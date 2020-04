Instan a la población habanera a comprender necesidad de aislamiento

2020-04-11

Reinaldo García Zapata, vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial y Gobernador de La Habana, dijo que estamos en una etapa de incremento de las acciones de aislamiento, y es importante que el pueblo comprenda que tenemos que lograrlo en cada una de las personas, las familias. En esta importante fase, si no adoptamos las medidas que se han orientado por la dirección del país, si no somos consecuentes como ciudadanos y como colectivo, no vamos a lograr el objetivo que nos hemos trazado: cortar la transmisión, sentenció en entrevista ofrecida al periódico Tribuna. García Zapata señaló que se debe aprovechar este fin de semana, como una oportunidad para lograr el aislamiento masivo de toda la población, a partir de las medidas relacionadas con el sistema de comercio y la transportación de pasajeros. Dijo que se continuará trabajando en función de acercar lo relativo a la alimentación de la población a los consejos populares y a las áreas donde se ha incrementado el aislamiento, medida que ya se adoptó en el municipio Plaza de la Revolución.



Desarrolla biotecnología cubana 15 proyectos para enfrentar la COVID-19



Científicos cubanos laboran en 15 proyectos biotecnológicos para el enfrentamiento a la COVID-19 que abarcan el diagnóstico y el tratamiento. Durante el espacio Mesa Redonda, Rolando Pérez Rodríguez, director de Ciencia e Innovación de BioCubaFarma, dijo que todas las investigaciones clínicas e intervenciones han sido debidamente autorizadas por las entidades reguladoras cubanas. Refirió además que serán oportunamente evaluadas y reportadas para dar a conocer la experiencia cubana en este campo. Explicó que de los 15 proyectos, seis están enfocados en el tratamiento, igual número son profilácticos, dos son diagnosticadores y un equipo médico.



Llega a hospitales cubanos donativo de la República Popular China



Un importante donativo chino inició su distribución en varios hospitales de Cuba, informa Radio Reloj. La donación incluye dos mil mascarillas, 10 mil máscaras quirúrgicas, dos mil trajes protectores desechables, 500 termómetros infrarrojos, dos mil gafas protectoras e igual número de pares de guantes quirúrgicos, y de pares de zapatos de aislamiento. Los materiales se reparten a todas las provincias, y se distribuye también una donación de la empresa Yutong, uno de los mayores fabricantes chinos de autobuses, que entregó a las autoridades sanitarias cubanas 10 mil trajes protectores y 100 mil mascarillas. Representantes del gigante asiático señalan que se prepara una segunda donación con otros insumos sanitarios.



Anuncia Educación Superior cubana medidas ante la COVID-19



El Ministerio de Educación Superior de Cuba dispuso nuevas medidas especiales a propósito de la lucha contra la COVID-19, publicadas en el sitio web oficial del organismo. Según el comunicado, se decidió reducir la cantidad de trabajadores que laboran actualmente en las universidades y otros centros, donde quedará solamente el personal estrictamente imprescindible. Se acordó además posponer los planes para diseñar la conclusión de estudios en el actual curso hasta que la situación epidemiológica lo permita. Se suspenden asimismo las coordinaciones y orientaciones entre los profesores y estudiantes en la modalidad no presencial.

El bloqueo no impedirá que Cuba garantice la salud de su pueblo ante la Covid-19



El doctor Lázaro Silva Herrera, vicepresidente de la empresa importadora y exportadora cubana de productos médicos Medicuba, dijo que, ante la política genocida del bloqueo, la Isla responde de una manera contundente: «Tenemos los recursos indispensables para garantizar la atención médica al pueblo, en tiempos de la covid-19», publica el diario Granma. Destacó que, desde los primeros casos confirmados de contagio, Cuba actuó con rapidez: «El sistema de Salud ­adquirió desde entonces los recursos imprescindibles para contener la enfermedad y asistir a los diagnosticados». A pesar del recrudecimiento del cerco económico estadounidense, el especialista reiteró un mensaje de alivio al pueblo cubano: «Aunque la situación se agrave, centraremos nuestros esfuerzos en garantizar la disponibilidad de los recursos destinados para enfrentar al nuevo coronavirus.



