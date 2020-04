Posponen la realización de los exámenes de ingreso a la Educación Superior

El Ministerio de Educación Superior dio a conocer en la nota informativa Número 2 sobre exámenes de ingreso lo siguiente: Posponer la realización de los exámenes de ingreso a la Educación Superior correspondientes al presente año hasta que la situación sanitaria lo permita. El texto publicado en su portal web, exhorta a los estudiantes a que intensifiquen su estudio individual en casa, con los materiales e informaciones disponible. Refiere además que mantendrán informado oportunamente a nuestro pueblo por las vías oficiales y medios digitales del Ministerio.



Aplica gobierno cubano nuevas medidas en el transporte y el Comercio ante el avance de la COVID-19



Nuevas medidas que impactan la transportación pública y el comercio interior se dieron a conocer este jueves en el programa Mesa Redonda, para frenar el avance de la pandemia del nuevo coronavirus en el país. Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del Transporte, dijo que se decidió paralizar el servicio de transporte público urbano, especificando que ello incluye los ómnibus, ruteros y otras modalidades de transporte de pasajeros estatales y privadas, como los coches y bicitaxis. Esta medida, informó, se implementará a plenitud a partir del sábado 11 de abril. Sobre las nuevas medidas que el sistema de comercio implementa, ofreceremos los detalles más adelante.



Celebra Cuba hoy 151 años de la Constitución de Guáimaro, símbolo de la voluntad de un pueblo dispuesto a ser libre



La Constitución de Guáimaro, elaborada en la primera etapa de las luchas de liberación de Cuba, celebra hoy 151 años, considerada símbolo de la voluntad de un pueblo dispuesto a ser libre. Aprobada durante la Asamblea de Guáimaro, en la actual provincia de Camagüey, la primera Carta Magna de la isla sentó la base de leyes y principios de la República en Armas cuando la mayor de las Antillas buscaba su independencia de la colonia de España. Más de siglo y medio después, los cubanos celebran que, en el fragor de su primera contienda, los líderes de la insurrección resaltaban la importancia de dar institucionalidad a la lucha emancipadora que libraban.



Ministro cubano de Relaciones Exteriores, reclamó el cese del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba



Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, reclamó el cese del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, en tiempos en que debe prevalecer la solidaridad y la cooperación para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. En su perfil oficial en Twitter, el canciller cubano explicó que la política de sanciones de la Casa Blanca contra su país constituye el principal obstáculo para enfrentar la COVID-19 en Cuba, donde hasta hoy se reportan 515 casos confirmados como positivos a la enfermedad. Enfrentamos una pandemia que demanda solidaridad, cooperación y el máximo esfuerzo de nuestros países. El bloqueo contra Cuba y las sanciones unilaterales restringen capacidad de actuación frente al COVID19 ¡Reclamemos su levantamiento inmediato!, tuiteó Rodríguez Parrilla.



Según estudios, el momento pico de la pandemia será en la primera quincena de mayo



De acuerdo con las modelaciones matemáticas del grupo de expertos creado por el gobierno para estudiar el comportamiento de la COVID-19 en Cuba, el momento pico de la pandemia en la Isla será durante la primera quincena de mayo. Así lo confirmó el Doctor en Ciencias Raúl Guinovart, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, en el programa Mesa Redonda, donde explicó que se han pronosticado tres escenarios posibles, con curvas favorable, media y crítica, en dependencia de las medidas que se adopten y en la forma en que la población se apropie de ellas. Según Guinovart, durante este mes se incrementará el número de contagios de manera constante, por lo que el país se ha dedicado a ampliar las capacidades en hospitales y se toman medidas.



Este viernes en la Mesa Redonda



El Ministro de Salud Pública y otros directivos del MINSAP, BioCubaFarma, y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología comparecen este viernes en la Mesa Redonda para informar sobre la situación actual de la enfermedad en el país y las acciones que desde la ciencia se realizan para garantizar el tratamiento a los enfermos y la futura inmunización a mediano plazo. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube.



Ministra de Comercio Interior da a conocer nuevo paquete de medidas



Un nuevo paquete de medidas para el comercio y la gastronomía de toda Cuba dio a conocer en el programa Mesa Redonda la Ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez. Se reacomodarán las actividades comerciales de las unidades que vendían otras líneas de productos para adecuarlas a la venta de alimentos, aseo y productos de higiene. El objetivo de esta medida es desconcentrar y aprovisionar la mayor cantidad de territorios. Todas las cajas registradoras estarán aptas para pagar todos los productos. Se paraliza la venta de todos los productos que no estén contenidos en la categoría de alimentos, aseo, de higiene, limpieza y canastilla, así como los que se comercializan en MLC. Destacó la Ministra que no se venderán confecciones ni calzado. Dijo además que en los lugares donde la red de tiendas es limitada, se organizarán ventas móviles de módulos, acompañados por el Consejo de Defensa Municipal y de la PNR.



