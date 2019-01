Llegará hoy a Cuba Primer Ministro de Belice

2019-01-15 06:49:37 / web@radiorebelde.icrt.cu

El primer ministro de Belice, el Muy Honorable Dean Oliver Barrow, arribará hoy a Cuba en visita oficial, donde será recibido por el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel. La reunión entre Barrow y Díaz-Canel se efectuará este martes, confirmó el mandatario cubano en las redes sociales. En Twitter, Díaz-Canel destacó también los lazos históricos de solidaridad y amistad que unen a la mayor de las Antillas y Belice. De acuerdo con el periódico Granma, la agenda de Barrow en territorio cubano incluye además conversaciones con otras autoridades y distintas actividades.

Mañana recibiremos al Muy Honorable Dean Oliver Barrow, Primer Ministro de Belice, en el marco de su visita oficial. Los lazos históricos que unen a #Cuba y #Belice están basados en los principios de solidaridad, amistad, gratitud y apoyo pleno con el Caribe. #SomosCuba — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 14 de enero de 2019

Reconocen en Artemisa a trabajadores de la industria eléctrica cubana



El Comandante de la Revolución y vicepresidente cubano, Ramiro Valdés Menéndez, entregó reconocimientos a trabajadores destacados de Artemisa que por más de 50 años de labor han contribuido al desarrollo de la localidad. En el acto nacional con sede en la Termoeléctrica Máximo Gómez Báez, en el municipio de Mariel, el Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, otorgó la bandera de Proeza Laboral a la Central Carlos Manuel de Céspedes y la Unidad Empresarial de Base de Mantenimiento de Cienfuegos, mientras el certificado lo recibía la Empresa de Servicios Técnicos de la Perla del Sur. La distinción Ñico López fue recibida por 23 trabajadores con 20 y 25 años de labor en el sector, que les impuso la integrante del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en Artemisa, Gladys Martínez Verdecia.



Ratifica Cuba su compromiso con los derechos humanos



El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, reafirmó el compromiso de la isla en materia de derechos humanos mediante un mensaje en la red social Twitter. En 2018 Cuba cumplió con éxito su participación en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos; un reconocimiento al desempeño positivo de nuestro país en materia de derechos humanos, escribió en su cuenta. Durante los últimos 5 años, etapa sobre el que Cuba rindió cuentas, son varios los logros, como, por ejemplo, ser declarada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia como uno de los 15 Estados que en el mundo aplican las políticas básicas que garantizan el buen desarrollo cerebral de los niños.

En 2018 #Cuba cumplió con éxito su participación en el #EPU del Consejo de Derechos Humanos. Un reconocimiento al desempeño positivo de nuestro país en materia de #DDHH y una ratificación de nuestro compromiso con esta causa. | #DDHHCuba pic.twitter.com/2atjkSJltR — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 14 de enero de 2019

Resaltan transparencia del Registro Electoral de Cuba



Autoridades de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería resaltaron, la transparencia del Registro Electoral cubano, el cual incluye por oficio a todos los ciudadanos mayores de 16 años con capacidad legal para ejercer el voto. A partir de la publicación de la lista de electores, con vistas al referendo constitucional convocado para el 24 de febrero próximo, el Coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, explicó en conferencia de prensa que ese proceso se efectúa con rigor, seriedad, disciplina y apego a la ley. Señaló que en lo que resta de mes las personas podrán revisar en los padrones sus datos personales, y en caso de error, solicitar la rectificación ante el Comité de Defensa de la Revolución, las autoridades electorales o en una oficina de trámite.

A partir del #14DeEnero son publicados en #Cuba los listados electorales de cara al Referendo Constitucional del #24defebrero La transparencia del registro electoral, en su carácter público, permanente y de oficio, constituye una fortaleza de la #RevoluciónCubana @DiazCanelB pic.twitter.com/Mu448KIxlr — Angélica Paredes (@aparedesrebelde) 15 de enero de 2019

Más de 86 mil personas trabajan en centros científicos cubanos



El Día de la Ciencia Cubana se celebra hoy con la consagración al sector de más de 86 mil personas y la ejecución de 33 programas nacionales dirigidos hacia los ejes y sectores estratégicos del país, expresó recientemente la ministra de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya. También, añadió, que se labora con el Ministerio de Energía y Minas en el programa energético con énfasis en las fuentes renovables y con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en el aprovechamiento del agua. Refiere Prensa Latina que, en el cumplimiento de todos los programas y políticas trazadas, la ciencia habanera alcanzó la cima entre las provincias destacadas durante 2018, representando un digno homenaje a la celebración de los 500 años de fundada la Villa.

Científicos de las FAR reciben reconocimientos en su día



Con motivo de celebrarse el Día de la Ciencia Cubana, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias reconoció a un grupo de oficiales y trabajadores civiles de la institución por su encomiada labor en los campos de la investigación y la innovación tecnológica. El acto estuvo presidido por el General de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, viceministro primero de las FAR y jefe del Estado Mayor General, así como por Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; asimismo, el agasajo estuvo regido por ministros de otros sectores y jefes principales de las FAR. Refiere el periódico Granma que actualmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias cuentan con 345 doctores en ciencia, y unos 265 aspirantes en formación.



Todos los clientes tienen derecho a tomar fotos en las tiendas



La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, expresó a través de su cuenta de twitter que todos los clientes “haciendo uso de sus derechos como consumidores, están autorizados a tomar fotografías de los precios y artículos que sean de su interés” en las tiendas y establecimientos de comercios. Añadió además en su publicación que en el caso de que se evidencie algún tipo de conducta negativa o alteración de los precios de los productos, “estos deben ser comunicados a las autoridades correspondientes de inspeccionar o regular la autoridad comercial y comunicativa de los centros o entidades en cuestión, para que se tomen las medidas disciplinarias necesarias y proteja los derechos de los consumidores”.

Aquí les dejamos nuestro comunicado oficial, dirigido a todos los consumidores interesados por el tema sobre: la permisibilidad para tomar fotografías dentro de tiendas y centros de comercio.#tiendasTRD#ComercioInterno#ProtecciónalConsumidor#MincinCuba pic.twitter.com/EyaDjJeW52 — Betsy Díaz Velázquez (@BetsyDazVelzqu1) 14 de enero de 2019

Cobro de exceso de equipaje, medida de seguridad



La Resolución 213 del pasado año del Ministerio de Finanzas y Precios, referida al cobro de exceso de equipaje en Ómnibus Nacionales, está en vigor y la población que utiliza los viajes interprovinciales se adapta a la nueva medida. Refiere Radio Reloj que cada pasajero portará su equipaje individual e intransferible, y no se permite llevar de otra persona a modo de encomienda, lo que significa que cada individuo tendrá su boletín personal de viaje y el de sobrepeso. Los viajes intermodales Habana-Batabanó-Gerona; Pinar del Río-Batabanó-Gerona; Santiago-Batabanó-Gerona; Manzanillo-Pilón-Media Luna-Niquero; y Guantánamo-Baracoa, no se incluyen en esta medida de cobro de exceso de equipaje interprovincial.



