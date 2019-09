Por una mayor eficiencia entre la cultura y los medios de comunicación

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se reunió con directivos del Ministerio de Cultura, en presencia de Alpidio Alonso Grau, titular del ramo, para analizar la implementación de la política de comunicación institucional y social, concebida con el propósito de transformar los mecanismos para la difusión de la cultura. Según reseña el sitio de la Presidencia, desde 2017 se trabaja en la estructuración de un programa que abarque todas las áreas de la creación para garantizar en los medios la hegemonía de contenidos de la más alta calidad, representativos de los valores de la identidad nacional. En esta emisión ampliaremos otros detalles. (Cubadebate)



Denuncia el Ministerio de Relaciones Exteriores que el Gobierno de Estados Unidos obstaculiza la cooperación médica cubana



El Ministerio de Relaciones Exteriores denuncia y condena enérgicamente la reciente agresión contra Cuba del Gobierno de los Estados Unidos mediante un programa de la USAID destinado a financiar acciones y búsqueda de información para desacreditar y sabotear la cooperación internacional que presta la nación antillana en la esfera de la salud en decenas de países y para beneficio de millones de personas. Destaca el comunicado que se trata de una injuria contra los programas bilaterales e intergubernamentales de cooperación, todos legítimamente establecidos entre el gobierno cubano y gobiernos de decenas de países, que han sido consecuentes con las pautas de las Naciones Unidas referidas a la cooperación Sur-Sur y han respondido a los requerimientos de salud que esos propios gobiernos han definido soberanamente. Más adelante leeremos de manera íntegra la Declaración.

El desempeño de las cooperativas no agropecuarias, como el del resto de las formas no estatales, ha permitido descargar al Estado de tareas menos complejas para concentrarse en aquellas estratégicas que les son propias; además de tributar a la eficiencia económica, generar empleos e impulsar las fuerzas productivas, en correspondencia con lo pautado en la conceptualización del Modelo Económico y Social cubano. En ese sentido se orientan las normas publicadas hoy en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 63 y que entrarán en vigor en el mes de noviembre del presente año, las cuales actualizan la legislación vigente en torno a las cooperativas no agropecuarias y constituyen expresión jurídica de la política aprobada en 2017 para perfeccionar su funcionamiento. Otros detalles en el reporte de Jesús Matos. (Radio Rebelde/Minrex)



Hasta este jueves el 65 por ciento de las familias cubanas adquirieron el uniforme escolar



Hasta este jueves el 65 por ciento de las familias ya han adquirido los uniformes escolares. Publica Juventud Rebelde que el proceso seguirá también el sábado y domingo, con horarios extendidos hasta la noche, aseguró Francisco Silva Herrera, director general de ventas del Ministerio de Comercio Interior, en el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda, que estuvo dedicada a al nuevo curso escolar 2019-2020. Al respecto, fundamentó que la comercialización comenzó su primera etapa el 15 de julio y la segunda en igual fecha pero de agosto; y que se realizó de manera escalonada según los municipios. En todos los territorios del país están habilitados los atelier para el arreglo que sea preciso realizar a las prendas, pues se cuenta con los 3,7 millones de uniformes que se solicitaron, pero también se tomaron aquellos que estaban en almacén, lo cual dificulta la disponibilidad de tallas. (Juventud Rebelde)



Desempeña Cuba rol activo en el enfrentamiento a la trata de personas



Cuba desempeña un rol activo en el enfrentamiento a la trata de personas, trabajo que el gobierno de Estados Unidos pretende empañar con mentiras enfocadas en desprestigiar a la isla. En su empeño por desmoralizar la labor de este país en el combate a ese flagelo, Washington emitió un informe en el cual acusa a La Habana de incumplir las normas mínimas para eliminar la trata de personas. Calificado de calumnioso por la Cancillería nacional, dicho planteamiento contrasta con la realidad cubana y su política de tolerancia cero contra ese fenómeno. En junio último, Estados Unidos incluyó a Cuba en una lista de países que, a su juicio, incumplen las normas mínimas para eliminar la trata de personas, relación que contempla 22 naciones, la misma cantidad del año pasado.



