Más de 45 países solicitan el interferón contra la Covid-19

2020-03-27 07:12:27 / web@radiorebelde.icrt.cu

El grupo empresarial BioCubaFarma, hasta la jornada de este jueves recibió solicitudes de más de 45 países para incorporar el Interferón Alfa 2b Humano Recombinante a sus arsenales terapéuticos contra la Covid-19. Tomando en cuenta sus comprobadas propiedades antivirales, el medicamento continúa apareciendo en la lista de los fármacos más utilizados en los protocolos de muchos países para enfrentar esta pandemia global. A partir de una transferencia tecnológica hecha por el CIGB al país asiático, en 2003 fue creada la empresa mixta chino cubana Chang Heber, con sede en la ciudad de Changchun. La moderna planta, fabrica en la actualidad un amplio surtido de productos biotecnológicos creados en la mayor de las Antillas, incluyendo el Interferón Alfa 2b Humano Recombinante.



Denuncia canciller ataques del Departamento de Estado contra Cuba



El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó como un acto inhumano y de irrespeto la arremetida del Departamento de Estado estadounidense contra la cooperación internacional cubana frente a la Covid-19. Rodríguez Parrilla sostuvo en su cuenta oficial en Twitter que esa postura afecta la ya deteriorada credibilidad del gobierno de Estados Unidos, que con base en pretextos falsos y por razones políticas, arremete contra la solidaridad internacional. Rodríguez Parrilla consideró lamentable que el gobierno norteamericano mantenga el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, mientras la Covid-19, amenaza a la humanidad.



Prioriza Cuba transporte de cargas para enfrentar la Covid-19



El transporte de cargas se mantiene hoy como prioridad en Cuba con el objetivo de garantizar el abastecimiento de los insumos necesarios para enfrentar el nuevo coronavirus. El viceministro de Transporte Roberto Ricardo Marrero, señaló que ante la actual situación epidemiológica favorecen el traslado por esa vía de mercancías, como alimentos y combustible, desde los puertos y aeropuertos hacia los diferentes destinos del territorio nacional. En el país continúan suspendidos los viajes interprovinciales de pasajeros por vías aérea, marítima y terrestre, para facilitar el cumplimiento de las medidas sanitarias, entre estas la limitación de la movilidad y el aislamiento social.



Llega a Buenos Aires primer vuelo humanitario desde Cuba



El primer vuelo de evacuación sanitaria de la aerolínea Cubana de Aviación, de varios previstos para traer de vuelta a argentinos varados en La Habana, aterrizó hoy en Buenos Aires, con 212 personas a bordo. Confirma Prensa Latina que en la aeronave viajaron alrededor de 14 niños, y ancianos con problemas de salud, uno de los rangos etarios considerados de riesgo para enfrentar la pandemia generada por el nuevo coronavirus SARS-Cov-2. El embajador argentino en Cuba, Javier Figueroa, agradeció a todas las personas que trabajaron para que pudiera salir este primer vuelo humanitario de La Habana con más de 200 personas, de mil conciudadanos que se encuentran hoy en esta nación caribeña. Según adelantó Figueroa, el siguiente vuelo se realizará el domingo.



La Habana controla acciones ante coronavirus



Presidido por el Primer Secretario del Partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar y el Gobernador de la ciudad, Reinaldo García Zapata sesionó el Consejo Provincial de Defensa. Los diferentes grupos de trabajo rindieron cuenta sobre su accionar en la lucha contra la Covid-19. Entre los temas analizados resaltó la atención que reciben los 438 cubanos que se encuentran en los centros de aislamientos de la capital, donde cuentan con asistencia médica permanente. Además, se informó que se han establecido puntos de venta gastronómica y tarjetas móviles, de manera que puedan mantener comunicación con sus familiares, así como se crean condiciones para el cambio de moneda todo diseñado para una tranquila estancia. En la reunión se conoció que en La Habana existen 25 casos de Covid-19, de ellos 10 son cubanos y el resto extranjeros.



