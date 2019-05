Interesadas autoridades cubanas en desarrollar el comercio electrónico

2019-05-02 07:23:53 / web@radiorebelde.icrt.cu

Las autoridades cubanas siguen mostrando interés por desarrollar el comercio electrónico en la isla como elemento fundamental para el futuro inmediato. El portal digital Cubadebate, es uno de los medios que refleja tal decisión y sus potencialidades. El comercio electrónico constituye el catalizador fundamental del proceso de informatización de la sociedad. El Viceministro de Comunicaciones de Cuba, Ernesto Rodríguez, confirmó un crecimiento en cinco mil nuevos enlaces en las empresas estatales, sobre todo en las entidades vinculadas a la producción y los servicios. Junto a ello, resaltó que el país trabaja en el desarrollo de plataformas nacionales capaces de soportar el comercio electrónico y garantizar una alta independencia tecnológica. Mencionó un nuevo portal de la empresa Correos de Cuba para facilitar el pago electrónico y los vínculos apropiados con el sistema bancario del país.



Convocan a debate sobre Gobernanza de Internet



La Unión de Informáticos de Cuba en Matanzas, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, convocan a un foro debate sobre Gobernanza de Internet. Con las etiquetas foro, gobernanza, matanzas, y gobernanza internet el foro estará abierto mañana viernes 3 de mayo, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde en el Portal del Ciudadano matancero. Entre los propósitos del encuentro están alcanzar una visión propia de lo que representa la gobernanza de Internet para Cuba, lograr que todos los actores de la sociedad civil en Cuba tengan un espacio de intercambio integrador y sistemático desde la valoración de las múltiples partes interesadas y apoyar el desarrollo social de Internet en el país.

La Unión de Informáticos de Cuba en Matanzas convocan a debate sobre Gobernanza de Internet este viernes 3 de mayo, entre las 10:00 am y las 2:00 pm en el Portal del Ciudadano matancero (https://t.co/AfDnYPZyUi). Etiquetas Foro Gobernanza Matanzas y Gobernanza Internet pic.twitter.com/BmPpB37em0 — Amanda Rodriguez (@AmandaR39015055) 2 de mayo de 2019

Estados Unidos aplicará Título III de la Ley Helms-Burton contra Cuba



A partir de hoy 2 de mayo, la administración de Donald Trump implementará por completo el Título III de la Ley Helms-Burton. En las marchas realizadas en la nación antillana los obreros y estudiantes portaron, entre otras pancartas, las que rechazan esa norma norteamericana que recrudece el bloqueo, económico, comercial y financiero impuesto por Washington al pueblo desde hace más de medio siglo. Ese engendro mal llamado ley, al decir de Rodolfo Dávalos, Premio Nacional de Derecho Carlos Manuel de Céspedes, resume y consolida el bloqueo, elevándolo a potestad del Congreso norteamericano. Contra el criminal cerco que impone Washington y la absurda e ilegal Ley Helms Burton, marchamos los cubanos por las distintas plazas del país, en el Día Mundial de los Trabajadores, porque en Cuba, entendemos de lucha, no de rendición.



Recibe el General de Ejército Raúl Castro, el Premio Lenin



El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido, recibió el Premio Lenin que otorga el Partido Comunista de la Federación de Rusia. Al recibirlo de manos de Ivan Melnikov, primer vicepresidente de la Duma Estatal y del Partido Comunista de la Federación de Rusia, Raúl expresó que lo acogía en nombre del pueblo, de los militantes comunistas y como un reconocimiento a la dirección del Partido. El General de Ejército reiteró que Cuba jamás olvidará la gratitud que los revolucionarios cubanos le debemos a la Unión Soviética y, en especial, al heroico pueblo ruso.

Luego de poner la medalla en el pecho del revolucionario fiel, Melnikov abrazó a @RaulCastroR y el gesto entre ambos devino expresión de los históricos lazos de amistad que unen a los dos países

por @aparedesrebelde#Cuba #Rusia #PremioLenin https://t.co/ceSDr26CkT — Radio Rebelde - Cuba (@radiorebeldecu) 1 de mayo de 2019

Calificó Machado Ventura como combativo, masivo y contundente el desfile en Santiago de Cuba



Como un desfile masivo, combativo y contundente, calificó el Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, la marcha obrera santiaguera junto a sus familiares. Machado, destacó que, como conocedor del pueblo santiaguero, integrado a sus luchas y aportes a la Patria, no podía esperar otra respuesta que un magnifico desfile, muy compacto con mucho entusiasmo y muestra de la valentía y el ferviente apoyo la Revolución. El dirigente partidista, dijo que nuevamente los santiagueros ratificaron su posición de vanguardia en la defensa de nuestra Patria y el Socialismo, así como de sus principios y de continuar consolidando la defensa de nuestro proyecto social.



Rechaza Ministerio cubano de Exteriores falsas acusaciones del gobierno de Estados Unidos



La Subdirectora general de Estados Unidos de la cancillería cubana, Johana Tablada, ratificó que “no hay tropas cubanas en Venezuela”, por lo que es imposible retirarlas de ese país, como reclamó en Twitter el presidente Donald Trump. El primer mandatario estadounidense amenazó a Cuba con implementar un bloqueo total y completo, junto con las sanciones de más alto nivel”, si La Habana no retiraba supuestas “tropas” y “milicias” en Venezuela. “No hay tropas de seguridad de Cuba en Venezuela. Cuba no participa con tropas ni efectivos en operaciones militares o de seguridad en Venezuela”, señaló Tablada en conferencia de prensa en La Habana.

Recorre ministra de Industria Alimentaria empresas holguineras



Tras presidir el acto por el Día Internacional de los Trabajadores en la ciudad de Holguín, Iris Quiñones Rojas Ministra de la Industria Alimentaria en Cuba, visitó instalaciones de dicho sector ubicadas en el municipio cabecera, acompañada de autoridades del Gobierno, el Partido y el sindicato provincial. En la Unidad Empresarial de Base Turquino, fábrica de conservas vegetales, evaluó las condiciones de trabajo para el capital humano. También conoció la marcha de la producción en el actual periodo y exhortó a los obreros y directivos a diversificar los surtidos. Refiere el periódico AHORA que en la Empresa Láctea de Holguín recorrió las diferentes líneas que incluyen yogur, quesos, helados y dulce de leche. Allí fue informada de los resultados del proceso inversionista. La titular del ramo continuará durante el día de hoy su recorrido por empresas holguineras.



(Haciendo Radio)