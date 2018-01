Mantienen vigilancia sobre situación meteorológica en el oriente cubano

Los residentes en áreas inundadas del litoral baracoense se protegieron en casas de familia, mientras otros fueron trasladados hacia lugares seguros. Foto: Radio Baracoa



Radio Baracoa reporta que las intensas y sostenidas precipitaciones en ese territorio ocuparan los barrios de las calles Mariana Grajales y Primero de Abril, La Playita y Cabacú, entre otras zonas bajas del municipio guantanamero. Los ríos incrementaron sus niveles e inundaron las viviendas aledañas, mientras las cañadas, zanjas y arroyuelos se salieron de sus cauces habituales. Los residentes en áreas inundadas se protegieron en casas de familia, mientras otros fueron trasladados hacia lugares seguros. En tanto los residentes de la localidad de Gibara en Holguín, mantienen la vista en dirección al Atlántico, después de que el pasado fin de semana sucesivas rachas de vientos moderados, acompañados por lluvias, lanzaron sobre el litoral olas de hasta tres metros y provocaron ligeras penetraciones del mar en un área no residencial.



Comienza Presidente de Etiopía visita oficial a Cuba



El presidente de Etiopía, Mulatu Teshome Wirtu, comienza hoy las actividades contempladas en el programa de su visita oficial a Cuba con una ofrenda floral en el Panteón de los Internacionalistas en la capitalina Necrópolis de Colón. Reporta Radio Habana Cuba que el jefe de Estado, que permanecerá en la isla hasta el venidero día 12, también se reunirá esta jornada con autoridades locales y rendirá tributo al Héroe Nacional de Cuba, José Martí. De acuerdo con diplomáticos de la mayor de las Antillas, las relaciones entre los dos países son buenas y se encuentran en ascenso.



Recibió Raúl Castro a presidenta de Chile Michelle Bachelet



El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, recibió este lunes a la Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet Jeria, quien realiza una visita oficial a nuestro país. Ambos mandatarios expresaron su satisfacción por el buen estado de las relaciones bilaterales y conversaron sobre la necesidad de fortalecer los nexos económico-comerciales y de cooperación, así como las inversiones.



Aboga la mandataria chilena por ampliar nexos comerciales con Cuba



Nuevas perspectivas de ampliar los vínculos entre Cuba y Chile se consolidan tras la visita oficial de dos días de la presidenta del país sudamericano, Michelle Bachelet, a la isla, donde abogó por el fortalecimiento de los nexos bilaterales en materia de comercio. Durante un foro empresarial realizado la víspera y en el cual se evaluaron las oportunidades de negocios conjuntos, Bachelet destacó el interés chileno de explorar las posibilidades abiertas en esta nación caribeña a la inversión extranjera directa.



Asegura el FBI que no hay evidencias de «ataques sónicos» en Cuba



El FBI no ha encontrado prueba alguna de los supuestos «ataques sónicos» contra el personal diplomático estadounidense en Cuba, tras meses de investigaciones y cuatro viajes a La Habana, reveló este lunes la agencia AP, publica el diario Granma. La agencia estadounidense tuvo acceso a un informe interino de la División de Operaciones Tecnológicas del FBI, fechado el 4 de junio último, que todavía no se ha hecho público. Las conclusiones de los investigadores estadounidenses concuerdan con la del Comité de Expertos cubanos que condujo una exhaustiva investigación sobre los supuestos incidentes, indicada por la máxima dirección del Gobierno. Se espera que hoy se efectúe una audiencia sobre el tema en el Congreso.



Mesa informativa: Declaración y Pago de Tributos



Directivos de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria comparecen este martes en la Mesa Redonda, para informar sobre la actual Campaña de Declaración y Pago de tributos, iniciada esta semana. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube.



2017, el duodécimo más cálido desde 1951



Al finalizar con una temperatura media nacional de 0,53 grados Celsius por encima del promedio histórico de 25,49 grados, el 2017 resultó el duodécimo año más caluroso en Cuba desde 1951 a la fecha. Según publica el diario Granma, el año recién terminado estuvo caracterizado por la ocurrencia de anomalías cálidas en la mayoría de los meses, principalmente en enero y febrero, y durante la etapa junio-septiembre. De manera particular el calor se hizo sentir con mayor rigor a lo largo de junio, julio y agosto.



Cuba y Guatemala impulsan la reactivación de vuelos directos



Autoridades de Cuba y Guatemala sostuvieron un encuentro en la sede de la Cancillería del país maya para abordar el desarrollo de las relaciones bilaterales en el área de la aeronáutica, publica Cubaminrex. El embajador de Cuba en Guatemala, Carlos De Céspedes Piedra; el embajador guatemalteco en Cuba, Iván Espinosa Farfán, participaron en la reunión con el objetivo de avanzar en proyectos de interés común. En el intercambio se reactivó el Acuerdo que ampara los vuelos directos entre nuestros países y la búsqueda de variantes para llevar a efecto este proyecto de beneficio para Guatemala y Cuba.



