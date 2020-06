Modifican medidas en la Isla de la Juventud, tras favorable situación epidemiológica

El Consejo de Defensa Municipal de la Isla de la Juventud, tras un periodo de un mes sin casos positivos confirmados de la COVID-19, decidió flexibilizar, a partir de hoy primero de junio, las medidas con relación al transporte particular. Podrán circular bicicletas, motos, motorinas y autos ligeros para gestiones de trabajo y uso personal o familiar, y las camionetas y camiones privados para cargas de mercancías, pero no trasladar pasajeros, publica el diario Granma. Desde las seis de la mañana de este lunes, también se autorizó la entrada y salida a la ciudad de Nueva Gerona de todos los habitantes de esta ínsula, que estaba limitada. Se mantiene suspendida la transportación marítima de pasajeros entre los puertos de Nueva Gerona y Batabanó, y continuarán cerradas las áreas recreativas. Continuará suspendido el servicio de Ómnibus Públicos. La vía aérea se mantendrá solo en función del envío de muestras de enfermos a La Habana y para casos muy urgentes de personas que no residen en la Isla y para los pineros que están en otros territorios del país, refiere la nota que al regresar deben permanecer en centros de aislamiento durante 14 días.



Prepara el MINSAP disposiciones jurídicas para una etapa pos COVID-19



El Ministerio de Salud Pública de Cuba trabaja en la concepción de disposiciones jurídicas que permitan el ordenamiento de actividades relacionadas con los centros de aislamiento, las medidas de bioseguridad y las responsabilidades de los distintos sectores de la economía, en una etapa pos COVID-19. Dagmara Cejas Bernet, directora jurídica de ese organismo, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que esta preparación se realiza basada en el reconocimiento de que mientras no exista una vacuna para la enfermedad, ella va a estar presente con un nivel de transmisibilidad alto. Uno de los proyectos de resolución estará vinculado a los centros de aislamientos, los cuales permanecerán en la Isla, aun cuando no sea en la misma cantidad que los que se precisaron en los días de mayor incidencia de casos, refirió. Para esta resolución se contemplan diferentes fases, así como indicadores que esclarezcan cuándo es seguro transitar de una fase a otra, a medida que se cumpla con la seguridad biológica en cada territorio.



Machado Ventura: producir más alimentos y con mejores rendimientos tiene que ser una filosofía de trabajo



José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó la importancia de desarrollar una política integral para el sector agropecuario. Sus valoraciones tuvieron lugar durante el chequeo a los principales programas de esa rama en las provincias Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey. En dichos intercambios, continuidad de los encuentros anteriores sostenidos en estos territorios, Machado Ventura recordó que la crisis mundial provocada por la pandemia de la COVID-19 también impacta a la economía cubana. El Segundo Secretario destacó que: «Hay medidas que llegaron para quedarse» y enfatizó en que el llamado a producir más, ahorrar, incrementar los rendimientos y la calidad no resulta un capricho de nadie, ni «un problema pasajero por la epidemia», sino una filosofía de trabajo.



Diseñan escuelas de formación pedagógica estrategia para el reinicio de las clases en Cuba



Con 29 escuelas en todo el país, la formación pedagógica diseña una estrategia para cuando se decida retomar las clases en el país, publica hoy el diario Granma. Para el primer año de la formación pedagógica, excepto en las especialidades de Historia y Educación Ciudadana de secundaria básica, en todas las demás las únicas evaluaciones que tendrán lugar son las de Matemática e Historia con tareas integradoras. En segundo año de todas las especialidades las evaluaciones que se desarrollarán serán las correspondientes a Matemáticas y Español con tareas integradoras. Por otra parte, el tercer año se evaluará con la presentación y fundamentación de una clase, mientras en el caso de maestros primarios, educadores de la primera infancia y maestros de educación especial presentarán una clase.



Ratifica Cuba respaldo a OMS ante las críticas de EEUU



El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ratificó el pleno apoyo a la Organización Mundial de la Salud y a su gestión en el enfrentamiento a la COVID-19, ante las críticas de Estados Unidos. El titular de Relaciones Exteriores afirmó en su cuenta en Twitter que la decisión de Estados Unidos de finalizar su relación con la Organización Mundial de la Salud refleja el creciente aislamiento del país norteño. El jefe de la diplomacia cubana en la red social escribió que Trump ataca el multilateralismo y socava esfuerzo internacional por garantizar salud y salvar vidas.



