unidos. Muestra del total desacuerdo a la desestabilización por la oposición interna en Caracas, los integrantes del Ballet de Camagüey, una de las compañías danzarias más prestigiosas del país, ratificaron la posición de los artistas cubanos en apoyo a la independencia de la nación bolivariana. En tanto, reporta Prensa Latina que trabajadores y el estudiantado de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz mostraron también su respaldo a un país asediado desde lo económico y militar por el gobierno norteamericano, encabezado por su presidente Donald Trump.



Fortalecen Cuba y Rusia vínculos bilaterales



Marcos Rodríguez Costa, director General de Planeamiento Político del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, recibió al director del Departamento de Planificación de Política Exterior de la Cancillería de Rusia, Oleg Stepanov. El portal web Cubaminrex refiere que durante el intercambio de experiencias, los diplomáticos trataron sobre aspectos de la planificación en materia de política exterior y otros relacionados con la organización y estructura de ambas instituciones, al tiempo que compartieron criterios sobre los temas actuales de la situación internacional. Como parte de su agenda en la mayor de las Antillas, Stepanov impartió una conferencia en el Centro de Investigaciones de Política Internacional de La Habana.



