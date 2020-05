La UJC tiene nuevo primer secretario y decide no celebrar sesiones finales de su congreso

2020-05-01





A continuación, damos lectura al mensaje enviado por el Buró Nacional de la UJC y que publica el portal web Cubadebate: Hoy no hay nada más importante que vencer la pandemia que ha puesto en alarma al planeta. Para nuestra generación esta es una de las tareas más grandes que hemos vivido. La Unión de Jóvenes Comunistas, junto al pueblo cubano, está centrada en las labores para enfrentar la COVID-19, enfermedad que no solo daña la salud del ser humano, sino que nos afecta también en lo económico y social, en lo colectivo e individual. Cada cierto tiempo, debemos detener los andares y repensarnos, para ajustar los rumbos, actualizarnos, hacernos mejores. Es por eso que nuestra organización decidió no desarrollar las sesiones finales del onceno Congreso, previstas para el 3 y 4 de abril y que se encontraban pospuestas. Tenemos la fortaleza de haber concluido la parte más importante de nuestro Congreso, que permitió, como parte del proceso orgánico —que comenzó con la convocatoria el 4 de abril de 2019—, que se realizaran más de 25000 asambleas en las organizaciones de base, 178 en los municipios y distritos, así como las 15 en provincia, con la participación de más de medio millón de jóvenes en estos y todos los espacios previstos. Desde la base se propusieron los 103 miembros del nuevo Comité Nacional de la UJC, quienes fueron seleccionados de una amplia y diversa cantera, así como aprobados y ratificados por los 700 delegados elegidos para la cita, a quienes se consultaron y escucharon sus criterios en reuniones efectuadas en cada provincia. Este Comité Nacional, como resultado del proceso de consultas, aprobó el nuevo Buró Nacional de la organización, encabezado por el compañero Diosvany Acosta Abrahante, actual Segundo Secretario, con 15 años de experiencia en el trabajo de la UJC y un importante tránsito por todos los niveles de dirección. Es licenciado en Derecho, con ganado prestigio, preparación y adecuados métodos de dirección. A la compañera Susely Morfa González se le asignarán nuevas responsabilidades en el Partido. En todo el debate generado en el proceso, los planteamientos se resumen en siete temas fundamentales, los cuales, en su mayoría, estuvieron relacionados con el funcionamiento orgánico, la recreación, el crecimiento a las filas de la UJC y del Partido, el estudio, así como los retos ideológicos y económicos.



Llama Machado Ventura en Guantánamo a incrementar y diversificar las producciones agropecuarias



El Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, reiteró en la provincia Guantánamo la necesidad de incrementar y diversificar las producciones agropecuarias. Ese tema centró el intercambio que el dirigente partidista sostuvo, primero con las máximas autoridades políticas de la provincia y sus diez municipios, y luego, al pie del surco, con productores y autoridades del sector en el territorio. Machado Ventura explicó que la actual coyuntura exige reajustar los planes y priorizar los renglones más necesarios, pero sin reducir los volúmenes productivos. Al respecto, Guantánamo informa más de 6400 hectáreas de tierras sembradas, de las 9470 previstas para la etapa en curso. En tal sentido, Machado Ventura sugirió acelerar la preparación de tierras antes de que llegue la lluvia, para no comprometer la campaña de primavera. A la reunión asistieron también el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa; José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido; Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura, y Rafael Pérez Valdés, primer secretario del Partido en Guantánamo. Organizados en dos grupos, los dirigentes recorrieron varios polos agrícolas de los municipios Guantánamo, El Salvador, Niceto Pérez, San Antonio del Sur e Imías, y el ingenio azucarero Argeo Martínez, único en activo en Guantánamo, y que, por frecuentes roturas, afronta dificultades para cumplir su plan de la actual contienda. El periplo incluyó varias unidades de la Empresa Agroindustrial del Grano, de Niceto Pérez. La entidad cuenta más de 1200 hectáreas de tierra, y acomete una inversión por valor de 37 millones de pesos, que aportará cada año 22 mil toneladas de productos agrícolas.



Denuncia Cuba agresión terrorista perpetrada contra su Embajada en Estados Unidos



El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este jueves que la Embajada de Cuba ante Estados Unidos sufrió un acto terrorista en horas de la madrugada del día 30 de abril de 2020. El hecho tuvo lugar cuando un individuo desconocido disparó con un fusil de asalto contra el edificio de la misión diplomática de la Mayor de las Antillas. El Gobierno de Cuba espera por la correspondiente investigación de las autoridades estadounidenses sobre la identidad y las motivaciones del autor de esta agresión. Espera que dicha investigación sea exhaustiva y rápida, y que sus resultados sean compartidos con nuestras autoridades», expresó el Canciller cubano.



Convoca hoy Central de Trabajadores de Cuba a gran Twitazo por el Primero de Mayo



El Periódico Trabajadores invita a sus lectores y seguidores en las redes sociales a participar en el Twitazo convocado por la Central de Trabajadores de Cuba hoy Primero de Mayo de 8 a 11 de la mañana. Se invita a los internautas a resaltar la vigencia del Concepto de Revolución, expresado por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el primero de mayo del año 2000. También se destacará la obra de amor y ayuda solidaria de Cuba hacia el mundo y, todos los derechos que amparan a los trabajadores cubanos. Será momento oportuno para ratificar el apoyo y respaldo de los trabajadores a la Revolución cubana y la constante lucha contra el bloqueo. Las etiquetas a utilizar durante sus mensajes serán: #Cuba #1Mayo #UnidosVenceremos y #MiCasaEsMiPlaza.