Suspende Cuba envíos postales al exterior



El envío de correspondencia, encomiendas y paquetería al exterior queda suspendido, como parte de las medidas adoptadas por el Grupo Empresarial Correos de Cuba para enfrentar la Covid-19. En el caso de las expediciones hacia otros destinos del territorio nacional, se les advertirá a los clientes de los posibles retrasos, de acuerdo con el comunicado de la dirección de la entidad. Tal decisión se adopta porque el servicio postal universal se ha interrumpido en varios países y en el resto no se garantiza su calidad en tiempo y con seguridad, informa Correos de Cuba. La situación se agrava debido a que numerosas aerolíneas internacionales han suspendido sus vuelos a países y regiones, una situación que podría continuar agravándose.



Trabaja ETECSA en la estabilidad de sus servicios ante aumento de tráfico



La presidenta ejecutiva de ETECSA, Mayra Arevich Marín, informó a través de la red social Twitter, que la empresa de telecomunicaciones se encuentra enfrascada en garantizar la estabilidad de la red de voz y de datos en “momentos de constante vigilancia sobre la Covid-19 en el país”. Según apuntó, el crecimiento de tráfico desde hace tres días es de más de un 10 por ciento de volumen adicional sobre las redes. Aconsejó no utilizar grandes volúmenes de datos en la red móvil, para que se pueda compartir la capacidad de tráfico entre todos. La directiva explicó además que la utilización de datos móviles requiere siete veces más recursos de la red que la voz, señala Cubadebate. Destacó la instalación de 20 nuevas radio bases que entrarán en servicio en los próximos días.



Sociedad Cubana de Psicología ofrece nuevo servicio de consultoría en línea



Desde este jueves la Sociedad Cubana de Psicología comenzó a brindar un servicio de consultoría en línea mediante grupos creados en la aplicación de mensajería Whatsapp. El propósito es orientar y ayudar ante la incertidumbre que genera la expansión de la enfermedad infecciosa Covid-19. Bárbara Zas, presidenta de la sección de orientación de la Sociedad Cubana de Psicología, en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias dijo que la iniciativa está enfocada en una primera etapa en los grupos identificados como más vulnerables. Se trabajará por horarios establecidos en una especie de grupo psicológico virtual que sesionará por espacio de dos horas y contará con la participación de dos o tres psicólogos aproximadamente. En el horario de nueve a 11 de la mañana estarán habilitados los grupos destinados a atender a las familias con niños y jóvenes y a los adultos mayores, para quienes según explica la especialista, las rutinas diarias han cambiado de manera significativa.



Suspendidos vuelos desde y hacia Rusia, incluidos los de destino y origen Cuba



En un esfuerzo por detener la propagación de la Covid-19, todos los vuelos regulares y chárteres con origen y destino Rusia serán suspendidos a partir de hoy 27 de marzo, incluidos los vuelos hacia y desde Cuba. En tal sentido, la línea aérea Aeroflot informó que suspenderá los vuelos entre Moscú y La Habana desde el 29 de marzo y hasta el 30 de abril, aunque la medida no se aplicará a los vuelos que llevan al país a ciudadanos rusos desde el extranjero, destaca la Agencia Cubana de Noticias. Las listas de los ciudadanos rusos que planean regresar al país desde el extranjero deben ser enviadas a los departamentos interesados hoy 27 de marzo.



Nuevas medidas sanitarias en transporte público de Santiago de Cuba



Acciones orientadas a disminuir los riesgos en el transporte público de pasajeros por el nuevo coronavirus, aplicará la dirección del Ministerio de Transporte en la provincia Santiago de Cuba. Según publica el periódico Sierra Maestra, los vehículos estatales y privados utilizados con esos fines deberán cumplir medidas a partir de esta semana, como que choferes y pasajeros lleven puestos los nasobucos. Otro requerimiento sanitario, señala la publicación, es no ocupar los asientos más cercanos al conductor. La información refiere que en las bases de ómnibus de los nueve municipios se exigirá con mayor rigor la higienización, con productos desinfectantes, de asientos, barandas, puertas y otras partes expuestas a los pasajeros. Esa orientación, se precisa, deberá realizarse al finalizar cada recorrido. Igualmente, se reforzarán con otros vehículos las rutas internas para evitar aglomeraciones en las paradas.



