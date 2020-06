Llegó a Perú Brigada médica cubana a luchar contra la Covid-19

2020-06-04 08:15:13 / web@radiorebelde.icrt.cu

Un contingente de médicos cubanos llegó a Perú para colaborar con la lucha que libra ese país contra la pandemia de la Covid-19. Su jefe, Raudel Vargas Olivera, declaró que la misión es un honor para ellos. Refiere Prensa Latina que los 85 médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud fueron recibidos por el embajador de Cuba en esa nación, Sergio González, y por el coordinador de la operación y representante del ministro de Salud, Víctor Zamora. Los profesionales cubanos en los próximos días, divididos en grupos, viajarán a ciudades del interior gravemente afectadas por la pandemia y cuyas autoridades y pobladores pedían su llegada, al igual que el Congreso de la República.



Rechaza Bruno Rodríguez nuevas medidas de Estados Unidos contra entidades cubanas



Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, rechazó este miércoles las nuevas sanciones anunciadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra siete entidades. Entre las siete subentidades se encuentran la institución financiera Fincimex, tres hoteles, dos centros de buceo y un parque marino para turistas, con lo que se ratifica la intención de la actual administración de atacar la actividad turística de la nación caribeña con el ánimo de asfixiarla económicamente. Con la actualización, la lista agrupa ahora a más de 200 entidades y subentidades de la mayor de las Antillas.

Rechazo enérgicamente sanciones anunciadas por Secretario Pompeo #EEUU contra 7 entidades de #Cuba, diseñadas para afectar a las familias cubanas.



Vergonzoso y criminal recrudecer el bloqueo durante #COVID19. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 3, 2020

Denuncia Cuba impedimento a participar en foro internacional debido al bloqueo



Cuba se vio imposibilitada en participar en la Primera Cumbre Intersesional de Jefes de Estado y de Gobierno de África, Caribe y el Pacífico. Así lo denunció Norma Goicochea, Embajadora de Cuba en Bélgica. El foro multilateral en línea, fue acogido desde la plataforma estadounidense Zoom, a la cual la representación cubana no tuvo acceso a causa de las restricciones impuestas por la Casa Blanca. La diplomática, quien también representa a la mayor de las Antillas ante Luxemburgo y la Unión Europea, solicitó a los organizadores circular el documento entre los miembros de la Cumbre, a los que ratificó la disposición de La Habana a continuar los lazos de cooperación.

Lamentablemente, #Cuba no ha podido participar en la cumbre ante la imposibilidad de acceder a ZOOM, debido al bloqueo económico, comercial y financiero que sufrimos los cubanos desde hace seis décadas.https://t.co/0wDm7nzkEZ… pic.twitter.com/PyzrCDiUEk — Embajador de Cuba en Bélgica, Luxemburgo y UE (@NormaGoicochea) June 3, 2020

Ciudadanos varados en Rusia por la COVID-19 regresan a Cuba



Hoy regresan a Cuba compatriotas varados en Rusia por la COVID-19, estudiantes que culminaron el curso académico y miembros del colectivo de la Embajada de la Isla en ese país europeo, que ya concluyeron sus misiones. Así lo dio a conocer Gerardo Peñalver Portal, Embajador de Cuba en la Federación de Rusia. Solo retornan los ciudadanos cubanos residentes en Cuba, que acudieron al llamado de la Sección Consular para actualizar su situación migratoria y registrar su solicitud de volver. Refiere el texto además que este jueves arribará a La Habana un donativo del Gobierno de la Federación de Rusia para contribuir a la batalla de Cuba contra la COVID-19.



Apuesta el INIVIT por una agricultura sostenible



El Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT) apuesta por una agricultura sostenible y de enfrentamiento al cambio climático. Las acciones se desarrollan a través de un memorando de entendimiento firmado recientemente entre esta entidad y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Según refiere el sitio web del instituto, único de su tipo en Cuba, y una de las principales entidades científicas del Ministerio de la Agricultura, el acuerdo tendrá una duración de dos años. Tiene como empeño fortalecer la colaboración en áreas de interés común basada fundamentalmente en el intercambio de información. El instituto abre sus puertas para la venta directa a entidades estatales y productores, y desde hace algunos meses se inserta en el comercio electrónico a través de su tienda virtual AgroSemillas INIVIT.



Diversifica Empresa arrocera granmense sus producciones



A tono con las necesidades alimentarias de nuestro país varias empresas cubanas de la agricultura amplían su objeto social para tributar más alimentos al pueblo. Ese es el caso de la empresa agroindustrial de granos José Manuel Capote Sosa de Granma que, pese a ser una entidad básicamente arrocera, diversifica sus renglones sin dejar su producto líder. Allí la producción de carne se ha incrementado, informa el diario Granma. Esta empresa cuenta con más de veinte mil hectáreas de tierra. El mayor por ciento de la extensión está destinado al cultivo de arroz, pero otro volumen no despreciable se ha dedicado a los cultivos varios y la producción de carne. En este último renglón son 400 productores los que aportan a la tarea en varios módulos pecuarios.



Apoyan trabajadores del turismo labores económicas en Ciego de Ávila



Trabajadores del turismo que habitualmente laboran en el destino Jardines del Rey se insertan actualmente en diversas actividades de apoyo a la economía mientras duran las medidas de excepción por la presencia del nuevo coronavirus en Cuba. Ejemplo de estas acciones, son las que realizan Rudy Machado Quiñones y Sandro Javier Batista, ahora coinciden como administrador y dependiente, respectivamente, en el mercado agropecuario número cinco La Mandarina, del municipio de Ciro Redondo, mientras esperan la vuelta a sus funciones como jefe de animación y gastronómico en los hoteles Sol Cayo Guillermo y Tryp Cayo Coco. Afirman que para alcanzar ese objetivo, no miden el horario si se trata de mantener los estantes llenos, separar los productos deteriorados o buscar alternativas para crear bolsas con trozos de frutas aprovechables, que la población recibe con agrado y así disminuir las mermas.



Alista Villa Clara minindustria de materiales para la construcción



Con el propósito de estimular programas de desarrollo local no agresivos con el medioambiente, se instala en el municipio Caibarién, al norte de Villa Clara, una minindustria de materiales de la construcción, cuyas producciones comprenden el reciclaje de desechos sólidos. Refiere la Agencia Cubana de Noticias que más del 30 por ciento de las materias primas empleadas en la fabricación se cubrirá con el uso de escombros remolidos. De esta forma se pretende contribuir a la higienización y la descontaminación de la conocida como Villa Blanca. La instalación, todavía en fase de montaje y prueba, producirá áridos de diversa granulometría, bloques y lozas hidráulicas; destinados principalmente al mantenimiento y la reparación del fondo infraestructural de Caibarién. El parque tecnológico del centro cuenta con dos máquinas para la manufactura de bloques, seis molinos de martillo y bola y varias prensas hidráulicas para la generación de baldosas.



