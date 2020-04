OIEA enviará a Cuba equipos y técnicas nucleares para combatir la COVID-19

2020-04-29

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA, por sus siglas) informó que enviará a Cuba kits diagnósticos y equipos de técnicas nucleares, necesarios para el enfrentamiento a la COVID-19. Según la Agencia Prensa Latina, el cargamento es el segundo que esta organización ofrece a nuestro país, y contiene material científico que contribuye a una detección temprana del virus en los pacientes. Los insumos son gestionados mediante un programa de cooperación técnica, que promueve la aplicación de la tecnología nuclear con fines pacíficos en esferas como la salud humana y animal. Rafael Mariano Grossi, director general del organismo, declaró que este se enorgullece de su capacidad para responder rápidamente a las crisis.



Ministerio de Educación ofrece detalles sobre el proceso de culminación de estudios para noveno Grado



La interrupción del curso escolar ante la pandemia de la COVID-19 provoca preocupación en la familia cubana. Las fechas previstas en el calendario escolar para los diversos procesos no podrán cumplirse de acuerdo a lo planificado. Adalberto Revilla Vega, director nacional de Secundaria Básica del Ministerio de Educación, explicó que se realizará un escalafón con la evaluación sistemática y el primer trabajo de control de todas las asignaturas, para que sea al unísono. La suma de la evaluación sistemática, con un valor máximo de diez puntos, más el trabajo de control, con un máximo de 40 puntos se suman, se multiplican por dos y será la nota que llevará el alumno al escalafón.



Mesa Redonda: reorganización del curso escolar en las diferentes enseñanzas



La Ministra de Educación, el Ministro de Educación Superior, el Director Nacional de Docencia Médica del Minsap y el Jefe de la Dirección de Organización y Personal de las FAR, comparecerán este miércoles en la Mesa Redonda para informar sobre la reorganización del curso escolar en todas las enseñanzas, los exámenes de ingreso a la educación superior, el llamado y licenciamiento del Servicio Militar y otros temas de gran interés. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6 de la tarde. El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube.



Garantizan preparación de estudiantes a pesar de la pandemia



El uso de las nuevas tecnologías se instala como un mecanismo eficaz para apoyar la preparación de los estudiantes de duodécimo grado con vista a las pruebas de ingreso a la educación superior, en Ciego de Ávila. De ello dan fe alumnos y profesores del preuniversitario urbano José Martí, en el municipio de Baraguá, quienes acuden a iniciativas como grupos de Whatsapp, materiales digitales y consultas telefónicas, para aclarar dudas y refrescar contenidos. Frank Pérez Ríos, profesor de matemáticas destacó la preocupación de las familias y de los alumnos, quienes aprovechan las iniciativas desarrolladas para ejercitarse en una de las asignaturas más difíciles, tradicionalmente.



Presentan BioCubaFarma e Instituto estadounidense resultados de ensayo clínico sobre el cáncer



El Instituto Roswell Park de Estados Unidos y el grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas de Cuba (BiocubaFarma) presentaron resultados prometedores del ensayo clínico CIMAvax, en el Congreso de la Asociación para la Investigación del Cáncer de ese país norteño. Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en Cuba, refirió en su cuenta oficial en Twitter, que esta asociación valida el prestigio de la industria farmacéutica cubana en el mundo. Asimismo, explicó que la colaboración entre ambas instituciones contempla un proyecto basado en la investigación, desarrollo y producción de medicamentos.

Instituto Roswell Park de #EEUU, asociado con @BioCubaFarma para investigación, desarrollo y producción de medicamentos, presenta prometedores resultados de ensayo clínico en congreso sobre oncología. Otra demostración del prestigio de nuestra industria farmaceutica. #SomosCuba https://t.co/go7X6uDbsd — Rodrigo Malmierca Díaz (@R_Malmierca) April 28, 2020

Cuba cuenta con aplicaciones móviles para el ahorro de energía



Cuba cuenta con dos aplicaciones móviles útiles para contribuir al ahorro de energía eléctrica, una prioridad en las circunstancias actuales. La Oficina Nacional del Uso Racional de la Energía informó en su sitio web que las aplicaciones son gratuitas y han sido creadas por desarrolladores del país. Se enfocan en las necesidades de un amplio número de nuevos usuarios, tienen gran utilidad en la práctica, y están diseñadas para dispositivos con sistema operativo Android, especifican. La APK nombrada: kilowatt, permite llevar un control de los gastos de electricidad en el hogar y cuenta con la ventaja de guardar la lectura de más de un contador, lo que permite gestionar varias lecturas a la vez, Refiere el texto. Ofrece entre sus funciones principales una calculadora de consumo, estadística e historial de gastos, integración con auditorías eléctricas, entre otros.



Abanderan destacamento juvenil en Isla de la Juventud en saludo al 1ro. de Mayo



Jóvenes estudiantes y trabajadores del Municipio Especial Isla de la Juventud, integraron el Contingente primero de mayo y el Destacamento onceno Congreso de la UJC, como expresión de la voluntad de los pineros por vencer la COVID-19. El abanderamiento ocurre como parte de las actividades relacionadas con la celebración del Día Internacional de Los Trabajadores, momento en que la mayoría del pueblo cubano desarrollará iniciativas en casa mientras otros, como estos jóvenes, seguirán combatiendo la COVID-19. Refiere el diario Juventud Rebelde que este Contingente se desplegará en las áreas en cuarentena, donde no solo serán mensajeros de los vecinos, sino que también contribuirán a las acciones de vigilancia, pesquisaje, desinfección y control de focos en los puntos de acceso.



Diversifican en Holguín producciones de alimentos en medio del escenario de la COVID-19



La Empresa Productora y Distribuidora de Alimentos en la provincia Holguín introduce nuevas elaboraciones para fortalecer su contribución alimentaria en cada localidad del oriental territorio. Refiere la Agencia Cubana de Noticias que ante la demanda alimentaria por la COVID-19 se mantienen funcionando los 180 centros productivos de la corporación. En los próximos días se insertarán 37 productos aprobados recientemente, con precios diferenciales y no dependientes del uso de la harina para su preparación. Dentro de los polígonos productivos se mantiene la elaboración de pan, galletas saladas, caramelos, fideos, vinagre, sirope, encurtidos, frutas en almíbar; y se retoman algunos alimentos, como el pinol de harina de maíz, la mermelada de frutas y la raspadura.



En marcha nueva estación de bombeo de agua en municipio avileño de Florencia



Una nueva estación de bombeo de agua fue puesta en funcionamiento en el municipio Florencia, provincia Ciego de Ávila. La planta permite estabilizar el servicio de entrega del vital líquido en esa localidad, única en el territorio que no cuenta con un acueducto. Refiere la Agencia Cubana de Noticias que esa estación de bombeo se entrelaza con la que existía y facilita que llegue con mayor fuerza el líquido hasta las cisternas de los edificios. La obra forma parte de un programa de inversiones para la localidad, valorado en un millón 200 mil pesos, el cual incluyó la identificación de nuevos pozos en 2019. Directivos del territorio reconocen el esfuerzo de los obreros de varias entidades avileñas, entre ellas la Empresa Eléctrica y las del sector hidráulico.