Jóvenes médicos matanceros batallan ininterrumpidamente contra la COVID-19



El equipo de jóvenes médicos que labora en la sala de terapia intensiva del hospital militar Mario Muñoz Monroy, de Matanzas, batallan ininterrumpidamente con el único paciente en estado crítico en esa instalación, enfermo con la COVID-19. Los doctores Yalilis Abreu, José Antonio Márquez y Alberto Escalona, dedican horas de esfuerzo en función de salvar la vida al ciudadano natural del municipio de Cárdenas, quien atraviesa por una etapa compleja de su evolución, debido a su condición de adulto mayor y la hipertensión arterial que padece. Escalona dijo a la Agencia Cubana de Noticias, que este equipo labora durante las 24 horas en la sala de terapia intensiva aplicando al paciente los protocolos establecidos para estos casos.



Radiocuba en Cienfuegos conluye instalación de cinco nuevos servicios de TDT



La División Territorial Radiocuba en Cienfuegos concluyó la instalación de cinco nuevos servicios de televisión digital terrestre. El nuevo servicio brindará mayor calidad de transmisión de imagen y sonido en varias localidades de la geografía cienfueguera. Se trata de centros transmisores que ya existían, donde se montaron ahora equipamientos procedentes de un donativo chino que permitieron dar estos servicios: cuatro de televisión estándar y uno de alta definición (HD. Las localidades favorecidas son Yaguaramas, Rodas, Cruces, Tatagua y Crucecitas. Antes de esta buena nueva solo llegaba a estas localidades la señal analógica y en no pocas débilmente, tal es el caso de las dos últimas que pertenecen a la zona montañosa de la provincia. Refiere el diario GRANMA que actualmente la televisión digital cubre en Cuba más del 70 por ciento del territorio nacional.



Canciller rebate la declaración infundada y calumniosa de que gobierno cubano tiene vínculos con las drogas



El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, rebatió la declaración infundada y calumniosa de un alto funcionario de Estados Unidos que acusó a La Habana y a Caracas de vínculos con el tráfico de drogas. «Rechazo el supuesto planteamiento citado por Newsweek de un alto funcionario del Pentágono no nombrado, según el cual, la Comunidad de Inteligencia tiene evidencia de que se trafica droga entre Cuba y Venezuela. Es una calumnia total e infundada, con implicaciones peligrosas», denunció el Ministro de Relaciones Exteriores, en un mensaje publicado en la red social Twitter. Rodríguez Parrilla hizo mención a una publicación de la revista estadounidense en la que, citando de forma anónima a un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, realizó la falsa acusación. Es necesario destacar que Newsweek no presentó ni un solo documento que respalde tal imputación.



Decretada cuarentena en Consejo Popular Argentina, del municipio Florida, en Camagüey



Al Consejo Popular Argentina, del municipio Florida, en Camagüey, le fue decretada la medida de cuarentena para sus más de 4 mil núcleos familiares. Desde ahora se encuentra en aislamiento reforzado por un evento activo de trasmisión local de la COVID-19, con cinco casos confirmados hasta el cierre de esta información y un número mucho más amplio de sospechosos. Refiere Juventud Rebelde que esta medida fue decretada a propuesta del Consejo de Defensa Municipal de Florida al Presidente del Consejo de Defensa en la provincia, Ariel Santana Santiesteban. La disposición establece «la limitación rigurosa y la prohibición de movimiento de los pobladores hacia y desde la zona afectada con la pandemia». En el consejo popular de Argentina se intensifican los pesquisajes especializados. También se incrementa la vigilancia epidemiológica en toda la zona afectada y esencialmente en el punto de acceso de la línea del ferrocarril, que delimita a esta demarcación.



Ministerio de Educación solicita colaboración familiar



El Ministerio de Educación solicitó la colaboración de la familia para que sus hijos se mantengan en los hogares, visualizando la programación educativa y la realización de las actividades docentes ante la situación creada por la Covid-19. Puntualiza, que las clases de preparación para estudiantes que se presenten a los exámenes de ingreso a la educación superior se efectuarán en el horario establecido. En tanto los alumnos de 9no grado culminarán las evaluaciones finales al reiniciarse el curso escolar. En la etapa de la programación educativa televisiva debido al coronavirus los profesores reforzarán su preparación de forma individual y en pequeños grupos para que, al reiniciar las actividades docentes, tengan las clases preparadas.



