Kempinski abrirá su segundo hotel en Cuba

Siete cabañas estarán ubicadas dentro del agua con una arquitectura muy a tono con las tradicionales construcciones cubanas de madera y guano. Foto: Kempinski/ Facebook.



La compañía Kempinski, con sede en Suiza y gestora del primer hotel cinco estrellas plus de Cuba, abrirá este año su segunda instalación turística en la isla, ubicada en el balneario Cayo Guillermo, en el destino Jardines del Rey, Ciego de Ávila. En su sitio web, la cadena anunció que “después de haber administrado con éxito el Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana, durante casi dos años, la marca mejorará su presencia en la isla y ampliará aún más su presencia en las Américas“. El amplio y moderno complejo turístico se construirá como la proa de un barco que avanza hacia el Océano Atlántico y contará con 245 habitaciones y suites. Particularmente tendrá seis villas sobre el agua con impresionantes vistas panorámicas.



Aprueba Encuentro de solidaridad internacional Declaración contra la Ley Helms-Burton



Con una declaración que condena enérgicamente el bloqueo económico, comercial y económico de Estados Unidos contra Cuba, así como la aplicación de la Ley Helms-Burton, concluyó en La Habana el Encuentro Internacional de Solidaridad con la paz mundial. El documento reconoce el complejo contexto actual, marcado por el impacto de la crisis integral del sistema capitalista sobre los pueblos, que deteriora sus condiciones de vida y exacerba el saqueo de sus recursos. Denuncia la ofensiva desatada contra la Revolución Cubana y las fuerzas de izquierda en esta región, con el apoyo desmedido de la derecha reaccionaria y fascista.



Condenará Sociedad civil cubana activación de título III de la Helms-Burton



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informó que hoy 3 mayo se reunirá en La Habana una representación de la sociedad civil cubana para condenar la activación, del Título III Ley Helms-Burton contra nuestro país. En su cuenta en la red social Twitter, destaca el MINREX: En Audiencia sobre la Ley Helms Burton, la Sociedad Civil de Cuba rechazará las disposiciones violatorias de la soberanía cubana y el Derecho Internacional anunciadas por la administración de Donald Trump. Por su parte, la Asociación Cubana de Naciones Unidas, señaló que desde la sociedad civil cubana promovemos y defendemos la política exterior de la Revolución y los principios, propósitos y valores de la Carta de las Naciones Unidas.



Inician exámenes de ingreso para acceder a la universidad



Miles de jóvenes en todo el país, quienes se han venido preparando para acceder el venidero curso escolar a la Educación Superior, realizan hoy viernes 3 de mayo la prueba de ingreso de Matemática, con lo cual se abre el ciclo de exámenes para acceder a la universidad. A la prueba se presentarán no solo aquellos estudiantes que culminan en el actual curso escolar el duodécimo grado, sino también quienes ingresan por otras vías, como el Concurso o la Orden 18, que otorga el Ministro de las FAR. Posteriormente, el 7 de mayo se realizará la prueba de Español, y el día 10 de mayo, la de Historia de Cuba. La convocatoria extraordinaria será los días 18, 21 y 25 de junio, con el mismo orden de las asignaturas; mientras la especial será los días 26, 28 y 30 de agosto.



Se alista La Habana para la 39 Feria Internacional de Turismo, FitCuba 2019



Cuba alista condiciones para la XXXIX Feria Internacional de Turismo, FitCuba 2019, prevista del 7 al 11 de mayo en La Habana, y dedicada este año a España, publica Radio Reloj. Según confirmó el ministro del Turismo, Manuel Marrero, se espera sea la más grande de las realizadas hasta el momento por la cantidad de firmas, turoperadores y agentes de viajes de diferentes países que asistirán a la cita. Precisó que el venidero lunes se efectuará el coloquio internacional sobre la administración extranjera en hoteles cubanos, en el que participarán las cadenas hoteleras que operan en Cuba. En tal sentido, dijo el ministro del Turismo, Manuel Marrero, que se debatirá entre otros puntos la eficiencia, calidad del producto, y las acciones para realizar ante las medidas de recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra nuestra nación.

Establecen en Nicaragua Día de la Amistad con Cuba



La Asamblea Nacional de Nicaragua votó la ley que establece al 17 de abril como Día de la Amistad con Cuba, legislación que entrará en vigor una vez publicada en la Gaceta Oficial de la República. 'Es importante que la Asamblea Nacional en representación del pueblo nicaragüense deje patentado claramente nuestro cariño, solidaridad, amistad y gratitud para con el pueblo de Cuba y su gobierno', dijo en exclusiva a Prensa Latina el presidente del órgano legislativo, Gustavo Porras. Diputados de las diferentes bancadas expusieron sus criterios sobre la propuesta, que una vez sometida a votación fue respalda por mayoría absoluta.



Sesionará Reunión sobre Asuntos Migratorios y Consulares Cuba-México



La XIII Reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares entre Cuba y México sesionará en esta capital hoy, informó la cancillería. La cita será propicia para continuar fortaleciendo la cooperación bilateral en materia migratoria, en aras de garantizar un flujo migratorio regular, ordenado y seguro entre ambos países. Además, servirá para hacer más efectivo el enfrentamiento a la migración irregular y el combate contra el tráfico ilegal de migrantes, la trata de personas y otros delitos conexos. La delegación cubana al encuentro estará presidida por la viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González.