Comienza en Villa Clara campaña antivectorial



El contingente de operarios que participará en la campaña intensiva en Santa Clara contra el Aedes Aegyti, fue abanderado en esa ciudad para acometer, a partir de este lunes, esa importante encomienda. Las brigadas creadas en la capital villaclareña para erradicar al dañino insecto, tienen la misión de visitar los consejos populares con mayor índice de infestación y las manzanas reiterativas. La campaña intensiva contra el mosquito Aedes Aegypti en Santa Clara, que abarcará desde este lunes primero de junio a los 13 municipios de Villa Clara, involucrará también a la población y centros de trabajo, cuyo apoyo resulta vital para erradicar al agente trasmisor del dengue. Entre las acciones que en esa localidad recibirán un impulso, se encuentra la pesquisa activa para detectar febriles, y el tratamiento perifocal con líquido y adulticida con humo en las barriadas más complicadas…



Comienza temporada ciclónica en Cuba



Este este 1ro. de junio comienza de manera oficial la temporada ciclónica en nuestra área geográfica de interés, conformada por el Atlántico tropical, el Golfo de México y el mar Caribe, la cual se extiende hasta el 30 de noviembre. Según lo planteado por el pronóstico cubano, elaborado de manera conjunta por el Centro de Pronósticos y el Centro del Clima del Insmet, la temporada será activa, esperándose la formación en toda la cuenca del Atlántico tropical de 15 ciclones tropicales con, de los cuales ocho podrían alcanzar la categoría de huracán. Asimismo, se prevé que diez surjan en el área del océano Atlántico, dos en el mar Caribe y tres en el Golfo de México, mientras que la probabilidad de que Cuba sea afectada al menos por un huracán es del 60 por ciento.



Felicita la UJC y Organización de Pioneros a niños y adolescentes por el día Internacional de la Infancia



La Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí envían una felicitación a niños y adolescentes cubanos por Día Internacional de la Infancia. La fecha no ha podido festejarse con la emoción y el colorido acostumbrados, en colectivos e instalaciones pioneriles, círculos infantiles, centros recreativos, parques, plazas y avenidas, con payasos, juegos, canciones, matutinos, pero no perderá su significado, entendemos que ahora lo mejor es cuidarlos y cuidarnos, señaló Rosa María Ramírez Montero presidenta de la Organización de Pioneros. Ramírez Montero invitó este lunes, a una celebración digital y también a adornar las casas con globos, carteles, cintas, a subir fotos o videos de festejos anteriores, y cumplir con las medidas sanitarias que ha dispuesto el Gobierno.



Fábrica tunera produce guantes domésticos para incrementar la seguridad sanitaria



Extremar las medidas de higiene en todos los espacios de nuestra cotidianidad figura como una de las armas principales para combatir la COVID-19. En sintonía con este propósito, la Fábrica de Artículos de Látex de la provincia Las Tunas, única de su tipo en Cuba, trabaja para producir guantes domésticos. Las producciones son destinadas a quienes garantizan la higienización de las áreas de las instituciones del Ministerio de Salud Pública, tales como hospitales, policlínicos y centros de aislamiento, así como en la manipulación de alimentos, entre otras labores en el enfrentamiento a la epidemia en varias provincias cubanas. Los turnos de trabajo se extienden a 12 horas diarias, y la meta es facturar este año más de dos millones de pares de guantes.



El INIFAT trabaja para el desarrollo investigaciones



A 116 años de su creación el Instituto de Investigaciones Fundamentales de la Agricultura Tropical Alejandro de Humbolt (INIFAT), se enfrenta a nuevos retos. Los resultados serán visibles en la fase posterior al paso por Cuba del nuevo Coronavirus, causante de la COVID-19, publica la Agencia Cubana de Noticias. El INIFAT es el encargado de ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación relacionados con la genética vegetal, así como comercializar las producciones derivadas de los mismos, a la vez que brinda servicios científicos tecnológicos asociados a la genética vegetal. La principal misión de este instituto es contribuir al fortalecimiento y desarrollo sustentable de la agricultura y a la conservación y control de recursos fitogenéticos y de microorganismos. Los trabajadores del centro también se mantienen enfrascados en la optimización de plantas de secado. En conjunto con el Ministerio de Salud Pública se encuentra en proceso de edición un libro que contiene la información y los usos medicinales de 52 especies botánicas.



Respalda la CTC el autoabastecimiento agrícola



La Central de Trabajadores de Cuba y sindicatos nacionales respaldan los programas de autoabastecimiento agrícola territorial que se desarrollan en todo el país, con el fin de asegurar alimentos para la población y respaldar al desarrollo de la economía. Ese movimiento tiene entre otros objetivos, garantizar las 30 libras percápita por habitante mensual entre viandas, hortalizas, granos y frutas, entre otros productos de la tierra. Los programas de autoabastecimiento agrícola territorial tienen, también, el propósito de fortalecer el control sobre el uso y tenencia de la tierra, no descuidar la atención a los usufructuarios y el incremento del ahorro de combustible y otros portadores energéticos mediante la tracción animal. En esos objetivos tienen una participación más directa, los sindicatos nacionales Agropecuario, Forestal y Tabacalero, así como el Azucarero, publica Radio Reloj.