Entran en vigor hoy medidas del transporte en Cuba



Cumpliendo las orientaciones del Ministerio de Transporte, a partir de Hoy sábado entran en vigor nuevas regulaciones para el transporte, incluidas dentro del esfuerzo que hace el país para enfrentar la Covid-19. Entre los servicios que se detienen están las rutas intermunicipales y rurales, ómnibus urbanos, la transportación por vehículos privados, bicitaxis y coches de tracción animal, los cuales no podrán circular por la vía pública, destaca Radio Reloj. Solo podrán transitar los vehículos destinados a la carga de mercancías y otros productos, así como aquellos autorizados para mover a trabajadores de actividades imprescindible a la producción y los servicios, previa coordinación con las autoridades competentes. La regulación del Ministerio de Transporte precisa que los carros destinados a la carga de mercancías y otros materiales que se encuentren en servicio, no podrán mover pasajeros.



Autoridades locales decretan cuarentena colectiva para la cabecera municipal de Gibara



Teniendo en cuenta la situación epidemiológica de la cabecera municipal de Gibara, en la provincia Holguín, ante la propagación de la COVID-19, se decreta la cuarentena colectiva para este territorio, informó el canal de televisión de la localidad. El Consejo de Defensa Municipal solicita a la población no salir de sus casas. De acuerdo con un reporte del periódico Ahora, hasta este viernes la provincia de Holguín afronta una compleja situación epidemiológica de la COVID-19, cuando acumulaba un total de 36 casos confirmados al coronavirus SARS-CoV-2, para una tasa de incidencia de 3,52 por cada 100 mil habitantes. Según información de la Dirección Provincial de Salud, los cuatro últimos positivos reportados el viernes, corresponden uno a Holguín del área de Salud Pedro del Toro y tres a Gibara, uno de los seis territorios con eventos de transmisión local en el país.



Realizarán pesquisaje a todos los trabajadores del turismo de la cayería norteste de Villa Clara



Según publica en su edición digital el periódico provincial Venceremos, el Consejo de Defensa en Villa Clara orientó la realización de un pesquisaje a todos los trabajadores del turismo de la cayería nordeste de la provincia. Yudí Rodríguez Hernández, presidenta del Consejo de Defensa en el territorio villaclareño, insistió en la necesidad de que el estudio se haga de manera inmediata, a partir de que cuatro de ellos resultaron positivos a la prueba sobre el nuevo coronavirus. Destacó que las autoridades de Turismo y de entidades con personal que presta servicio en la red hotelera y otras instalaciones de la zona, son responsables por la salud de sus empleados, para lo cual se requiere de la evaluación de un equipo médico.



Más de 18 mil usuarios acceden desde sus casas a la red de Joven Club en medio de la COVID-19



A través de la red de los Joven Club de Computación Electrónica, se conectan hoy en el país más de 18 mil usuarios como parte del proceso de inserción de las redes privadas de datos a la institucional Tinored. Así declaró a la Agencia Cubana de Noticias, Alexander Díaz Meriño, director de Comunicación Institucional de la entidad. Destacó las ventajas de esta vía de conexión por la actual situación epidemiológica que vive Cuba… Según explicó, los usuarios pueden jugar, acceder a los productos de Mochila y a plataformas como Reflejos y el Estanquillo. El pasado de 25 de marzo la institución informó que en cumplimiento con las medidas de aislamiento social se eliminaban de sus centros los servicios de contacto directo con el público, en cambio, se mantenían otros populares para la familia cubana.



Reparto Armando Mestre de Matanzas en cuarentena restrictiva



El consejo de Defensa Provincial de Matanzas en conjunto con el Ministerio de Salud Pública de Cuba y las máximas autoridades del país aprobaron la adopción de la cuarentena restrictiva al Reparto Armando Mestre perteneciente a la ciudad de Matanzas. Detalla la Agencia Cubana de Noticias que 11 edificios y dos casas dúplex del Reparto Armando Mestre pertenecientes al Consejo Popular El Naranjal con alrededor de tres mil habitantes fueron declarados en cuarentena restrictiva debido a la presencia de seis casos positivos a la COVID-19. Las máximas autoridades del territorio prepararon todas las condiciones para la restricción del acceso al área. El personal de la Policía Nacional Revolucionaria está encargado de velar por el cumplimiento de la cuarentena. Se realizan pruebas a cada uno de los residentes en las viviendas implicadas, las cuales finalizan hoy sábado, por lo que a partir de ese momento se tendrá una percepción más real de los casos del nuevo coronavirus.



